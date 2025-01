Datentransformation und Datenanalyse mit Data Build Tool

Personalstammdaten in der HR-Software, Erlöse einer bestimmten Filiale in der Warenwirtschaft – das sind erst einmal nur nackte Zahlen in verschiedenen Systemen eines Handelsunternehmens. Datenanalyse muss jetzt zwischen ihnen eine Verbindung herstellen, um zum Beispiel zu erkennen, welche Umsätze welcher Verkaufskraft zuzuordnen sind.

Dazu müssen die Rohdaten aus den einzelnen Quellen (Datenbanken) entnommen (Extract) und in ein Zielsystem (Data Warehouse oder Data Lake) geladen werden (Load). Dort werden sie dann aggregiert und, durch SQL-Abfragen oder spezialisierte Transformations-Tools, in das gewünschte Format gebracht (Transform) – der bekannte ELT-Ansatz.

Moderne Data Warehouses wie Snowflake, BigQuery oder Redshift sind für schnelle Datenverarbeitung optimiert, wodurch Transformationen direkt dort effizient ausgeführt werden können. Deshalb hat sich ELT (Extract, Load, Transform) gegenüber dem klassischen ETL durchgesetzt, wo die Daten direkt nach der Extraktion transformiert und erst dann ins Zielsystem geladen werden.

Kein reines Transformations-Tool (obwohl es so heißt), sondern im Grunde ein Framework ist Data Build Tool (dbt). Das Open-Source-Werkzeugset wurde speziell für die Transformation und das Management von Daten innerhalb von Data Warehouses entwickelt und wird auch als Tool für Analytics Engineering bezeichnet. Damit ist gemeint: Datenanalysten müssen sich nicht mehr mit komplexen Datencodes beschäftigen, sondern können mit einem solchen standardisierten Framework selbstständig Datenpipelines erstellen, die skalierbar, wiederholbar und gut strukturiert sind. Ein Stück weit werden sie damit zu Dateningenieuren.

Merkmale des Data Build Tools

Zu den Funktionen und Merkmalen des Data Build Tools gehören:

1. Transformation auf SQL-Basis

Statt auf externe Engines oder zusätzliche Programmiersprachen zu setzen, nutzt dbt das, was in Data Warehouses ohnehin verfügbar ist: SQL – eine Sprache, die den meisten Datenanalysten vertraut ist. Da die Transformationen direkt in SQL definiert werden, ist der Zugang für SQL-erfahrene Teams einfach und die Lernkurve relativ flach. Quasi ein modulares, getuntes SQL, bei dem man mit Variablen arbeiten und Abhängigkeiten zwischen Tabellen darstellen kann. Der deklarative, das heißt einfach lesbare Codestil erlaubt es, Geschäftslogiken schneller zu erstellen und auch zu skalieren. Das verkürzt Entwicklungszyklen.

2. Modularität und Wiederverwendbarkeit

In dbt werden Datentransformationen in Modelle gegliedert. Diese Modelle sind SQL-Dateien, die sich referenzieren und miteinander verknüpfen lassen. Durch die Modularität lassen sich einzelne Teile der Transformation unabhängig voneinander bearbeiten, testen und wiederverwenden.

3. Abhängigkeitsmanagement

dbt erstellt automatisch eine Abhängigkeitsstruktur zwischen den Modellen, basierend auf ihren Referenzen. So wird gewährleistet, dass die Daten in der richtigen Reihenfolge transformiert werden, was besonders bei komplexen Datenpipelines nützlich ist.

4. Automatisierte Dokumentation

Dokumentationen für alle Modelle und Transformationen können automatisch generiert werden. Dazu gehört auch die Verknüpfung von Abhängigkeiten und die Darstellung der Struktur der Pipeline. dbt kann Diagramme erzeugen, die darstellen, wie verschiedene Modelle miteinander verbunden sind – dies erleichtert es, die Struktur der Datenpipeline nachzuvollziehen und weiterzugeben.

5. Testing und Qualitätssicherung

dbt bietet integrierte Testmöglichkeiten, um Datenqualitätsprüfungen direkt in den Modellen durchzuführen. So lässt sich sicherstellen, dass die transformierten Daten bestimmte Bedingungen erfüllen (zum Beispiel keine Nullwerte, Eindeutigkeit in Primärschlüsseln). Das unterstützt dabei, Datenfehler frühzeitig zu erkennen.

6. Versionierung und Git-Integration

Die Integrationsmöglichkeit von dbt-Projekten in Git-Versionierungssysteme erleichtert die Zusammenarbeit in Teams und Verfolgung von Änderungen an den Transformationen.