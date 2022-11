Datenbank-Backups in der Cloud umsetzen

Das Backup sollte für einen Systemadministrator oberste Priorität haben, und das gilt auch für die Sicherung von Datenbanken. Die Cloud-Datenbanksicherung bietet nützliche Vorteile für Unternehmen, hat aber auch einige Nachteile.

Die Cloud ist ein beliebtes Sicherungsziel für Dateien. Sie ist ein zuverlässiger, sicherer und zugänglicher Ort zum Speichern von Daten. Durch das Backup von Datenbanken in der Cloud können diese nicht nur sicher aufbewahrt werden, sondern sind im Falle einer Krise auch schnell verfügbar.

Das Sichern von Datenbanken in der Cloud ist eine der besten Möglichkeiten für Administratoren, ein gutes Backup und Recovery mit einem geringen Budget zu gewährleisten. Die meisten Cloud-Anbieter arbeiten mit einem verbrauchsbasierten Modell, so dass Unternehmen nur für das zahlen, was sie nutzen, anstatt sich mit Hardware einzudecken, die sie möglicherweise nicht benötigen. Neben den Vorteilen der Cloud können Datenbank-Backups jedoch auch mit den üblichen Cloud-Fallen konfrontiert werden.

Vorteile von Datenbank-Backups in der Cloud Die Nutzung der Cloud zur Sicherung von Datenbanken kann zum Schutz vor Ransomware beitragen, wenn der Anbieter unveränderliche (Immutable) Backups anbietet. Bei unveränderlichen Backups werden die Daten gesichert und offline genommen, wo sie nicht verändert werden können. Selbst wenn sich böswillige Akteure mit ihren Anmeldeinformationen für die Sicherung Zugang zum Datenbankserver verschaffen und den Inhalt löschen würden, könnten sie die unveränderlichen Cloud-basierten Sicherungen nicht löschen. Selbst mit gültigen Anmeldeinformationen wären sie im Wesentlichen nicht löschbar und für eine gewisse Zeit nur lesbar. Ein weiterer Vorteil von Cloud-Datenbank-Backups ist, dass es je nach Datenbank durchaus möglich ist, einen neuen IaaS- oder SaaS-Datenbankserver einzurichten und das Datenbank-Backup auf diesen hochzuladen. Für sich genommen mag das nicht sinnvoll klingen, aber wenn der Backup-Administrator plant, die Datenbank und die unterstützende Infrastruktur in die Cloud zu verlagern, verfügt ein IaaS- oder SaaS-Anbieter über eine klare Wiederherstellungsstrategie. Diese Ressourcen sind in der Cloud auch leicht verfügbar, im Gegensatz zu einer Datenbanksicherung am lokalen Standort, die bei einem Feuer oder einer Überschwemmung verloren gehen könnte.