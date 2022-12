So entscheiden Sie zwischen dem eigenen RZ und Cloud Storage

Bis 2025 wird das globale Speichervolumen Dutzende Zettabytes (1021 Bytes) betragen. Viele dieser Daten werden in der Cloud landen. Denn es gibt zahlreiche Unternehmen, die eine Cloud-Lösung für die beste Plattform für ihre Daten halten. Allerdings gibt es einige Situationen, in denen die Speicherung im eigenen Rechenzentrum besser geeignet ist.

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile beider Storage-Formen gegeneinander abgewogen. Zu den Kriterien gehören unter anderem Skalierbarkeit und Kosten.

Die meisten Unternehmen wählen aus zwei Gründen Cloud Storage : Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Aber es gibt noch mehr. Cloud Storage verringert die Kosten für den Betrieb, die IT selbst, Wartung und Hardware, weil diese vom Hardware-Provider übernommen werden. Provider stellen sicher, dass ihre Storage-Services bei allen Kunden funktionieren. Sichern Sie jedoch die Daten des Cloud-Speichers für den Fall eines Ausfalls oder eines anderen Störfalls.

Allerdings braucht ein Data-Center-Storage interne Spezialisten, um die Geräte möglichst gut einzurichten und zu betreiben. Zudem müssen Daten und Infrastruktur effektiv gewartet werden. In jeder Konfiguration kommt es darauf an, strikte Kontrolle von Leistung und Sicherheit auszuüben und zudem auf exakte Erfüllung der branchenspezifischen Regulierungsanforderungen zu achten. Diese Form des Storage kostet langfristig mehr. Der Aufwand kann sich je nach Geschäftsmodell trotzdem auszahlen.

Wichtige Anwendungsfälle für internes Object Storage sind die langfristige Archivierung und Sicherung oder der Ersatz von Fileservern. Unstrukturierte Hochleistungs- Workloads mit wahlfreien (random) I/Os werden gern auf Inhouse- NAS gehalten. Für hochskalierbare Workloads mit großer Kapazität und Durchsatzabhängigkeit sowie parallelem I/O-Zugriff speichert man sie am besten auf internem Hochleistungs-Objektspeicher.

Manchmal ist es einfach am besten, Daten auf der eigenen Infrastruktur und im eigenen Netz zu hosten. So lassen sich Daten sicher von anderen trennen.

Die Kapazität der Rechenzentrumsspeicher ist auf die bestehende Infrastruktur am Ort beschränkt. Sie zu vergrößern, bedeutet Investitionen in Hardware und Personal.

Cloud Storage kann sehr strikte Sicherheitsfunktionen bieten. Dennoch ist sie von überall her und für jeden über das Internet zugänglich, der die passenden Zugangsdaten eingibt. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Cloud-Kunden können die Sicherheitsfunktionen des Providers nicht verändern.

Budget und Investitionen

Ein Rechenzentrum einzurichten, erfordert am Anfang große Investitionen und beträchtliche laufende Kosten für Wartung, Personal und Betriebsräume. Cloud Storage, ob nun in einer privaten oder in einer Public Cloud, verschlingt geringere Investitionen. Denn der Cloud-Anbieter übernimmt die Bereitstellungs- und Wartungskosten. Er rechnet regelmäßig laufende Kosten für die Nutzung und andere nutzerbasierte Posten ab.