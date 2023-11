5G UC schafft gleiche Bedingungen für mobile Kommunikation

Der Mobilfunkstandard 5G stellt in mehreren Schlüsselbereichen eine Verbesserung gegenüber früheren Iterationen wie 4G LTE dar, was sich aus Sicht des Endnutzers in höherer Zuverlässigkeit, höherer Geschwindigkeit und geringerer Netzwerklatenz niederschlägt.

Die Netzbetreiber sind dabei, ihre 6-Netze auszubauen. Jetzt, da 5G an vielen geografischen Standorten verfügbar ist, nutzen Unternehmen die Leistungsvorteile der zusätzlichen Bandbreite und der geringen Latenz bei verschiedenen Geschäftstechnologien, einschließlich mobiler Unified Communications (UC).

Schauen wir uns an, wie 5G viele der technischen Hürden beseitigt, die mit älteren 4G-LTE-Mobilfunknetzen verbunden sind, bis zu dem Punkt, an dem die Nutzung von 5G-UC-Diensten nicht mehr vom Unternehmens-LAN zu unterscheiden ist.

Mobile UC-Herausforderungen in aktuellen Netzwerken Wenn Mitarbeiter außerhalb des Unternehmens-LANs arbeiten und sich mit älteren 4G-LTE-Netzwerken verbinden, werden aus UC-Sicht oft Zugeständnisse gemacht. UC-Dienste, wie Video, erfordern höhere Bandbreiten, niedrige Latenzzeiten und einen geringen Jitter. Sie leiden oft unter Qualitätsproblemen, da die Netzwerke der aktuellen Generation von Mobilfunkanbietern die Mindestleistungsanforderungen nicht durchgängig erfüllen können. In der Vergangenheit sahen sich Remote- und mobile Benutzer gezwungen, ihre Arbeitsweise bei der Nutzung von UC-Tools anzupassen, um den Anforderungen des zugrunde liegenden Mobilfunknetzes gerecht zu werden. Dies schränkte ihre Fähigkeit ein, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dies war ein besonders großes Problem während der COVID-19-Pandemie. Jetzt, da 5G in den meisten Ballungsgebieten verbreitet ist, hat sich diese Sorge jedoch verringert. Die Nutzer fühlen sich zunehmend wohler, wenn sie 5G-Netzwerke zu Hause oder unterwegs nutzen.

Wie 5G Remote- und Hybridarbeit unterstützt 5G weitet die physischen Standorte erheblich aus, an denen gearbeitet werden kann. In Gebieten, in denen 5G verfügbar ist, können Benutzer, die an Orten wie Hotels und Cafés arbeiten, ihr Telefon oder ihren mobilen Hotspot-Dienst nutzen, um ihren Laptop anzubinden. Die Anwender müssen an diesen Orten kein Gast-WLAN nutzen, das mit Leistungs- und Sicherheitsproblemen behaftet ist. Die Möglichkeit, ein mit 5G verbundenes Gerät in der Tasche mit sich zu führen, unterstützt klarere Audio- und Videoübertragungen auf Reisen, was die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, erheblich verbessert. Abbildung 1: Die grundlegenden Merkmale von 5G-Mobilfunknetzen.

Die Vorteile von 5G UC gegenüber 4G LTE Die meisten Mobilfunkbetreiber ersetzen nach und nach LTE als drahtlose Technologie für die letzte Meile, um Kundengeräte mit ihrem Netz zu verbinden. Zwar verlief die Einführung aufgrund der Pandemie und verschiedener Probleme in der Lieferkette für Komponenten langsamer als erwartet, doch scheinen die meisten großen Betreiber wieder auf Kurs zu sein. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, lassen sich die Leistungsvorteile von 5G im Vergleich zu LTE im Wesentlichen auf drei Verbesserungen zurückführen: 1. Geschwindigkeit: 5G ist theoretisch ungefähr bis zu hundertmal schneller als 4G-LTE-Technologien. Die reale Leistungssteigerung wird sich letztlich jedoch wahrscheinlich im Bereich des Fünf- bis Zehnfachen bewegen. Dieser Geschwindigkeitszuwachs hört sich zwar nicht signifikant an, ist aber mehr als genug, um mobilen UC-Anwendern die Nutzung bandbreitenintensiver Dienste zu ermöglichen, wie das Streaming hochwertiger Echtzeitvideos. 2. Latenz: Vielleicht noch wichtiger als die Bandbreite ist die Netzwerklatenz. Wenn 5G in seiner vollen Ausbaustufe verfügbar ist, wird erwartet, dass die Latenz fast zehnmal niedriger sein wird als bei 4G-LTE-Technologien. Dank der geringeren Latenz kann jede moderne UC-Anwendung in einem 5G-Carrier-Netzwerk wie in einem Unternehmens-LAN funktionieren.

Niedrige Latenzzeiten sind besonders nützlich für die Übertragung von Echtzeitkommunikation, beispielsweise von hochauflösender Sprache und Video. Bei der Verbindung mit 4G-LTE-Netzwerken mussten sich die Nutzer an Audio- oder Videostottern und erhebliche Einbrüche der Bildrate gewöhnen. Diese Probleme verschwinden weitgehend, sobald eine Verbindung zu einem 5G-Sendemast besteht. 3. Kapazität: Mit 5G-Mobilfunk können im Vergleich zu früheren Technologiegenerationen viel mehr Geräte gleichzeitig verbunden werden. Dazu gehören moderne 5G-fähige IoT-Geräte. Aus der UC-Perspektive werden Anwender nicht nur mit anderen UC-Nutzern in 5G-Netzwerken kommunizieren, sondern auch mit autonomen Geräten in einer Maschine-zu-Mensch-Funktion. Es ist daher zu erwarten, dass die Integration mit verschiedenen IoT-Sensoren, Überwachungsgeräten und Überwachungskameras eine neue Fähigkeit in der Welt der mobilen UC sein wird.