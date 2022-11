Sieben kostenlose Weiterbildungs-Ressourcen für Admins

Kaum fertig mit der Ausbildung und schon wieder obsolet? In kaum einer Branche verändert sich der neueste Stand der Technik so schnell, wie in der IT-Branche. Administratoren sind daher oft angehalten, sich laufend weiterzubilden und Zertifikate zu erwerben. Das kostet jedoch Geld – insbesondere, wenn Sie Fertigkeiten erlernen möchten, für die der Arbeitgeber nicht zahlt.

Außerdem ist es nicht unbedingt Ziel der Sache, direkt zum Profi zu werden. Manchmal ist es auch interessant, nur den großen Zeh in ein neues Wissensgebiet hängen zu können, bevor man sich auf kostenpflichtige Trainingsprogramme oder gar einen Rollen- oder Stellenwechsel einlässt.

Kostenlose Angebote und ihre Beschränkungen Viele große Software- und Cloud-Anbieter stellen Interessenten kostenlose Kurse zur Verfügung. Das tun sie selbstverständlich nicht aus purem Altruismus. Auf der einen Seite hoffen sie, damit dauerhafte (zahlende) Nutzer zu gewinnen, die ihre Softwareprodukte bei ihren jeweiligen Arbeitgebern verbreiten. Zweitens bieten sie häufig Einstiegskurse zum Nulltarif an, verlangen dann aber für Aufbaukurse und Zertifikate eine Entlohnung. Leider tummeln sich in diesem Bereich auch Abo-Fallen, die nur auf den ersten Blick kostenlos wirken. Daneben gibt es zahleiche private YouTube-Kanäle und andere Informationsquellen (wie Twitch-Streams oder Blogs), die sich aus Werbeeinnahmen finanzieren. Hier braucht es jedoch einiges an Vertrauen, um sich darauf zu verlassen, dass man korrekte Informationen erhält. Gerade, wenn man sich mit diesen kostenlosen Angeboten auf ein Zertifikat vorbereiten möchte, ist es sinnvoll, mehrere Kanäle, Blogs und die kostenlosen Kurse des jeweiligen Anbieters parallel zu nutzen. Nicht immer ist ein Zertifikat absolut notwendig, oder es lässt sich nachholen, wenn ein zukünftiger Arbeitgeber danach fragt. Die Praxiserfahrung ist im Zweifelsfall ein ebenso gewichtiger Faktor und diese lässt sich auch auf Grundlage kostenloser Bildungsangebote aufbauen. Im Folgenden haben wir Ihnen sieben kostenlose Kursanbieter zusammengestellt.

Microsoft Learn Microsoft Learn ist eine Lernplattform von Microsoft, die über 1.500 kostenlose Lernmodule für Windows-Administratoren bereithält. Die Kurse sind mehrheitlich zum Durchlesen- und Klicken auf Deutsch verfasst und in Lernpfade organisiert, die zu bestimmten Rollen und Aufgaben passen. Besonders für Admins, die sich mehr mit Azure beschäftigen möchten, gibt es viele interessante Module, aber auch für die Verwaltung von Teams und anderen Geschäftsanwendungen. Zusätzlich veranstaltet Microsoft kostenlose virtuelle Trainings in englischer Sprache, zu denen sich Teilnehmer vorab anmelden müssen.

GitHub Skills GitHub Skills ist ein interaktiver Einführungskurs in die Nutzung von GitHub. Er ist vor allem für DevOPs-Administratoren wichtig und für jeden, der sich für die Open-Source-Szene interessiert. Der Kurs ist auf Deutsch verfügbar und hilft dem Nutzer beim Einrichten seines GitHub-Profils und ersten Repositories, und der Versionsverwaltung, bis hin zur grundlegenden Automatisierung von Releases.

VMware Customer Connect Learning Auch, wenn es gut versteckt ist, enthält das E-Training-Angebot vom VMware, VMware Customer Connect Learning, ein Kontingent kostenloser Lerninhalte im sogenannten Basic Tier. Hier vermitteln englischsprachige Videos grundlegende Informationen zu VMware-Produkten und Architektur, die zumindest eine Orientierung bieten dürften, bevor Nutzer sich zu einem tieferen Einstieg entscheiden. Eine Registrierung bei VMware ist notwendig; diese benötigen Sie aber ohnehin, wenn sie die kostenlosen Editionen von Workstation, vSphere oder Tanzu Kubernet Grid herunterladen möchten, um sich mit der Software besser vertraut zu machen.

AWS Educate AWS Educate ist eine kostenlose E-Learning-Plattform von Amazon Web Services. Nutzer benötigen ein spezielles Educate-Konto für das sie sich erst einmal bewerben müssen. Das klingt wie eine Hürde, ist es aber nicht: jeder über 13 Jahren erhält Zugang zum umfangreichen Kontingent an Lese- und Videokursen und Laborumgebungen, in denen er das Erlernte abrufen kann (Vorsicht: jede Laborumgebung lässt sich nur einmal durchspielen und ist zeitlich begrenzt). Die Grundlagen-, Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse sind durch die Bank kostenlos und teilweise auch auf Deutsch verfügbar. Ein AWS-Zertifikat können Sie so zwar nicht erwerben, aber ein Gefühl dafür, wie die Cloud-Plattform funktioniert bekommen Sie allemal.

Red Hat Training Red Hat bietet zwar zahlreiche Trainings an, kostenlos sind davon aber nur wenige. Insgesamt gibt es zehn Videokurse zu den Grundlagen der Red-Hat-Produkte für Einsteiger. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich. Wenn Sie lieber mit externen Ressourcen lernen oder sich selbst reinfuchsen möchten, bietet Red Hat seit Januar 2021 das Betriebssystem mit Developer-Lizenz kostenlos an, auch als Trostpflaster für den Wegfall von CentOS mit dem viele den Einstieg in RHEL gewagt hatten.

The Linux Foundation Im Geiste der Open-Source-Bewegung macht die Linux-Foundation auf ihrer Webseite über hundert Kurse, Webinars und Tutorials für eine Reihe von Open-Source-Softwares zugänglich. Gegenstand der meist englischsprachigen Video- und Textinhalte sind verschiedene Linux-Distributionen, Virtualisierungssoftware, Containerplattformen und vieles mehr.