Ereignisbasierte Kommunikation mit SAP Event Mesh

SAP Event Mesh ist innerhalb der SAP Business Technology Platform die technische Grundlage für ereignisbasierte Kommunikation zwischen verteilten Systemen und ersetzt synchrone Kopplungsmuster durch ein asynchrones, skalierbares Messaging-Modell.

Event Mesh überträgt Zustandsänderungen aus SAP-ERP-Systemen, industriellen Umgebungen und IoT-Infrastrukturen in Echtzeit an angebundene Anwendungen und ermöglicht reaktionsfähige Integrationsarchitekturen über Cloud-, Edge- und On-Premises-Grenzen hinweg. Der Fokus liegt auf robuster Datenverteilung, lose gekoppelten Systemen und konsistenter Verarbeitung großer Ereignismengen.

Grundprinzip ereignisgesteuerter Integration Eine ereignisgesteuerte Architektur basiert auf der Veröffentlichung von Zustandsänderungen statt auf expliziten Abfragen. Systeme erzeugen Ereignisse, sobald sich fachlich relevante Daten ändern, und übergeben diese an einen Event Broker. Konsumierende Systeme reagieren eigenständig auf diese Ereignisse und verarbeiten sie unabhängig voneinander. Diese Architektur reduziert zeitliche Abhängigkeiten zwischen Systemen und verhindert blockierende Kommunikationsmuster, die in klassischen Request-Response-Szenarien auftreten. Hohe Parallelität und resiliente Verarbeitung bilden zentrale Eigenschaften dieses Ansatzes. Auf einen Blick SAP Event Mesh ist ein Managed Event-Broker-Service auf der SAP Business Technology Platform (BTP). Er dient dazu, ereignisbasierte Kommunikation zwischen Anwendungen zu ermöglichen – insbesondere in verteilten, hybriden und Cloud-nativen SAP-Landschaften.

Aufbau eines Event Mesh Ein Event Mesh setzt sich aus einem oder mehreren Event Brokern zusammen, die Ereignisse über verteilte Landschaften transportieren. Topics strukturieren Ereignisse thematisch und ermöglichen gezielte Verteilung. Subscriptions verbinden Topics mit Queues und definieren, welche Ereignisse in welcher Form weitergeleitet werden. Queues puffern Ereignisse bis zur Verarbeitung und sichern die Zustellung auch bei temporären Ausfällen. Dieses Zusammenspiel bildet die technische Basis für skalierbares Event Streaming über Regionen und Plattformen hinweg. SAP Event Mesh läuft als vollständig verwalteter Cloud-Service innerhalb der SAP Business Technology Platform (BTP). Der Betrieb erfolgt zentral über das BTP Cockpit und umfasst Provisionierung, Skalierung, Sicherheitsfunktionen und Monitoring. Einheitliche Serviceinstanzen, Serviceschlüssel und Rollenmodelle strukturieren Zugriff und Konfiguration. Der Dienst integriert sich in hybride, Multi-Cloud- und Edge-Umgebungen und verbindet SAP- und Nicht-SAP-Systeme über standardisierte Messaging-Protokolle. Abbildung 1: Event Mesh ermöglicht die Anbindung von externen Datenquellen und Echtzeit-Datenübertragung.

Abgrenzung zu SAP Integration Suite, Advanced Event Mesh SAP Event Mesh deckt grundlegende Anforderungen ereignisgesteuerter Kommunikation ab und eignet sich für Szenarien mit begrenztem Datenvolumen und überschaubarer Topologie. SAP Integration Suite, Advanced Event Mesh erweitert diesen Ansatz um verteilte Broker-Netzwerke, umfassendes Event Lifecycle Management, detailliertes Monitoring, Event Replay und höhere technische Grenzen bei Nachrichtengröße und Persistenz. Die Architektur unterstützt unternehmensweite Event-Topologien über Cloud-, On-Premises- und Edge-Umgebungen hinweg und verarbeitet große Ereignismengen mit konsistenter Governance. SAP Event Mesh integriert native Event-Quellen aus SAP S/4HANA, SAP ERP Central Component (ECC) und weiteren SAP-Anwendungen. Geschäftsereignisse aus Kernsystemen lassen sich ohne invasive Anpassungen veröffentlichen und an abonnierende Systeme weiterreichen. Diese native Integration bildet die Grundlage für durchgängige Echtzeitprozesse zwischen ERP, Analyseplattformen und operativen Anwendungen.

