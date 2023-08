Apache NiFi: Datenflüsse zwischen Systemen automatisieren

Apache NiFi ist eine Open-Source-Lösung für Datenflüsse in großen Umgebungen. Ursprünglich wurde das Tool von der National Security Agency (NSA) in den USA entwickelt. NiFi ermöglicht System-zu-System-Datenflüsse und automatisierte Datenflüsse, so dass Organisationen große Datenmengen verarbeiten können.

Der größte Vorteil von Apache NiFi ist, dass es große Datenmengen in Echtzeit verwalten und verarbeiten kann. Über seine grafische Benutzeroberfläche lassen sich die Datenflüsse erstellen, steuern und überwachen. Die Anwendung bietet hohe Skalierbarkeit und Fehlertoleranz durch eine Cluster-Architektur.

Datenherkunft und Einblick in den Datenfluss Ein wichtiges Merkmal von NiFi ist die Data-Lineage-Funktion (Datenprovenienz), die es Nutzern erlaubt, die Herkunft von Daten zu verfolgen. Durch die Aufzeichnung, wann und wo Daten empfangen, transformiert oder gesendet wurden, bietet NiFi einen detaillierten Einblick in den gesamten Datenfluss. Dies ist besonders wertvoll in Bereichen, in denen die Nachverfolgung von Daten von entscheidender Bedeutung ist, wie in der forensischen Datenanalyse, bei Compliance-Anforderungen oder der Fehlerbehebung. Darüber hinaus ermöglicht NiFi die Verarbeitung und Verteilung von Daten über Systemgrenzen hinweg. Mit Unterstützung von standardisierten Datenformaten und -protokollen kann NiFi Daten in einer Vielzahl von Formaten empfangen, umwandeln und an verschiedene Systeme weiterleiten. Dies umfasst sowohl Batch- als auch Echtzeitdatenverarbeitung, was die Flexibilität und Anwendbarkeit des Tools erhöht. Abbildung 1: Methoden und Symbole für Datenflussdiagramme. NiFi ist in einer Vielzahl von Branchen und Kontexten nützlich. In der Finanzbranche kann NiFi verwendet werden, um große Mengen an Transaktionsdaten in Echtzeit zu verarbeiten und Betrug zu erkennen. In der Gesundheitsbranche kann NiFi zur Analyse von Patientendaten eingesetzt werden, um Krankheitsmuster zu identifizieren oder die Wirksamkeit von Behandlungen zu bewerten.

Datenpipelines mit Apache NiFi erstellen Weiterhin bietet NiFi die Möglichkeit, Datenpipelines zu erstellen, die Daten von verschiedenen Quellen integrieren und diese Daten in analytische Modelle einfügen. Dies ermöglicht es Organisationen, aussagekräftige Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen und datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Apache NiFi stellt ebenfalls das sogenannte Back-Pressure-Konzept zur Verfügung. Dieses verhindert, dass Daten zu schnell durch das System fließen und möglicherweise wichtige Systemressourcen überlasten. Es handelt sich dabei um einen Mechanismus zur Steuerung des Datenflusses, der einen geregelten und optimierten Datenfluss sicherstellt. Wenn Daten zu schnell fließen, kann der Back-Pressure-Mechanismus die Daten verlangsamen oder stoppen, um zu verhindern, dass das System überlastet wird. NiFi bietet eine sichere Datenübertragung mit Unterstützung für SSL, SSH, HTTPS und verschlüsselte Inhalte. Es können zudem Zugriffskontrolllisten eingerichtet werden, um zu steuern, wer auf bestimmte Daten zugreifen darf. Diese Sicherheitsfunktionen sind besonders wichtig in Branchen, die mit sensiblen Daten arbeiten, wie dem Gesundheitswesen oder der Finanzindustrie. Mit der Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu verarbeiten, kann Apache NiFi auch in IoT-Umgebungen eingesetzt werden. Geräte können Daten in Echtzeit senden, die dann von NiFi aufgenommen, verarbeitet und weitergeleitet werden. Dies eröffnet Unternehmen die Chance, wertvolle Einblicke aus ihren IoT-Geräten zu gewinnen und schnelle Entscheidungen zu treffen.

Netzwerkprotokolle und Datenformate von Apache NiFi Apache NiFi unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und Datenformaten. Dazu gehören unter anderem: HTTP und HTTPS werden verwendet, um Webdaten zu erfassen und zu senden.

SSL und TLS sind für die verschlüsselte Kommunikation zwischen NiFi und anderen Systemen zuständig

FTP und SFTP werden für Dateiübertragungen verwendet.

MQTT ist ein leichtgewichtiges Protokoll, das häufig in IoT-Umgebungen eingesetzt wird.

AMQP und JMS werden für Messaging und Queueing in verteilten Systemen genutzt.

JDBC und ODBC dienen der Interaktion mit Datenbanken.

SNMP kommt für die Überwachung von Netzwerkgeräten zum Einsatz.

Apache Kafka lässt sich als Stream-Processing-Protokoll für Big-Data-Anwendungen einsetzen. Wenn Apache NiFi eingesetzt wird, gibt es mehrere Aspekte zu beachten, um das Optimum aus der Plattform herauszuholen: Der Entwurf eines effizienten Datenflusses ist entscheidend für eine optimale Leistung. NiFi ermöglicht es, den Datenfluss auf einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche zu entwerfen, aber es ist wichtig, eine klare Vorstellung davon zu haben, wie die Daten verarbeitet werden sollen, bevor man mit dem Entwurf beginnt. NiFi ist in der Lage, Cluster zu bilden, um größere Datenmengen zu verarbeiten. Es ist in diesem Fall aber wichtig, die Cluster-Größe und -Konfiguration basierend auf der erwarteten Datenmenge und -frequenz richtig einzustellen. Die Lösung bietet viele Sicherheitsfunktionen, darunter Zugriffskontrolle, Datenverschlüsselung und sichere Datenübertragung. Diesen sollten korrekt konfiguriert und regelmäßig überprüft werden, um die Datensicherheit zu gewährleisten. Apache NiFi kann unterschiedlich konfiguriert werden, um die Systemressourcen optimal zu nutzen. Dies umfasst die Verwendung von Back Pressure und Prioritätswarteschlangen, um sicherzustellen, dass der Datenfluss nicht zu einer Überlastung des Systems führt. Die Fähigkeit von NiFi, die Herkunft der Daten zu verfolgen, ist eine leistungsstarke Funktion, die bei der Fehlersuche und Überwachung hilfreich ist. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Datenprovenienz korrekt konfiguriert ist und regelmäßig überprüft wird. NiFi hat eingebaute Mechanismen zur Fehlerbehandlung, aber es ist von zentraler Bedeutung, diese zu verstehen und zu wissen, wie sie konfiguriert werden, um Datenverlust zu vermeiden und die Datenverarbeitung bei Fehlern fortzusetzen.