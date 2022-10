Karrieretipp: Diese Fragen muss ein Storage-Admin erwarten

Mit der Weiterentwicklung der Speichertechnologien hat sich auch die Rolle des traditionellen Speicheradministrators rasch verändert.

IT-Fachleute, die sich bisher hauptsächlich mit Speicherhardware und -infrastruktur befasst haben, müssen feststellen, dass sich ihre Aufgaben mit dem Aufkommen neuer Technologien entweder schnell ändern oder ganz wegfallen. Die Aussichten sind jedoch nicht so düster, wie es scheint: Unternehmen müssen auch in Zukunft Daten effizient und sicher speichern, schichten und darauf zugreifen.

In der neuen Ära der Speicherverwaltung können Administratoren neue Möglichkeiten nutzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich in der Welt der Cloud, des Edge Computing, der hyperkonvergenten Infrastruktur und anderer Technologien zu behaupten. Trotz der sich verändernden Zukunft der Speicheradministration benötigen Unternehmen nach wie vor talentierte Mitarbeiter mit relevanten Kenntnissen in den Bereichen Datenspeicherung und Data Protection - auch wenn die Infrastruktur ganz anders aussieht.

Storage-Administratoren, die sich von den herkömmlichen Storage-Rollen wegbewegen möchten, können neue Möglichkeiten innerhalb ihres aktuellen Unternehmens oder anderswo suchen. Da Unternehmen von der Verwaltung der Infrastruktur zur Verwaltung der Daten übergehen, haben Storage-Administratoren viele Möglichkeiten, sich an neue Technologien anzupassen und ihre Rolle neu zu gestalten. Wenn die Zeit für ein Vorstellungsgespräch gekommen ist, sollten Sie sich im Voraus auf einige der folgenden Fragen vorbereiten.

Wie haben Sie in der Vergangenheit Speicherleistungskennzahlen zur Fehlerbehebung bei Speicherproblemen eingesetzt?

Die Automatisierung in modernen Speichersystemen bietet viele Vorteile im Bereich der Datenspeicherung in Unternehmen. Das wachsende Interesse an softwaredefiniertem Speicher (SDS), KI-gesteuerter Infrastruktur und der Einsatz von prädiktiven Analysen hat dazu geführt, dass Informationen über Daten in den Vordergrund der Speicherung gerückt sind.

Speicheradministratoren mit umfassender Erfahrung in der Konfiguration von lokaler Hardware können denselben Ansatz in neuere Speicherumgebungen einbringen. Admins mit Kenntnissen über Speichersysteme sollten in der Lage sein, über ihre Fähigkeit zu sprechen, potenzielle Probleme mit dem Speicher zu erkennen, bevor sie auftreten - auch wenn die Systeme selbst unterschiedlich sind.

Speicheradministratoren sollten in der Lage sein, Pläne zu entwickeln, die Verfügbarkeit von Speicher sicherzustellen, Hardwareprobleme zu beheben und Ressourcen zu optimieren. Mit technischem Wissen über Speichersysteme können Admins dieses Fachwissen in ihre neue Rolle einbringen. Obwohl viele KI-basierte Speichersysteme Probleme in Echtzeit erkennen und lösen können und prädiktive Analysen zukünftige Probleme vorhersagen können, sind Admins letztendlich dafür verantwortlich, dass Daten nicht verloren gehen und Speichersysteme reibungslos funktionieren.