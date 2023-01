Schritt für Schritt das eigene NAS optimal verfügbar machen

Sobald die Festplatten im Synology-NAS eingebaut sind und das NAS gestartet ist, lässt sich es sich über das Netzwerk anbinden. Wichtig ist, dass das Netzwerkkabel verbunden ist und im Netzwerk ein DHCP-Server neuen Geräten eine IP-Adresse vergibt.

Ist das der Fall, kann das neue NAS am schnellsten über den Synology Web Assistenten gefunden werden. Dieser startet über die URL https://finds.synology.com . Alternativ kann auch die Desktop-Version „ Synology Assistent “ heruntergeladen werden. Das ist in den meisten Fällen aber nicht notwendig.

Einrichtung von DSM auf einem NAS

Die nachfolgenden Vorgänge dauern etwas und innerhalb von 10 Minuten startet das NAS mit der neuen Festplattenkonfiguration automatisch neu. Während des Vorgangs müssen keine Aufgaben durchgeführt werden. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, beginnt die Einrichtung des aktuellen DSM-Systems auf dem NAS, sobald „Start“ ausgewählt wurde.

Abbildung 5: Die Einrichtung von DSM auf einem neuen NAS beginnt.

Im Rahmen der Einrichtung über den Assistenten zur Konfiguration von DSM wird zunächst der Name des NAS festgelegt, die Bezeichnung des Administrator-Kontos sowie das Kennwort für die Verwaltung. Wer nicht will, dass sein NAS in Zukunft im Einrichtungsassistenten erscheint, kann die Option „Dieses Synology NAS kann in Web Assistant angezeigt werden“ deaktivieren.

Abbildung 6: DSM auf einem neuen NAS einrichten und die Anmeldedaten des Administrators festlegen.

Im Rahmen der Einrichtung sucht der Assistent nach Updates für das bereits installierte DSM. Es ist an dieser Stelle möglich die Aktualisierung zu überspringen und später manuell durchzuführen, oder gleich im Rahmen der Einrichtung das Update zu starten.