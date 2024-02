Google Cloud Storage und Drive Enterprise im Vergleich

Google bietet Unternehmen zwei wichtige Speicherplattformen: Google Cloud Storage und Google Drive Enterprise. Google Cloud Storage verfügt über leistungsstarke Funktionen, die es für Hightech-Nutzer wie Entwickler und Unternehmen, die Analysen und Hochleistungsberechnungen einsetzen, attraktiv machen. Google Drive Enterprise ähnelt dem Angebot für den Verbrauchermarkt, bietet jedoch erweiterte Funktionen wie erhöhte Sicherheit und Kompatibilität mit Anwendungen von Drittanbietern.

Bei der Entscheidung für Google Cloud Storage oder Google Drive sollten Unternehmen die Funktionen, den Zugriff, die Kapazität, die Tiers (Speicherebenen) und die Preise berücksichtigen.

Google Drive Enterprise unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung und Organisation ihrer regulären Arbeitsdateien, Dokumente und Mediendateien in einem gemeinsam genutzten Bereich. Es kann mehr als 40 Dateitypen öffnen, darunter PDFs, MPEG-4s, Word-Dokumente und PowerPoint-Dateien. Die Enterprise-Version fasst den Speicherplatz für jeden Nutzer zusammen, so dass jeder ihn nach Bedarf nutzen kann. Mitarbeiter können Dateien über eine Benutzeroberfläche öffnen, bearbeiten und freigeben, die mit der kostenlosen Version von Drive identisch ist.

Preisgestaltung

Beide Produkte haben unterschiedliche Preisstufen für den Service. Die Preisgestaltung von Google Cloud Storage ist jedoch granularer, da sie auf der Speicherklasse, der Netzwerknutzung und dem Netzwerkaustritt basiert. Drive Enterprise verfügt über vier Hauptpreisstufen mit unterschiedlichen Mengen an gepooltem Speicher und Supportoptionen.

Google Cloud Storage und Google Drive Enterprise haben leicht unterschiedliche Freemium-Optionen. Google-Cloud-Konten verfügen über eine grundlegende Always Free-Nutzungsstufe, die nicht mit den monatlichen Limits des Kunden verrechnet wird - 5 Gibibytes kostenloser monatlicher Speicherplatz in den USA. Google Drive bietet eine kostenlose 14-tägige Testversion für Unternehmensnutzer. Google Drive Business kann nur monatlich abgerechnet werden und auch für den deutschen Markt gibt der Anbieter nur Preise in US-Dollar an: Business Starter kostet 7,20 US-Dollar pro Nutzer/Monat, Business Standard 14,40 und Business Plus 21,60 pro Anwender und Monat.

Kunden von Google Cloud Storage können den Preiskalkulator verwenden, um die beste Option zu ermitteln. Nutzer von Google Drive Enterprise sollten sich für weitere Informationen an den Vertrieb wenden.