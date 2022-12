Bewertung und Auswahl von Software zur Datenvisualisierung

Um Entscheidungsträgern die Ergebnisse von Datenanalysen mit effizienten und visuellen Erzähltechniken zu vermitteln, müssen Business-Analysten das beste Tool zur Datenvisualisierung auswählen.

Datenvisualisierungsanwendungen gibt es eine Menge. Zu den gängigsten gehören Tableau, Power BI, Excel, Qlik, IBM Cognos und Sisense. Jedes dieser Tools kann nützlich sein – insbesondere, wenn ein Unternehmen seine Daten- und Analyseverfahren weiterentwickeln will, um seine Geschäftsanforderungen besser zu unterstützen.

Viele Analysten nutzen mehrere dieser Werkzeuge parallel: „Es gibt in einem Unternehmen nicht nur einen einzigen Anwendungsfall für Tools zur Datenvisualisierung. Tatsächlich haben die meisten Unternehmen mehr als eine Software, je nach dem Ziel für jeden Anwendungsfall“, sagt Kathy Rudy, Chief Data and Analytics Officer bei ISG, einem Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen.

„Den meisten Analysten ist bewusst, welche Geschichte sie mit den Daten erzählen möchten, welche KPIs wichtig sind und was gut aussieht – auch wenn sie es nicht selbst gestalten können“, sagt Rudy.

Bei der Entwicklung von Datenvisualisierungen sollte möglichst der Input eines User-Experience- oder User-Interface-Designers sowie des Endbenutzers eingeholt werden. Auch wenn Analysten vielleicht nicht so gut mit Farben und Schriftarten umgehen können oder nicht den optimalen Grafiktyp für die Darstellung der Botschaft auswählen: Sie wissen in der Regel, welche Informationen vermittelt werden müssen.

Die Teams müssen deshalb ihre Präsentation so gestalten, dass sie die Prinzipien der menschlichen Wahrnehmung und Kognition berücksichtigen und lernen, wie man mit den Visualisierungen Datengeschichten erzählen kann .

Die Transformation von Datensätzen in Visualisierungen erfolgt mit Streu-, Kuchen- und Balkendiagrammen, mit Heatmaps und unter Verwendung verschiedener Farben. Dieser Umwandlungsprozess sollte immer das Ziel haben, die Datenergebnisse möglichst gut zu vermitteln.

Bei der Bewertung von Datenvisualisierungsanwendungen sollte immer das entscheidende Ziel im Auge behalten werden: den Entscheidungsträgern einen klaren Einblick in die Daten zu vermitteln.

Beginnen Sie mit dem Kontext

Es kann hilfreich sein, verschiedene Anwendungen zu bewerten, indem man mit dem Kontext beginnt, in dem sie am besten funktionieren.

Microsoft Excel ist der Standard für schnelle Analysen und Diagramme, die zeitnah einen Nutzen bringen. Es hilft bei der Erstellung von Diagrammen, die statisch sind und vorhersehbare Ergebnisse haben. Rudys Team hat Diagrammgalerien erstellt, um Dateneingaben abzurufen, die in der Regel jedes Mal anders sind. In Excel können die Benutzer auch das Aussehen und die Darstellung von Schriftarten, Achsendefinitionen, Skalen und Farben ändern.

Abbildung 1: Die Geschichte der Datenvisualisierung.

Tableau und Power BI eignen sich gut für die Erstellung von Dashboards auf der Grundlage von Benutzeranforderungen, die vollständig definiert sind und die aus Datenquellen wie CRM- und ERP-Software stammen. Diese Visualisierungsanwendungen können umfangreiche Informationen in vorformatierten Grafiken mit Drilldown und Drillup für die Navigation in Hierarchien liefern, um weitere Details zu erhalten. Sie bieten auch die Möglichkeit, Daten nach voreingestellten Kriterien wie Branche, Region, Kundentyp und Produkt zu filtern. Auf diese Weise erhält man statt tabellarischer Berichte visuelle Einblicke in die verknüpfte Datenquelle.

Eine Anwendung wie Sisense bietet erweiterte Funktionen für das Erstellen von Analysen und Diagrammen auf der Grundlage mehrerer Datensätze. Durch die Kombination von Datensätzen entstehen neue Möglichkeiten der Datenanalyse und der Gewinnung von Erkenntnissen.

Es lohnt sich auch, das Konzept von benutzerdefinierten Datenvisualisierungsanwendungen zu evaluieren – besonders dann, wenn eine umfangreiche Datenvorbereitung erforderlich ist. Wenn die Daten zum Beispiel detaillierte Berechnungen erfordern, um sie zu kuratieren und Erkenntnisse zu liefern, ist es möglicherweise am besten, Tools dafür auf dem benutzerdefinierten Weg zu erstellen. In diesem Fall würden Teams die Vorteile verschiedener Datenvisualisierungsanwendungen wie Python oder R Tools for Visual Studio nutzen, um ihren eigenen Datenanalyse-Workflow zu erstellen.

Dieser auf Programmierung basierende Ansatz erfordert mehr Ressourcen im Entwicklungsteam, kann Unternehmen aber auch dabei unterstützen, Visualisierungen für weniger gängige Szenarien zu implementieren, die von bestehenden Tools möglicherweise nicht abgedeckt werden.