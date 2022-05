Netzwerkvirtualisierung: Nutzen für LAN, WAN und Data Center

Der Begriff Netzwerkvirtualisierung kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Trotz der unterschiedlichen Interpretationen sind viele der inhärenten Vorteile und Bereitstellungsmechanismen der Netzwerkvirtualisierung identisch. Die treibenden Faktoren für die Umstellung auf ein virtualisiertes Netzwerk können jedoch je nach den geschäftlichen Erfordernissen und der Position der virtualisierten Netzwerkkomponenten innerhalb eines Unternehmensnetzwerks variieren.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Netzwerkvirtualisierung für Unternehmen gehören:

verbesserte Performance des Netzwerk-Traffics und höhere Bandbreiteneffizienz

bessere Sicherheitskontrollen

Einsparungen bei den Hardwarekosten

verbesserte Skalierbarkeit der Verbindungen

Software-Defined Intelligence

zentralisierte Netzwerkverwaltung und Konfigurationskontrolle

Um von diesen Vorteilen zu profitieren, müssen Unternehmen prüfen, wo und wie sie Netzwerkvirtualisierung implementieren können. Folgend finden Sie einige Beispiele für Anwendungsfälle der Netzwerkvirtualisierung, wie die sie in verschiedenen Teilen einer Infrastruktur implementiert wird, sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Implementierungen.

Netzwerkvirtualisierung im LAN Die Netzwerkvirtualisierung im LAN ist in Unternehmen schon seit mehreren Jahrzehnten üblich. Virtuelle LANs (VLAN) sind seit den 1990er Jahren weit verbreitet. Ursprünglich war dies darauf zurückzuführen, dass Unternehmen ein Netzwerk in mehrere Broadcast-Domänen aufteilen mussten, um es effizienter betreiben zu können. Seitdem hat sich die Verwendung von VLANs jedoch ausgeweitet, um sowohl Fragen der Dienstqualität (QoS) als auch der Cybersicherheit zu lösen. Aus der QoS-Perspektive kategorisieren VLANs Benutzer und Datenverkehr, denen eine QoS-Richtlinie zugeordnet werden kann. Bei Datenverkehr, der mit einem bestimmten VLAN gekennzeichnet ist, können QoS-Prioritäten in das Paket eingefügt werden. Diese Markierung legt fest, ob die Pakete übertragen oder in eine Warteschlange gestellt werden sollen, so dass der Verkehr mit höherer Priorität zuerst übertragen wird. Letztendlich ermöglicht die Verwendung von VLANs mit QoS, dass geschäftskritische Daten in Zeiten der Überlastung des LANs wie gewohnt fließen können. VLANs können auch dazu beitragen, die Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der Cybersicherheit zu trennen. Zugriffskontrolllisten lassen sich konfigurieren und auf ein VLAN anwenden, das den ein- und ausgehenden Zugriff zwischen sich selbst und Geräten in anderen VLANs erlaubt oder verweigert. Dies ist ein einfacher Zugriffskontrollmechanismus, der hilfreich ist, wenn keine Netzwerk-Firewalls verfügbar sind.

Netzwerkvirtualisierung im Data Center Der Netzwerkstandort, an dem die Netzwerkvirtualisierung am häufigsten zum Einsatz kommt, ist das Rechenzentrum. Hier können Administratoren erweiterte softwaredefinierte Netzwerkfunktionen am besten nutzen, um die Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit zu verbessern. Heutzutage verwenden die meisten Unternehmen ein Konzept, das als Mikrosegmentierung bekannt ist, um hochgradig granulare logische Segmente zu erstellen, um die Workload-Kommunikation zu kontrollieren und laterale Bewegungen einzuschränken. Durch die Platzierung von Netzwerksicherheitsdiensten so nah wie möglich an einem Anwendungs-Workload können Richtlinien auf Betriebssystem- oder Hypervisor-Ebene implementiert werden, um die Kommunikation über Firewalls der Schichten 4 bis 7 einzuschränken und Cybersecurity Tools zu integrieren, einschließlich Intrusion-Prevention- und Intrusion-Defense-Systemen und Netzwerk-Sandboxing. Durch die Platzierung dieser Dienste an dieser Stelle entfällt die Notwendigkeit, den Datenverkehr durch verschiedene physische Sicherheitsanwendungen zu leiten, was zu Engpässen im Netzwerk und unnötigen Latenzzeiten führen kann. Skalierbarkeit ist ein weiterer großer Vorteil der Netzwerkvirtualisierung. Da die Konnektivität zu logischen Netzwerken durch softwaredefinierte virtualisierte Netzwerkschnittstellen erweitert werden kann, besteht keine Sorge mehr, dass die Ports der physischen Netzwerk-Appliances in einem Rechenzentrum nicht ausreichen. Solange den virtuellen Netzwerkfunktionen genügend Rechen- und Speicherressourcen zugewiesen werden, ist die Konnektivität praktisch unbegrenzt.