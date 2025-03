Die Daten- und Storage-Risiken von Home-Offices minimieren

Fernarbeitskräfte bringen einige Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es um den Schutz der Privatsphäre und potenzielle Datensicherheitsrisiken geht. Der Schutz von Daten innerhalb einer sicheren Unternehmensumgebung ist schon schwierig genug. Dies aus der Ferne zu tun, kann selbst für die beständigsten Sicherheitsteams eine Herausforderung sein.

Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, bringen zahlreiche Risiken für ruhende und bewegte Daten mit sich, und Unternehmen müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sensible Daten zu schützen und Verstöße gegen Vorschriften zu verhindern.

Daten- und Storage-Risiken minimieren

IT-Teams können gezielte Maßnahmen ergreifen, um Speicher- und Datensicherheitsrisiken im Homeoffice zu reduzieren. Die konkreten Schutzmaßnahmen variieren je nach Situation, lassen sich jedoch in die folgenden Kategorien einordnen:

Sicherheitsmaßnahmen für Endgeräte implementieren

Idealerweise sollten Unternehmen ihren Remote-Mitarbeitern firmeneigene Geräte bereitstellen, die von der IT-Abteilung verwaltet und umfassend gesichert werden. Dabei muss jedoch gewährleistet sein, dass die Privatsphäre der Mitarbeiter gewahrt bleibt und alle geltenden Compliance-Vorschriften eingehalten werden. Falls die Bereitstellung von Firmengeräten nicht möglich ist, sollte die IT-Abteilung dafür sorgen, dass Mitarbeiter ihre privaten Geräte mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen schützen – etwa durch Antimalware-Software oder aktivierbaren Firewall-Schutz.

Verschlüsselung von Data at Rest und Data in Flight

Daten sollten sowohl während der Übertragung (Data in Flight) als auch im gespeicherten Zustand (Data in Rest) durch bewährte Sicherheitsmaßnahmen verschlüsselt werden. Falls Mitarbeiter private Computer nutzen, ist eine Schulung durch IT-Fachkräfte zur richtigen Verschlüsselung essenziell. Unternehmen können zudem in Betracht ziehen, sensible Daten vor der Übertragung zu pseudonymisieren, um persönliche Informationen zu anonymisieren. Darüber hinaus sollten IT-Teams sichere Verbindungen durch VPNs bereitstellen und, wo sinnvoll, Virtualisierungstechnologien wie virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) nutzen.

Strenge Zugangskontrollen einführen

Ein effektives Identitäts- und Zugriffsmanagement ist entscheidend, um den Zugriff auf sensible Daten zu sichern. IT-Teams sollten das Prinzip der geringsten Privilegien anwenden, indem sie den Zugriff auf Speicher- und andere Ressourcen auf das notwendige Minimum beschränken. Wichtige Maßnahmen umfassen strenge Passwortrichtlinien, Zwei-Faktor-Authentifizierung und, wenn möglich, biometrische Authentifizierung. Zudem sollten riskante Verhaltensweisen wie die gemeinsame Nutzung von Anmeldeinformationen überwacht werden. Unternehmen können auch Passwort-Manager in Betracht ziehen, um Mitarbeitende bei der sicheren Erstellung und Verwaltung ihrer Zugangsdaten zu unterstützen.

Mitarbeiter mit den nötigen Tools ausstatten

Wenn Remote-Mitarbeiter über die notwendigen Werkzeuge verfügen, sinkt das Risiko, dass sie auf Schatten-IT oder unsichere Alternativen zurückgreifen. Die IT-Abteilung sollte sicherstellen, dass Mitarbeitende reibungslos auf benötigte Dokumente zugreifen und effizient zusammenarbeiten können, ohne sensible Daten lokal speichern zu müssen. Dafür bieten sich zentralisierte Cloud-Speicherlösungen, Kollaborationsplattformen oder interne Hosting-Dienste an. Zusätzlich sollten Unternehmen Backup- und Recovery-Dienste implementieren, um den sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb im Home-Office zu gewährleisten.

Die IT-Abteilung mit den erforderlichen Tools ausstatten

Ohne geeignete Werkzeuge kann die IT-Abteilung Daten nicht effektiv schützen. Eine einheitliche Endpunktverwaltung kann Administratoren dabei unterstützen, Geräte zentral zu steuern und Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen. Zudem sollte die IT in der Lage sein, Dateizugriffe zu überwachen, Bedrohungen zu erkennen, Warnungen bei verdächtigen Anmeldeaktivitäten auszulösen und E-Mails auf Risiken zu scannen. Ebenso ist es wichtig, dass IT-Teams Remote-Systeme patchen und kontrollieren können, welche Software auf firmeneigenen Geräten installiert wird, um Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Die Mitarbeiter auf die Arbeit im Home-Office vorbereiten

Je besser die Mitarbeiter auf das Arbeiten von zu Hause aus vorbereitet sind, desto effektiver können sie vertrauliche Daten schützen. Unternehmen sollten klare Richtlinien bereitstellen, die erklären, wie Daten sicher aufbewahrt werden können und welche Risiken bestehen, wenn dies nicht beachtet wird. Schulungen sollten höchste Priorität haben, damit alle Mitarbeitenden die Home-Office-Richtlinien des Unternehmens verstehen und wissen, welches Verhalten akzeptabel ist. Das Ziel ist, den Mitarbeitern zu helfen, sichere Arbeitsgewohnheiten zu entwickeln, und ihnen gleichzeitig das nötige Feedback und die Unterstützung zu bieten, um diese Gewohnheiten dauerhaft zu etablieren.