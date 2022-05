Die Vorteile und Nachteile von 5G-Netzwerken

Auch wenn die Netzbetreiber mit ihren 5G-Diensten weiterhin auf die Endverbraucher abzielen, werden Unternehmen am meisten von dem neuesten Mobilfunkstandard profitieren.

Aber eine schnellere drahtlose Konnektivität hat ihren Preis. Viele Firmen werden ihre Infrastruktur umrüsten müssen, um sich die Performance von 5G zunutze machen zu können. Im Folgenden haben wir je fünf Vor- und Nachteile von 5G zusammengestellt, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie den 5G-Konnektivitätsstandard und die damit verbundenen Produkte und Services einführen.

3. Kapazität

5G unterstützt die gleichzeitige Verbindung von viel mehr Geräten als 4G – nach einigen Schätzungen bis zu zehnmal mehr pro Quadratkilometer. Deshalb müssen Unternehmen ihre Mobilfunk- und WLAN-Strategien nicht mehr als Entweder-oder-Entscheidung begreifen.

Mit 5G können Firmen je nach Bedarf zwischen Mobilfunk- und WLAN-Konnektivität wechseln, ohne befürchten zu müssen, dass die Performance leidet oder die mobile Breitbandverfügbarkeit eingeschränkt wird. Das gilt insbesondere in Ballungsräumen mit hoher Auslastung, etwa Berlin oder München. Die zusätzliche Kapazität von 5G wird zu einem gewaltigen Wachstumsschub beim Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) führen, da Unternehmen in der Lage sein werden, mehr vernetzte Geräte für das Monitoring von Systemen und zur Durchführung anderer Tätigkeiten einzusetzen.