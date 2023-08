Wie eine moderne Netzwerk-Sicherheitsarchitektur aussieht

Unternehmen haben in den letzten Jahren schnell umfassende Projekte zur digitalen Transformation umgesetzt, mit denen IT-Prozesse zur Unterstützung eines optimalen Geschäftsbetriebs verbessert werden sollen. Viele Unternehmen verlegten die Anwendungslasten von traditionellen Rechenzentren in die Cloud.

Die Netzwerkmodernisierung, bei der Unternehmen intelligente Netzwerkautomatisierung, Programmierbarkeit sowie virtuelle Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen einsetzen, ist ein grundlegendes Element für die effektive Verbindung hochgradig verteilter Ressourcen.

Da immer mehr Anwendungs-Workloads in mehreren Clouds und zudem hybriden Arbeitsmodellen eingesetzt werden, ist eine Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur zwingend erforderlich. Eine wirksame Cybersicherheit ist eine der Triebfedern für die Modernisierung von Netzwerken, denn durch Dinge wie die Network Functions Virtualization (NFV) können Unternehmen Sicherheitskontrollen wie Firewall-Funktionen in ihrem gesamten IT-Bereich erleichtern, unabhängig davon, wo sich eine Ressource befindet.

Was ist moderne Netzwerksicherheit?

Der Übergang zu hybriden Arbeitsmodellen während der COVID-19-Pandemie beschleunigte die Projekte der digitalen Transformation. Durch die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit und andere Abläufe virtuell fortzusetzen, wurden Projekte, die sonst Monate oder länger gedauert hätten, in wenigen Tagen oder Wochen umgesetzt. Eine der unglücklichen Begleiterscheinungen dieser schnellen Umsetzung war, dass die Sicherheit zu oft auf der Strecke blieb.

Cyberkriminelle haben Schwachstellen schnell ausgenutzt. Unternehmen meldeten einen dramatischen Anstieg von Malware-Angriffen. Der FBI Internet Crime Report 2020 hat die Daten von 791.790 Beschwerden zusammengetragen: ein Anstieg von mehr als 300.000 im Vergleich zum Vorjahr. Die Opfer beklagten einen Schaden von mehr als 4,2 Milliarden US-Dollar.

Diese Bedrohungen zwingen die Unternehmen dazu, ihre Sicherheitsstrategien zu überarbeiten und ihre Sicherheitsinfrastrukturen neu zu gestalten. Zunehmend versuchen Firmen, die Sicherheit in ihren Netzwerken durch Ansätze wie Secure Access Service Edge (SASE) besser zu integrieren. Obwohl es sich bei SASE eher um ein Konzept als um ein strukturiertes Cybersicherheitsmodell handelt, umfasst es in der Regel mehrere Elemente wie Firewall as a Service (FWaaS), Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG) und Zero Trust Network Access (ZTNA).

Grundsätzlich beinhaltet SASE cloudbasierte Funktionen und die gesamte Infrastruktur wird zentral verwaltet. Aus Sicht der Konnektivität leitet SASE den Netzwerk-Traffic zum nächstgelegenen Netzwerk-Edge des Endanwenders. Dies unterscheidet sich von herkömmlichen sicheren Konnektivitätsansätzen, die ein VPN nutzen, um Daten über einen zentralen Server zu leiten, der oft weit vom Standort des Endnutzers entfernt ist. Infolgedessen kann die Leistung des Endanwenders beeinträchtigt sein.