Backup unstrukturierter Daten: Herausforderungen bewältigen

Änderungen an Primärsystemen können Änderungen an der Datensicherung erforderlich machen. In Situationen, in denen die primären Produktionssysteme aufgerüstet werden, um unstrukturierte Daten aufzunehmen, muss ein Unternehmen möglicherweise sein Sicherungsmodell und die damit verbundenen Systeme überarbeiten.