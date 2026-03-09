Harmonisierung verteilter Daten mit SAP One Domain Model

Große Unternehmensgruppen betreiben SAP-Landschaften, die über Jahre durch Akquisitionen, regionale Eigenentwicklungen und technologische Umstellungen gewachsen sind. ERP-Kerne auf Basis von SAP S/4HANA koexistieren mit älteren ECC-Systemen, cloud-basierten HR-Plattformen, spezialisierten Commerce-Lösungen und analytischen Services.

Hinzu kommen hybride Betriebsmodelle, bei denen zentrale Systeme in Hyperscaler-Umgebungen laufen und andere Komponenten weiterhin im eigenen Rechenzentrum verbleiben. In diesen Strukturen verwalten einzelne Anwendungen jeweils eigene Objektmodelle für Kunden, Geschäftspartner, Anwender, Produkte oder Organisationseinheiten. Selbst dort, wo technisch integrierte Schnittstellen existieren, unterscheiden sich Identifikatoren, Attributbedeutungen und Lebenszyklen der Datenobjekte. Die Folge sind parallele Wahrheiten, inkonsistente Auswertungen und hoher manueller Abstimmungsaufwand in Reporting, Planung und Automatisierung.

Diese Situation verschärft sich durch steigende Anforderungen an Echtzeit-Analysen, konzernweite Transparenz und KI-gestützte Entscheidungslogik. Klassische Integrationsansätze mit Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen oder rein technischen Mappings skalieren unter diesen Bedingungen nicht mehr. Eine Harmonisierung auf fachlicher Ebene wird zur zwingenden Voraussetzung für jede weitergehende Digitalisierung.

SAP One Domain Model als semantische Fundamentalschicht Das SAP One Domain Model etabliert eine einheitliche fachliche Referenz für geschäftskritische Entitäten über alle SAP-Anwendungen hinweg. Es beschreibt Domänenobjekte mit klar definierten Attributen, Relationen und Identitätskonzepten, die unabhängig vom jeweiligen Produkt gelten. Kunden, Arbeitskräfte, Geschäftspartner, Aufträge, Warenkörbe, Organisationseinheiten oder Kostenstellen folgen damit einer stabilen Semantik, die systemübergreifend identisch interpretiert wird. Diese Abstraktionsschicht entkoppelt fachliche Bedeutung von technischer Implementierung. Anwendungen behalten ihre internen Datenmodelle, exportieren und konsumieren Informationen jedoch in einer gemeinsamen Sprache. Der Aufwand für individuelle Übersetzungslogik reduziert sich signifikant, da jedes System nur noch eine Abbildung auf das One Domain Model benötigt. Neue Anwendungen lassen sich integrieren, ohne bestehende Landschaften neu zu modellieren. In Konzernstrukturen mit hoher Veränderungsdynamik entsteht so eine tragfähige Basis für langfristige Skalierbarkeit. Abbildung 1: Abhängigkeitsstruktur der SAP One-Domain-Model-Integration innerhalb von SAP Commerce Cloud. Die Grafik zeigt die Kopplung zwischen SAP-One-Domain-Model-Integration, Commerce-Services, Integrations-APIs und SAP-Datenmodell.

Identitäten, Objektlebenszyklen und Konzernrealität Ein zentrales Problem verteilter Datenmodelle liegt in der Identitätsführung. Anwender wechseln Organisationseinheiten, Kunden treten in verschiedenen Rollen auf, Geschäftspartner agieren zugleich als Lieferant, Kunde und Dienstleister. Unterschiedliche Systeme bilden diese Rollen getrennt ab, häufig mit eigenen Schlüsselkonzepten. Das One Domain Model trennt Identität, Rolle und Kontext voneinander. Eine Person der Belegschaft (Workforce Person) besitzt eine globale Identität, die in HR-, Finance- und Projektkontexten wiederverwendet wird. Geschäftspartner lassen sich rollenbasiert ausprägen, ohne redundante Stammdatensätze zu erzeugen. Diese Trennung wirkt sich direkt auf Datenqualität und Governance aus. Objektlebenszyklen lassen sich konzernweit nachvollziehen, Dubletten reduzieren sich und analytische Auswertungen greifen auf konsistente Grunddaten zu. Gerade bei Fusionen oder internationalen Rollouts zeigt sich der Vorteil einer zentral definierten Semantik, die lokale Besonderheiten zulässt, ohne den globalen Zusammenhang zu verlieren.

Durchsetzung der Semantik über Master Data Integration Die praktische Umsetzung dieser Harmonisierung erfolgt über SAP Master Data Integration (Stammdatenintegration) innerhalb der SAP Business Technology Platform. Führende Systeme publizieren Änderungsereignisse ihrer Stammdaten im One-Domain-Model-Format. Ein zentraler Integrationsdienst verteilt diese Ereignisse regelbasiert an angebundene Zielsysteme. Filtermechanismen steuern, welche Attribute übertragen werden und in welcher Granularität. Dieser Ansatz vermeidet vollständige Replikationen und reduziert Datenvolumen sowie Synchronisationsaufwand. Systeme empfangen ausschließlich die Informationen, die sie für ihre fachlichen Prozesse benötigen. Gleichzeitig bleibt die semantische Konsistenz erhalten, da alle übertragenen Daten auf derselben Domänendefinition beruhen. In Konzernlandschaften ersetzt dieser Hub-and-Spoke-Ansatz eine Vielzahl historischer Punkt-zu-Punkt-Integrationen und senkt langfristig Betriebs- und Wartungskosten.

