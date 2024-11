GRUB (Grand Unified Bootloader) ist eine notwendige Komponente, um Linux zu starten. Aber es kann Probleme verursachen, die den normalen Boot-Prozess stören. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Boot-Probleme bei Linux zu lösen: eine Neuinstallation von GRUB oder das erneute Einrichten über die Kommandozeile.

GRUB-Probleme können sich auf verschiedene Arten zeigen: Es erscheint lediglich ein blinkender Cursor, wenn Ihr Server startet. GRUB generiert eine allgemeine GRUB-Fehlermeldung. GRUB gibt an, dass es eine notwendige Datei nicht finden kann.

Neuinstallation von GRUB, um Linux-Boot-Probleme zu lösen

Haben Sie auf Ihrem Computer ein ernsthaftes Problem mit dem Master Boot Record (MBR), sehen Sie vielleicht nur einen blinkenden Cursor, wenn der Rechner startet.

Gibt es Probleme mit dem MBR, dann gibt es auch kein GRUB und Sie sehen keine GRUB-Fehlermeldungen. In so einer Situation ist es nicht möglich, den Computer zu starten. Sie brauchen eine Rettungs-CD, um ihn zu booten. Knoppix ist ein Werkzeug, mit dem Sie den Computer starten können.

Wollen Sie Linux-Boot-Probleme reparieren, stellen Sie sicher, dass alles auf der Festplatte gemountet ist. Verschaffen Sie sich mittels einer chroot-Umgebung Zugriff und führen Sie dann den Befehl grub-install aus, um GRUB neu zu installieren.

Möchten Sie GRUB im MBR installieren und die Festplatte ist in Ihrem Fall die Gerätedatei /dev/sda, dann lautet der Befehl entsprechend grub-install /dev/sda.

Der Befehl liest die Konfigurationsdatei von GRUB aus. Das ist bei den meisten Distributionen /boot/grub/menu.lst. Danach wird der neue GRUB Bootloader in den MBR geschrieben.

Hier die Ausgabe, die Sie sehen sollten, wenn Sie GRUB mithilfe von grub-install neu installieren:

root@Knoppix:/# grub-install /dev/sda You shouldn't call/sbin/grub-install. Please call /usr/sbin/grub-install instead!

Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub Installation finished. No error reported. This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.

Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect, fix it and re-run the script 'grub-install'. (hd0) /dev/sda