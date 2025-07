Diese Linux-Befehle für Storage-Management sollten sie kennen

Die Verwaltung des Speicherplatzes auf Linux-Geräten kann eine Herausforderung sein. Linux-Befehle für die Speicherverwaltung helfen jedoch dabei, diesen Speicherplatz zu überwachen und zu verwalten, und erleichtern so die Arbeit des Systemadministrators.

Verwenden Sie die folgenden Befehle auf Linux-Servern und -Workstations, um sicherzustellen, dass Sie den Benutzern effizienten und verfügbaren Speicherplatz zur Verfügung stellen. Beachten Sie, dass viele Befehle mehrere Arten von Informationen anzeigen, die sich über mehrere Kategorien erstrecken können.

Zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses in einem lesbaren Langformat einschließlich der Größe an.

Zeigt den Inhalt eines Verzeichnisses mit Größenangaben in einem lesbaren Format an.

Die Auslastung verwalten

Zeigen Sie den Gesamtkapazitätsverbrauch und den verfügbaren Speicherplatz auf einem bestimmten Dateisystem mit den folgenden Linux-Speicherbefehlen an.

4. du -h /home

Zeigt Informationen zur Festplattenauslastung für das angegebene Verzeichnis an – in diesem Fall das Verzeichnis /home. Die Option -h zeigt die Ausgabe in hilfreichen Größeninkrementen an, zum Beispiel Megabyte. Verwenden Sie die Option -s, um die Gesamtgröße des Verzeichnisses zusammenzufassen.

5. df -h

Zeigt die Auslastung des Dateisystems auf Ihrem Linux-Gerät an. Wie bei anderen Befehlen auch, zeigt die Option -h die Ausgabe in einem benutzerfreundlichen Format an. Der Unterschied zwischen du und df lässt sich wie folgt zusammenfassen: Verwenden Sie du für Datei- und Verzeichnisinformationen und df für umfassendere Dateisystemdaten.