Föderierte Governance mit SAP Master Data Governance Die Kombination aus One Domain Model und SAP Master Data Governance ermöglicht ein föderiertes Governance-Modell, das den Realitäten großer Organisationen entspricht. Zentrale Teams definieren und pflegen Kernattribute geschäftskritischer Objekte, zum Beispiel globale Identitäten, rechtliche Stammdaten oder konzernweite Klassifikationen. Fachbereiche und regionale Einheiten verantworten zusätzliche Attribute, die spezifisch für lokale Prozesse erforderlich sind. Diese Aufgabenteilung reduziert Konflikte zwischen zentraler Steuerung und operativer Flexibilität. Das One Domain Model definiert den verbindlichen Kern, ohne fachliche Erweiterungen zu blockieren. Über Master Data Integration gelangen freigegebene Kerndaten in operative Systeme, wo sie mit domänenspezifischen Informationen angereichert werden. Governance wird damit nicht zum Innovationshemmnis, sondern zur stabilisierenden Struktur für wachsende Landschaften.

Analytische Harmonisierung durch Business Data Fabric Für analytische Szenarien reicht die Synchronisation von Stammdaten allein nicht aus. Historisch gewachsene Data-Warehouse-Strukturen leiden unter redundanten Extrakten, zeitverzögerten Datenständen und abweichenden Kennzahlendefinitionen. SAP Datasphere und die SAP Business Data Cloud setzen hier auf eine Business-Data-Fabric-Architektur, die physische Replikation zugunsten virtueller Vernetzung zurückdrängt. Datenprodukte basieren auf den semantischen Definitionen des One Domain Model und behalten ihren fachlichen Kontext aus den Quellsystemen. Virtuelle Modelle verknüpfen ERP-, HR-, Finance- und Commerce-Daten über gemeinsame Identitäten, ohne sie in zentrale Silos zu kopieren. Ein semantischer Wissensgraph beschreibt Beziehungen, Abhängigkeiten und Herkunftsinformationen. Analysen greifen dadurch auf konsistente Objektbeziehungen zu, auch wenn die Daten technisch verteilt bleiben.

Auswirkungen auf Planung, Simulation und Steuerung Diese Architektur verändert die Art, wie Konzerne planen und steuern. Finanz- und Absatzplanung nutzen identische Kundendefinitionen. Workforce-Analysen verbinden Personaldaten mit Kostenstellen und Projektinformationen. Supply-Chain-Auswertungen kombinieren Auftrags-, Logistik- und Finanzdaten ohne Medienbrüche. Abweichungen zwischen operativen und analytischen Zahlen reduzieren sich, da alle Auswertungen auf derselben semantischen Grundlage basieren. Planungsmodelle lassen sich schneller anpassen, da neue Datenquellen ohne aufwendige Neumodellierung eingebunden werden können. Das One Domain Model fungiert dabei als Anker, der Veränderungen absorbiert, ohne bestehende Logik zu destabilisieren. Abbildung 2: Prozessübergreifende SAP-Anwendungslandschaft mit durchgängigen End-to-End-Domänen von Lead to Cash bis Design to Operate. Einheitliche Domänenmodelle, Identitätsverwaltung und Analytics basieren auf der SAP Business Technology Platform.

Einheitliche APIs und ereignisbasierte Architekturen Die Harmonisierung endet nicht auf Datenebene, sondern setzt sich in der API-Strategie fort. ODM-konforme OData- und Graph-Schnittstellen abstrahieren die Komplexität der Backend-Systeme. Entwickler adressieren fachliche Entitäten und deren Relationen, statt sich mit proprietären Tabellenstrukturen auseinanderzusetzen. Ereignisbasierte Integrationsmuster transportieren Geschäftsereignisse im gleichen semantischen Rahmen. Auftragserstellungen, Statusänderungen oder organisatorische Anpassungen lassen sich systemübergreifend verarbeiten, ohne individuelle Mapping-Logik zu pflegen. Diese Konsistenz beschleunigt Erweiterungsprojekte, reduziert Fehlerquellen und unterstützt modulare Architekturen.

Rolle des One Domain Model für KI im SAP-Kontext KI-Anwendungen stellen besonders hohe Anforderungen an Datenqualität, Kontext und Nachvollziehbarkeit. Die KI-Modelle benötigen eindeutige Identitäten, stabile Relationen und konsistente Attributdefinitionen. Das One Domain Model liefert diese Voraussetzungen. KI-Services greifen auf harmonisierte Datenprodukte zu, interpretieren Kunden-, Produkt- oder Workforce-Beziehungen korrekt und verbinden strukturierte Daten mit unstrukturierten Inhalten. Wissensgraphen auf Basis des One Domain Model ermöglichen kontextbewusste Abfragen, die über einfache Tabellenlogik hinausgehen. Generative KI kann Zusammenhänge erkennen, Ursachen analysieren und Handlungsempfehlungen ableiten, da die zugrunde liegenden Daten fachlich eindeutig verknüpft sind. Feature Engineering für Machine-Learning-Modelle profitiert von einheitlichen Attributdefinitionen, was Reproduzierbarkeit und Modellqualität erhöht.

KI-gestützte Konzernszenarien In Customer-Experience-Szenarien sind konsistente Kundenprofile wichtig, die Interaktionen, Kaufhistorien und Servicekontakte zusammenführen. Prognosemodelle berücksichtigen diese Profile ohne semantische Brüche. In HR- und Finance-Anwendungen verbinden sich Workforce-Daten mit Kosten- und Projektinformationen, wodurch Personalbedarfe präziser prognostiziert werden können. Supply-Chain-Optimierungen kombinieren Auftrags-, Bestands- und Transportdaten auf gemeinsamer Objektbasis. Diese Anwendungsfälle setzen voraus, dass Daten nicht nur verfügbar, sondern fachlich korrekt verknüpft sind. Das One Domain Model bildet den Rahmen, in dem solche KI-Szenarien zuverlässig skalieren.