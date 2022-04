Parallele Rechnungslegung in SAP-Systemen umsetzen

Die Verarbeitung von Finanzergebnissen, die den Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) sowie den International Financial Reporting Standards (IFRS) – und möglicherweise sogar einem dritten oder vierten Standard – entsprechen müssen, kann für Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Die Funktionen der parallelen Rechnungslegung innerhalb der ERP-Produkte von SAP könnten Unternehmen dabei helfen, dies zu erreichen.

SAP-Anwender können verschiedene Strategien verfolgen, um die Rechnungslegungsstandards einzuhalten, darunter auch einen Multi-Ledger-Ansatz.

Im Folgenden werden die Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) und die International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie die Möglichkeiten der SAP-Produkte zur Einhaltung der Vorgaben erläutert.

Jahrzehntelang waren die GAAP der US-amerikanische Standard für die Finanzberichterstattung. Andere Länder folgten ihren eigenen spezifischen Varianten, was zu einem Mangel an globaler Standardisierung der Rechnungslegungspraktiken führte.

Warum Unternehmen nach mehreren Standards berichten müssen

Unternehmen mit Niederlassungen oder Partnern in mehr als einem Land sind häufig mit Situationen konfrontiert, die eine parallele Rechnungslegung erfordern.

So kann beispielsweise eine Muttergesellschaft mit Sitz in den USA Tochtergesellschaften in China, Deutschland und Australien haben. Die Behörden der einzelnen Länder verlangen von den Unternehmen in ihrem Zuständigkeitsbereich, dass sie nach den lokalen Standards bilanzieren, zu denen China GAAP, das deutsche Handelsgesetzbuch (HGB) und die australischen Rechnungslegungsstandards gehören. In der Zwischenzeit muss auch die in den USA ansässige Muttergesellschaft konsolidierte Abschlüsse vorlegen, die den US-GAAP- und IFRS-Standards entsprechen.

Die Abschlüsse der Konzerngesellschaft müssen die Zahlen der einzelnen Tochtergesellschaften auf der Grundlage der Rechnungslegungsstandards für den konsolidierten Bericht zusammenfassen. Zum Beispiel muss das Unternehmen für einen US-GAAP-Bericht, der das gesamte Unternehmen umfasst, zunächst die Abschlüsse für jedes der vier Unternehmen nach US-GAAP erstellen. Diese Anforderungen erfordern parallele Rechnungslegungssysteme.