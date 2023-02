Die Vor- und Nachteile von Cloud-Speicher im Kurzüberblick

Cloud-Speicher ist eine der beliebtesten und am stärksten wachsenden Formen der Datenspeicherung, da Unternehmen nach Möglichkeiten suchen, die mit dem Betrieb eigener Speichersysteme verbundenen Investitionsausgaben zu vermeiden. Die Möglichkeit, die Speicherung von lokalen Systemen am eigenen Standort in die Cloud zu verlagern, bietet Unternehmen viele Möglichkeiten, ihre Datensicherung zu vereinfachen, aber die Bindung an einen Anbieter und die Abhängigkeit vom Internetzugang können ein Problem darstellen.

Cloud-Speicher bietet die Einfachheit und Verfügbarkeit, die sich viele Unternehmen wünschen, aber es gibt auch Nachteile, beispielsweise bei der Kontrolle über die Daten. Wenn es um die Datensicherung in der Cloud geht, sollten Sie sich die Vor- und Nachteile ansehen, um zu entscheiden, ob Cloud-Speicher für bestimmte Ihrer Daten oder Anwendungen geeignet ist.

Vorteile der Cloud-Speicherung Disaster-Recovery- und Backup-Funktionen Das Disaster Recovery ist ein wichtiger Bestandteil einer Speicherstrategie, um Daten vor widrigen Ereignissen zu schützen. Viele Unternehmen speichern ihre Daten zusätzlich zu ihrer eigenen Infrastruktur bei einem Cloud-Anbieter als Teil ihrer Disaster-Recovery-Strategie, entweder durch Cold, Warm oder Hot Cloud Disaster Recovery. Wenn die Infrastruktur im eigenen Rechenzentrum ausfällt oder von einem Zwischenfall betroffen ist, können Unternehmen ihre Arbeitslasten ganz oder teilweise in der Cloud wiederherstellen. Sie können die Cloud auch nutzen, um Sicherungskopien zu speichern, wenn die lokalen Speichersysteme einen Datenverlust erleiden. Flexibilität bei der Preisgestaltung und Skalierbarkeit Ein beliebtes Merkmal von Cloud-Speicher ist die Preisgestaltung nach dem Prinzip „Pay-as-you-go“. Dies ist ideal für kleinere Unternehmen, die nicht genau wissen, wie viel Speicherplatz sie benötigen, nur wenig benötigen oder nicht über das Kapital verfügen, um den Speicher selbst zu betreiben. Beim Cloud-Speicher entfallen auch die Vorabinvestitionen in Speicherinfrastruktur und Personal. Unternehmen zahlen einfach die vom Cloud-Anbieter berechneten Gebühren, und der Anbieter skaliert die Speicherressourcen für die Kunden je nach Bedarf nach oben oder unten. Abbildung 1: Die fünf wichtigsten Vorteile eines Cloud-Speichers auf einen Blick. Bei vielen Cloud-Anbietern haben Unternehmen die Möglichkeit, ihren Cloud-Speicher je nach Bedarf nach oben oder unten zu skalieren. Anders als bei lokalen Speichersystemen können Unternehmen, die ihren Speicherplatz erweitern möchten, dies bei vielen Cloud-Anbietern auf Abruf tun. Diese Eigenschaft der Cloud erleichtert die erforderlichen Speicher- oder Personalkosten für die Skalierung nach oben oder unten. Sicherheit delegieren Unternehmen, die nicht über eigenes Cloud-Sicherheits-Know-how verfügen, können von den verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen profitieren, die Cloud-Anbieter für die Kundendaten offerieren, zum Beispiel Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Viele Anbieter von Public und Private Clouds sind verpflichtet, Datenschutzstandards in der Cloud wie DSGVO und ISO einzuhalten, und beschäftigen Sicherheitsteams, die auf die Sicherheit von Cloud-Speichern spezialisiert sind. Flexibler Datenzugriff Cloud-Speicher ermöglichen es Nutzern innerhalb eines Unternehmens, über eine Internetverbindung aus der Ferne oder aus dem Ausland auf Daten zuzugreifen. Dies ist vorteilhaft für Unternehmen mit geografisch verstreut arbeitenden Mitarbeitern, beispielsweise Mitarbeitern, die an verschiedenen Orten arbeiten oder auf Reisen sind.