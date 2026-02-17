Nachhaltige IT: Warum sich die Kreislaufwirtschaft lohnt

Da die Bedeutung von Umweltthemen weiter wächst, setzen immer mehr Unternehmen auf Praktiken der Kreislaufwirtschaft im IT-Management.

Die IT ist ein zentraler Bereich, in dem Organisationen Kreislaufwirtschaftsstrategien entwickeln können, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Obwohl die Vorteile für Unternehmen und Umwelt klar auf der Hand liegen, müssen CIOs auch die Risiken und Herausforderungen verstehen.

Laut dem Bericht How To Implement The Circular Economy In IT von Forrester ist die Kreislaufwirtschaft ein Modell, bei dem Materialien, Produkte und Dienstleistungen auf Langlebigkeit, Wiederaufarbeitbarkeit und Recyclingfähigkeit ausgelegt und so lange wie möglich im Umlauf gehalten werden.

In dieser Wirtschaftsform werden Produkte und Dienstleistungen so konzipiert, dass sie mit weniger Materialien hergestellt werden können, und Abfallprodukte am Ende ihrer Lebensdauer aufgefangen und zu neuen Produkten oder Materialien verarbeitet.

Laut dem Bericht können Initiativen für die Kreislaufwirtschaft in Unternehmen jedoch oft unkoordiniert und ohne einheitliche Struktur sein. In Forresters 2025 Priorities Survey gaben zwar viele befragte Business- und Technologieexperten an, dass ihre Organisationen zum Kreislaufwirtschaftsmodell beitragen – beispielsweise durch verbessertes Abfall- und Gefahrstoffmanagement oder einen reduzierten CO2-Fußabdruck in der Lieferkette –, doch nur 31 Prozent bestätigten, dass ihr Unternehmen aktiv an entsprechenden Initiativen teilnimmt.

Die richtigen Nachhaltigkeitskennzahlen kennen Um eine Kreislaufstrategie zu entwickeln, müssen CIOs und IT-Leiter die Nachhaltigkeitskennzahlen über den gesamten Lebenszyklus der Geräte und Systeme im Unternehmen hinweg verstehen, erklärt Abhijit Sunil, Senior Analyst bei Forrester. Diese Metriken setzen sich aus dem embodied carbon (gebundener Kohlenstoff) in den Geräten und ihren betrieblichen Emissionen zusammen. Die Metrik umfasst alle Energie- und Ressourcenaufwände bei Herstellung, Vertrieb und Entsorgung, während die Betriebsemissionen die Gesamtmenge der Ressourcen darstellen, die ein Gerät während seiner Lebensdauer verbraucht. Laut Sunil müssen CIOs diese Kennzahlen verstehen, um optimale Strategien, wie zum Beispiel Geräte-Erneuerungszyklen, zu bestimmen. „Die Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Konzepten der Kreislaufwirtschaft befähigt den CIO, zu verstehen, ob die Entscheidung, heute versus später zu investieren, nicht nur sein Budget, sondern auch seine Nachhaltigkeitsziele beeinflusst“, erklärt Sunil. „Dies betrifft den gesamten Lebenszyklus. Der CIO sollte verstehen, woher die Nachhaltigkeitskennzahlen kommen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.“ Eine Möglichkeit, eine effektivere IT-Kreislaufstrategie umzusetzen, besteht für CIOs darin, Closed-Loop-Partnerschaften mit Geräteherstellern (OEMs) einzugehen, so Sunil. Unternehmen können sich beispielsweise mit Anbietern wie Cisco, Lenovo, HP oder Dell vertraglich darauf verständigen, dass diese sowohl die IT-Ausrüstung liefern als sich auch um deren Rücknahme und Verwertung am Ende der Lebensdauer kümmern. „Diese Anbieter geben ihnen die nötige Sicherheit, was das Löschen ihrer Daten betrifft, und nehmen die Geräte auch auf ordnungsgemäße Weise zurück“, führt er aus. „Der Vorteil für CIOs ist, dass dies ihre Lieferkette vereinfacht, da sie nicht mehrere Verträge benötigen und bereits wissen, wohin die Geräte zurückgehen und wie sie behandelt werden.“

Optionen für eine Zweitverwendung eines Gerätes In IT-Beschaffungsstrategien war Kreislaufwirtschaft schon lange integriert, auch wenn dies nicht immer als Nachhaltigkeitsinitiative betrachtet wurde, so Lara Greden, Senior Director für Marktdienste bei IDC. Das liege daran, dass es für IT-Assets wie PCs, Server und Storage-Netzwerkkomponenten schon immer einen Zweitmarkt und einen fairen Marktwert gegeben habe, sagt Greden. CIOs müssten bei der Zweitverwendung von IT-Assets zwei Hauptaspekte berücksichtigen: Das Sicherheitsrisiko, wenn alte Geräte im Unternehmen verbleiben.

Die vertane Chance, Budgets durch den Verkauf dieser Geräte oder den Kauf gebrauchter oder erneuerter Ausrüstung aufzubessern. „Aus CIO-Sicht ergibt sich in vielen Unternehmen die Chance, die IT aufgrund dieses Risikos und dieser Wertschöpfungschance zu einem strategischeren Fokusbereich zu entwickeln“, sagt Greden. „Man sollte den Wert nicht nur aus der Perspektive des Verkaufs zur Geldbeschaffung betrachten, sondern aus der Perspektive des Asset-Lifecycle-Managements.“ Nachhaltigkeitsbedenken seien zwar Teil von IT-Kreislaufstrategien, stünden aber nicht immer im Vordergrund. Für CIOs mit einer Kreislaufstrategie – primär durch den Kauf erneuerter oder aufgearbeiteter Geräte – seien meist die Kosten der Hauptfaktor. „Wenn Sie kostenbewusst sind, wissen Sie, dass Sie, wenn Sie aufgearbeitete Geräte kaufen, die Ihre Spezifikationen erfüllen und eine neuwertige Garantie haben, automatisch etwa 20 Prozent Kostenersparnis erhalten“, erklärt Greden. „In erster Linie ist es also eine Beschaffungsstrategie.“ Nichtsdestotrotz könnten CIOs ein Partner für die übergeordneten Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens sein. Ein Grund dafür sei, dass viele Organisationen, insbesondere im Fortune-2000-Umfeld, von Lieferanten und Kunden verlangen, Umwelt- und Nachhaltigkeitskennzahlen in ihre Angebotsanfragen aufzunehmen. IT-Anbieter erkennen zunehmend die Chance, Asset-Recovery-Dienste anzubieten und Kunden bei ihren Bedürfnissen in den Bereichen Sicherheit sowie sachgemäßes Recycling oder Entsorgung von Geräten zu unterstützen, sagt Greden.