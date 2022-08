Cloud, AIOps und Automatisierung sind die Data-Center-Trends

Seit Anfang 2020 konzentrieren sich IT-Abteilungen auf die Migration von Anwendungen und Daten in die Cloud sowie auf die Verstärkung von Fernzugriffstechnologien, um dem massiven Anstieg von Remote-Arbeitskräften Rechnung zu tragen. Ein Bereich, der in dieser Zeit möglicherweise vernachlässigt wurde, ist das private Rechenzentrum.

Jetzt, da sich der Staub der Pandemie weitgehend gelegt hat, betrachten IT-Leiter ihre Data Center im Hinblick auf die Modernisierung und Integration in hybride und Multi-Cloud-Infrastrukturen. Für IT-Teams, die ihre Ambitionen in Bezug auf das Rechenzentrum eine Zeit lang vernachlässigt haben, könnte es nützlich sein, sich über die Trends und Herausforderungen im Unternehmensrechenzentrum zu informieren.

So oder so dreht sich der Fokus auf Netzwerken weitgehend darum, wie die Geschwindigkeit von Daten, die zum und vom Rechenzentrum fließen, gesteigert werden kann, im Gegensatz zu innerhalb des Rechenzentrums.

Die Automatisierung von Rechenzentren kann vieles bedeuten, aber aus der Perspektive der Trends im Rechenzentrum ist die Optimierung der Netzwerkflussleistung das, was im Moment am meisten gefragt ist. Bei dieser Optimierung wird die in die Netzwerkarchitektur integrierte künstliche Intelligenz ( KI ) mit der Analyse der Echtzeit- Streaming-Netzwerktelemetrie kombiniert. Diese Kombination kann auf intelligente Weise den optimalen Pfad für einen bestimmten Datenfluss zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmen.

Eine weitere Anwendung von KI im Rechenzentrum ist die Rationalisierung manueller Prozesse bei der Überwachung und Fehlerbehebung von Rechenzentrumsnetzwerken. AIOps nutzt eine Vielzahl von Netzwerküberwachungsmethoden in Kombination mit fortschrittlicher KI.

Es ist unmöglich, jede Netzwerkkomponente in einem Rechenzentrum zu aktualisieren. Daher müssen sich Netzwerkteams manchmal mit der Verwaltung moderner Leaf-Spine-Architekturen neben älteren Netzwerkkomponenten auseinandersetzen, die auf Hop-by-Hop-Basis verwaltet werden. Diese Art von Herausforderungen kann sich als schwierig erweisen, wenn sich die Software-, Server- und Service-Architekturen weiter verändern.

Optimierung des Zugriffs und der Leistung für Remote-Mitarbeiter

Da die Belegschaften heutzutage so weit verstreut sind, ist es manchmal am besten, wenn IT-Teams ein Rechenzentrum umgestalten, um den Zugriff von außerhalb des Unternehmensnetzwerks zu optimieren. Viele Remote-Benutzer verwenden immer noch VPNs, um sich mit einem LAN-Edge des Unternehmens zu verbinden, und müssen dann mehrere Hops durchlaufen, bevor sie das lokale Rechenzentrum an einem anderen physischen Standort erreichen.

Durch den Einsatz moderner sicherer Fernzugriffstechnologien lässt sich das sogenannte Hairpinning vermeiden, bei dem ein Paket vor der Weiterleitung an den Zielort an seinen Ursprungspunkt zurückgeleitet wird. Durch die Beseitigung von Netzwerk-Hairpinning kann der Zugangspunkt an einen optimalen Standort verlegt werden. Zudem kann der Einsatz von Hardware- oder Softwareagenten im Heimnetzwerk für die Optimierung des Datenflusses zwischen dem Client und dem Server ermöglicht werden.