Codefreie Event-Aktivierung im SAP ERP Erweiterungen wie das Event Add-on for ERP ermöglichen eine konfigurierbare, codefreie Aktivierung von Ereignissen direkt im ERP-System. Das Add-on kann in SAP S/4HANA oder SAP ERP ECC installiert werden und verbindet diese Systeme mit Advanced Event Mesh. Datenänderungen lassen sich als Einzelereignisse oder Massendatenströme veröffentlichen. Unterstützte Trigger umfassen Business Object Events, Business Transaction Events, Change Documents und IDocs. Payloads lassen sich flexibel modellieren und in JSON-, XML- oder benutzerdefinierten Formaten übertragen. Im industriellen Umfeld verbindet Event Mesh ERP-Systeme mit Edge-Komponenten und IoT-Infrastrukturen. Sensoren und Aktoren liefern Zustandsänderungen, die über Edge Server gesammelt, lokal zwischengespeichert und als Ereignisse publiziert werden. Standardisierte Protokolle sichern die Kommunikation zwischen Betriebstechnologie und Informationstechnologie. Lokale Zwischenspeicherung gewährleistet konsistente Datenflüsse bei unterbrochener Verbindung und synchronisiert Ereignisse nach Wiederanbindung automatisch. Diese Architektur ermöglicht die Integration von Bestandsanlagen ohne Eingriffe in Maschinensteuerungen.

Protokolle und Messaging-Eigenschaften SAP Event Mesh unterstützt offene Messaging-Protokolle wie AMQP, MQTT und HTTP. Diese Protokolle decken Anforderungen von IoT-Kommunikation bis zur Unternehmensintegration ab. Quality-of-Service-Stufen steuern Zustellgarantien und Verarbeitungssicherheit. Persistente Speicherung und Transaktionsunterstützung sichern konsistente Zustellung auch unter hoher Last. Offene Standards fördern Interoperabilität und vereinfachen die Einbindung heterogener Systeme. Ereignisse lassen sich nahtlos mit cloud-nativen Anwendungsmodellen verknüpfen. Anwendungen auf Basis des SAP Cloud Application Programming Model publizieren und konsumieren Ereignisse direkt über das Framework. Die automatische Erzeugung von Queues und Subscriptions reduziert manuellen Konfigurationsaufwand. Ereignisströme lassen sich mit weiteren Plattformdiensten kombinieren, darunter Workflow-Orchestrierung, Analyseservices und Automatisierungslösungen.

Prozessintegration und operative Steuerung Die Kopplung von Event Mesh mit Prozessanalyse- und Automatisierungsdiensten verbindet Ereignisse mit fachlichen Aktionen. Prozessintelligenz nutzt Ereignisse zur Auslösung definierter Maßnahmen und zur kontinuierlichen Überwachung operativer Abläufe. Aktionen lassen sich über Queues und optionale Topics an nachgelagerte Systeme übertragen. Serviceinstanzen und Serviceschlüssel bilden die technische Grundlage für diese Integration innerhalb eines BTP-Arbeitsbereichs. Advanced Event Mesh stellt Funktionen für Verwaltung, Überwachung und Visualisierung verteilter Event Streams bereit. Zentrale Dashboards zeigen Durchsatz, Latenzen und Fehlersituationen. Filtermechanismen steuern Event Traffic und reduzieren unnötige Last. Event Replay ermöglicht die erneute Verarbeitung gespeicherter Ereignisse nach Störungen oder Korrekturen. Rollen- und Berechtigungskonzepte sichern kontrollierten Zugriff auf Broker-Ressourcen, Topics und Queues. Die Architektur skaliert horizontal über Broker-Netzwerke hinweg und verarbeitet hohe Ereignisraten über verteilte geografische Regionen. Persistente Speicherung und große Pufferkapazitäten sichern Verarbeitung auch bei Spitzenlasten. Diese Eigenschaften unterstützen unternehmenskritische Szenarien in Produktion, Logistik, Finanzwesen und Lieferkettensteuerung. Event Mesh verbindet Produktionsdaten mit ERP-Systemen in Echtzeit und stellt Kennzahlen ohne Verzögerung bereit. Zustandsänderungen aus Fertigung, Lager und Transport lösen Folgeprozesse in Planung, Instandhaltung und Qualitätssicherung aus. Condition Monitoring, Traceability und digitale Dokumentation lassen sich über Systemgrenzen hinweg umsetzen. Die ereignisbasierte Kopplung erlaubt die flexible Erweiterung um neue Datenquellen und Verbraucher ohne strukturelle Anpassungen bestehender Integrationen.