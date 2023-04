Diese EN- und ISO-Normen sollten Datacenter-Betreiber kennen

Rechenzentren und Serverräume sind das Herzstück der digitalen Infrastruktur und spielen eine entscheidende Rolle beim Speichern, Verarbeiten und Bereitstellen von Daten und IT-Dienstleistungen für Unternehmen und Organisationen weltweit. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Informationssicherheit, Energieeffizienz und Umweltschutz stehen Rechenzentrumsbetreiber vor der Herausforderung, ihre Infrastrukturen kontinuierlich zu optimieren und gleichzeitig die internationalen Normen und Best Practices einzuhalten.

In diesem Artikel werden wir die wichtigsten ISO - und EN-Normen untersuchen, die für Rechenzentren und Serverräume relevant sind, und aufzeigen, wie das Befolgen dieser Standards dazu beiträgt, ein sicheres, zuverlässiges und effizientes IT-Umfeld zu schaffen.

Die Norm verlangt von Organisationen, Sicherheitsziele zu definieren und Sicherheitsrisiken systematisch zu identifizieren, bewerten und behandeln. Sie legt auch Wert auf kontinuierliche Verbesserung und das laufende Überwachen und Überprüfen der Sicherheitsmaßnahmen. Das Einhalten der ISO/IEC 27001 trägt dazu bei, das Vertrauen von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden in die Sicherheit der IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens zu stärken.

Im Laufe der Jahre wurde die EN 50600 weiterentwickelt, um die sich ändernden Anforderungen von Rechenzentren und die Fortschritte in der Technologie widerzuspiegeln. Das Einhalten der EN 50600 hilft Ihnen, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz Ihrer Rechenzentren zu verbessern und unterstützt Betreibern dabei, ihre Infrastruktur in Übereinstimmung mit den besten Praktiken und Industriestandards zu betreiben.

Die EN 50600 betrachtet Rechenzentren aus einer ganzheitlichen Perspektive und bietet einen umfassenden Ansatz zur Gestaltung und Optimierung der IT-Infrastruktur. Sie legt Kriterien für die Verfügbarkeit und Redundanz von Rechenzentren fest und definiert verschiedene Klassen von Rechenzentren, die sich in Bezug auf ihre Leistung und Zuverlässigkeit unterscheiden. Die Norm fördert energieeffiziente Technologien und das Minimieren von Umweltauswirkungen .

ISO/IEC 24764: Generische Verkabelungssysteme für Rechenzentren

Die ISO/IEC 24764 existiert seit 2010 und legt Anforderungen und Richtlinien für den Entwurf und das Implementieren von generischen Verkabelungssystemen in Rechenzentren fest. Diese internationale Norm ist Teil der ISO/IEC 11801-Serie, die sich auf Kommunikationsverkabelung für Gebäude und Campus-Umgebungen konzentriert.

ISO/IEC 24764 behandelt Aspekte wie die Verkabelungsarchitektur, das Planen und die Installation von Verkabelungssystemen sowie die Auswahl und Spezifikation von Kabeln, Steckverbindern und anderen Komponenten. Sie legt auch Leistungsanforderungen und Testverfahren für die Verkabelung fest, um die Interoperabilität und Zuverlässigkeit der Systeme zu gewährleisten.

Natürlich wurde die ISO/IEC 24764 sukzessive immer weiter aktualisiert und ergänzt, um den Fortschritt in der Verkabelungstechnologie und die wachsenden Anforderungen an die Datenübertragung in Rechenzentren zu berücksichtigen. Das Einhalten dieser Norm hilft Rechenzentren, eine solide und zukunftssichere Verkabelungsinfrastruktur aufzubauen, die hohe Leistung, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet.