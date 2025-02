Business-Continuity-Planung: Verfügbare Softwareoptionen

Die Entwicklung eines Business-Continuity-Plans (BC-Plan) kann eine anstrengende und komplexe Aufgabe sein, insbesondere für größere Organisationen. Software für Business-Continuity-Pläne kann den Prozess erleichtern.

BC-Pläne umfassen die Prozesse, die eine Organisation nach einer Unterbrechung wieder zum Normalbetrieb zurückführen. Je nach Branche kann die Dauer der Ausfallzeit eines Unternehmens zu einem Reputationsverlust oder sogar zu rechtlichen Schritten von Kunden führen. Organisationen können BC-Pläne manuell erstellen, möchten jedoch möglicherweise nicht das Risiko menschlicher Fehler in einem kritischen Prozess eingehen.

Software für Geschäftskontinuität kann mehr als nur die Details aufzeigen, die in die Planungsbemühungen einer Organisation einbezogen werden müssen. Sie kann dabei helfen, die wichtigsten Risiken und vorhandene Schwachstellen innerhalb der Betriebsabläufe der Organisation zu identifizieren. Ein gutes Softwarepaket für Geschäftskontinuitätspläne kann der Organisation dabei helfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und einige der zeitaufwändigeren Aufgaben im Zusammenhang mit dem Planungsprozess zu automatisieren, wie zum Beispiel die Datenerfassung mit einer Analyse der Auswirkungen auf das Unternehmen (Business Impact Analysis, BIA).

In den folgenden Abschnitten werden einige der bekanntesten Softwareoptionen für das Risikomanagement vorgestellt. Während einige dieser Optionen am besten als vollständige Business-Continuity-Plan-Software-Suiten beschrieben werden können, konzentrieren sich andere auf bestimmte Aspekte des Business-Continuity-Planungsprozesses.

Die folgende Liste basiert auf den Recherchen und Erkenntnissen des Autors über den Markt für Business Continuity und Disaster Recovery. Bei der Auswahl der vorgestellten Anbieter konzentrierte sich der Autor auf die Benutzerfreundlichkeit und den Funktionsumfang.

Diese Liste ist nicht nach Rang geordnet und in alphabetischer Reihenfolge veröffentlicht und erhebt nicht den Anspruch auf Vollstädigkeit.

Agility Recovery Agility Recovery hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen bei der Beschaffung der Ressourcen zu unterstützen, die sie in Krisenzeiten benötigen. Dazu kann der Austausch von IT-Hardware oder Kraftstoff für Generatoren gehören. Neben Tests zur Geschäftskontinuität und Planspielen bietet das Unternehmen auch Agility Planner an. Agility Planner ist benutzerfreundlich und unterstützt Unternehmen bei der Erstellung eines BC-Plans. Diese Pläne werden nach Möglichkeit mit den eigenen Daten des Unternehmens vorab ausgefüllt, wobei stets auf die Einhaltung der Vorschriften geachtet wird. Eine integrierte Berichtsfunktion erleichtert die Erstellung von Berichten über die Notfallvorsorge des Unternehmens. Der Anbieter offeriert unter anderem die folgenden Lösungen und Funktionen: Stromversorgung: Bereitstellung von Notstromaggregaten, Treibstoff und Anschlussunterstützung bei Stromausfällen.

Verfügbarkeit von über 40 Millionen Dollar an IT-Vermögenswerten4. Erfahrung: Tausende dokumentierte Wiederherstellungen in realen Situationen und über 400 jährliche Testveranstaltungen Agility Recovery gibt keine Preisinformationen öffentlich bekannt. Diese müssen beim Anieter direkt angefragt werden.

Archer Archer Engage lässt sich am besten als kollaborative Plattform beschreiben, die auf Risikomanagement ausgerichtet ist. Die Idee dahinter ist, dass Risikomanagementpraktiken in der gesamten Organisation angewendet werden müssen, um effektiv zu sein, und Archer Engage bietet Interessengruppen die Möglichkeit, sich am Risikomanagementprozess zu beteiligen. Beim Risikomanagement geht es darum, die potenziellen finanziellen Auswirkungen von Risiken gegen die Kosten für die Minderung dieser Risiken abzuwägen. Archer Engage stellt Entscheidungsträgern Informationen über die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Risiken sowie eine Analyse der Risikopräventionsoptionen zur Verfügung. Kernelement von Archer Engage sind unter anderem: Veröffentlichung von Informationsanfragen aus Archer-Instanzen an ein externes Portal für interne und externe Nutzer.

Bereitstellung einer modernen und intuitiven Benutzeroberfläche für Mitarbeiter der ersten Verteidigungslinie, die wenig Schulung erfordert.

Erfassung wichtiger Risikodaten von funktionsübergreifenden Stakeholdern zur Analyse und Behandlung.

Ermöglichung einer vereinfachten zweiseitigen Kommunikation zwischen Geschäftsanwendern und Risikoteams.

Unterstützung von Ad-hoc- oder geplanten Anfragen sowie Meldung von Risikoinformationen durch Geschäftsanwender.

Bereitstellung eines externen Portals für Drittanbieter zur sicheren Zusammenarbeit und Beantwortung von Risikomanagement-Anfragen.

Automatische Synchronisierung der erfassten Daten mit der Hauptimplementierung von Archer für ein vollständigeres Risikobild. Archer legt seine Preise auch nicht offen. Anwender müssen sich direkt an den Anbieter wenden.

Everbridge Everbridge bietet Software für die BC-Planung an, konzentriert sich aber auch auf die Sicherheit der Belegschaft, IT-bezogene Störungen, physische Sicherheit und öffentliche Sicherheit. Zu den Produkten gehören unter anderem Everbridge 360 und BC in the Cloud. Everbridge bietet Optionen für die Entwicklung von Plänen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs, insbesondere für den Einzelhandel und die Fertigung. Everbridge hat seine Software so konzipiert, dass Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs Teil eines umfassenden Schutzinstruments werden, das sich um ein interaktives Dashboard dreht, das Risikoinformationen bereitstellt. Das Unternehmen bietet auch eine Massenbenachrichtigungsfunktion an, die dazu dient, Benachrichtigungen an Mitarbeiter zu senden, die von einem Vorfall betroffen sind. Kernelemente des Everbridge-Portfolios umfassen: Echtzeit-Risikomonitoring: Ermöglicht kontinuierliche Bewertung der Cybersicherheitsplanung und Identifizierung von Schwachstellen.

Ermöglicht kontinuierliche Bewertung der Cybersicherheitsplanung und Identifizierung von Schwachstellen. Automatisierte Incident-Response-Workflows: Rationalisieren den Prozess der Verwaltung von Cybervorfällen und reduzieren Zeit und Aufwand für die Reaktion auf Bedrohungen.

Rationalisieren den Prozess der Verwaltung von Cybervorfällen und reduzieren Zeit und Aufwand für die Reaktion auf Bedrohungen. Umfassende Kommunikations-Tools: Verbessern die Zusammenarbeit zwischen Teams während Cybervorfällen.

Verbessern die Zusammenarbeit zwischen Teams während Cybervorfällen. Detaillierte Berichtsfunktionen: Bieten Einblicke in die Cybersicherheitsleistung und ermöglichen die Verfeinerung von Strategien.

Bieten Einblicke in die Cybersicherheitsleistung und ermöglichen die Verfeinerung von Strategien. Nahtlose Integration mit bestehenden Cybersicherheits-Tools: Verbessert die Cyberresilienz durch Nutzung vorhandener Sicherheitsinfrastrukturen.

Verbessert die Cyberresilienz durch Nutzung vorhandener Sicherheitsinfrastrukturen. Automatisierte Notfallbenachrichtigungen: Ermöglichen schnelle Verbreitung wichtiger Informationen in Echtzeit.

Ermöglichen schnelle Verbreitung wichtiger Informationen in Echtzeit. Echtzeit-Kollaborations-Tools: Verbessern die Koordination während Krisen.

Verbessern die Koordination während Krisen. Szenariobasierte Tests: Erlauben die Identifizierung und Adressierung potenzieller Lücken in Krisenstrategien.

Erlauben die Identifizierung und Adressierung potenzieller Lücken in Krisenstrategien. Umfassende Krisenmanagementplanung: Deckt alle Aspekte von der Prävention bis zur Wiederherstellung ab.

Deckt alle Aspekte von der Prävention bis zur Wiederherstellung ab. Automatische Eskalationen: Ermöglichen die Programmierung von Rotationen, Schichten und verschiedenen Szenarien für effektive Alarmierung.

Ermöglichen die Programmierung von Rotationen, Schichten und verschiedenen Szenarien für effektive Alarmierung. Geo-Fencing: Ermöglicht das Senden von Benachrichtigungen an bestimmte geografische Gebiete. Wie andere Anbieter auch gibt Everbridge gibt Preisinformationen öffentlich bekannt. Diese müssen direkt angefordert werden.

Fusion Risk Management Fusion Risk Management bietet Softwareoptionen für das Risikomanagement an, konzentriert sich aber auch auf die betriebliche Resilienz, das Risikomanagement von Drittanbietern, IT- und Sicherheitsrisiken, das Krisen- und Vorfallmanagement sowie das Business-Continuity-Management. Die Software des Unternehmens für das Geschäftskontinuitätsmanagement, Fusion Framework System, arbeitet mit der Darstellung aller Prozesse eines Unternehmens. Dadurch kann die Software Abhängigkeiten abbilden und Toleranzen für geschäftliche Auswirkungen ermitteln. Die Software ermöglicht es Organisationen auch, Was-wäre-wenn-Analysen (What-If Analysis) und verschiedene Übungen durchzuführen, um die betriebliche Resilienz zu verbessern. Vor kurzem hat Fusion Risk Management auch generative KI-gestützte Assistenten als zusätzliches Tool integriert, das Kunden im Planungsprozess für Resilienz einsetzen können. Zu den Lösungsangeboten gehören unter anderem: Operational Risk Management Software: Diese Software ermöglicht es Unternehmen, Risiken dynamisch zu erkennen und zu analysieren. Sie bietet Funktionen wie Risikoprogramm-Management, situative Überwachung und Risikoanalyse sowie die Automatisierung von Routineaufgaben, um die Effizienz zu steigern.

Fusion Framework System: Eine integrierte Plattform, die einen umfassenden Überblick über die Geschäftsabläufe eines Unternehmens bietet. Dieses System hilft dabei, Risiken und Chancen zu identifizieren und unterstützt Unternehmen bei der Priorisierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Risikominderung.

Fusion bietet spezielle Pakete für das Management der Geschäftskontinuität, die eine einfache Implementierung und Schulung für Unternehmen ermöglichen. Third-Party Risk Management: Hierbei handelt es sich um Programme zur Bewertung und Verwaltung von Risiken, die aus der Zusammenarbeit mit Dritten entstehen. Diese Lösungen sind darauf ausgelegt, eine vollständige Sicht auf potenzielle Risiken zu bieten.

LogicManager LogicManager ist als umfassende Enterprise-Risk-Management-Suite konzipiert. Geschäftskontinuität ist nur eine der Kernfunktionen der Software. Die Software unterstützt auch bei IT-Governance und Cybersicherheit, Risikomanagement durch Dritte, Compliance, internes Audit-Management, Finanzkontrollen und HR-Risikomanagement. Benutzer können all diese Bereiche über einen zentralen Risikomanagement-Hub verwalten. Da LogicManager für den Einsatz in Unternehmen konzipiert ist, können Risiken auf standortbezogener Basis definiert werden. So kann beispielsweise ein Unternehmen einen Standort haben, der besonders anfällig für Überschwemmungen ist. LogicManager bietet außerdem eine native Integration in mehr als 500 Geschäftsanwendungen, wodurch die Arbeit mit den vorhandenen Daten eines Unternehmens erleichtert wird. Die wichtigsten Tools und Angebote sind die folgenden: Zentralisierte Risikoverwaltung: Eine integrierte Plattform zur Verwaltung und Minderung von Risiken, die es Unternehmen ermöglicht, Risikomodelle zu erstellen und Aufgaben zu automatisieren.

LogicManager bietet unbegrenzten Zugang zu einem Expertenteam von Beratern, die Unterstützung bei der Implementierung und Anpassung der Software bieten. Integration mit anderen Anwendungen: LogicManager lässt sich in über 500 Anwendungen integrieren, darunter Office 365, Slack und PowerBI, um einen nahtlosen Datenfluss zu gewährleisten. LogicManager gibt keine Preisinformationen bekannt, bietet jedoch eine kostenlose 90-Tage-Testversion an.