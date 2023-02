Anwendungsspeicher mit Kubernetes und CSI-Treibern verwalten

Die Abkehr von dedizierten Workload-Infrastrukturen bringt viele Vorteile mit sich, darunter modernisierte Anwendungen und schnellere Entwicklungszyklen, kann aber auch die Komplexität erhöhen. Das Container Storage Interface (CSI) bietet IT-Teams die dringend benötigte Flexibilität bei der Arbeit mit Container-Umgebungen.

Container beschleunigen und rationalisieren den Entwicklungsprozess und bieten einen leichtgewichtigen Ansatz für die Virtualisierung von Ressourcen und den Aufbau stabiler Leistungsumgebungen. Kubernetes und ähnliche Container-Orchestratoren können diese Bereitstellungen skalieren, einen Lastausgleich vornehmen und Rollouts und Rollbacks automatisieren.

Bei der Verwaltung von Container-Umgebungen verlassen sich DevOps- und IT-Teams auf Container Storage Interface (CSI)-Treiber, die mehr Autonomie, Flexibilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Speichergeräten bieten. Heute sind mehr als 60 CSI-Treiber für eine Vielzahl von Datei-, Block- und Objektspeicherarten in Hardware- und Cloud-Formaten verfügbar. Mit einem CSI-Treiber können IT-Administratoren den von ihnen bevorzugten Typ von persistentem Speicher bereitstellen und dies unabhängig vom gewählten Orchestrator, I/O und damit verbundenen Funktionen wie Snapshots und Klonen.

Persistentes Storage, Kubernetes und CSI

Kubernetes ist ein Nachkomme von Borg, einem internen Container-Orchestrator, der von Google-Ingenieuren entwickelt wurde und 2014 den Weg für das Open-Sourcing von Kubernetes ebnete. Diese portable, erweiterbare Plattform folgt einer Client-Server-Architektur, die aus einer Steuerungsebene und Clustern von Knoten besteht, auf denen containerisierte Aufgaben ausgeführt werden. Kubernetes orchestriert Arbeitslasten, indem es Container in Pods platziert und diese auf virtuellen oder physischen Knoten ausführt.

Für Speicheranbieter war die frühe Unterstützung der Kubernetes-Integration mit erheblichem Aufwand verbunden, da die Plattform In-Tree-Volume-Plug-ins verwendete, die direkt in die Kubernetes-Binärdatei integriert waren. Dieser Ansatz brachte Hindernisse mit sich: Das Hinzufügen von neuem Anwendungsspeicher erforderte beispielsweise das Einchecken von Code in das Kubernetes-Kern-Repository und stellte Herausforderungen in Bezug auf die Komplexität der Integration und Speicherbeschränkungen dar.

Neben diesen praktischen Hürden für die Plug-in-Integration schränkte der In-Tree-Ansatz die Möglichkeiten für Fehlerbehebungen und Workarounds ein. Außerdem erhöhte sich dadurch die Möglichkeit der Einführung von Code-basierten Fehlern, die die Kubernetes-Plattform destabilisieren könnten.

Letztlich schränkten die Komplexität der Integration und das Fehlen einheitlicher Standards den Funktionsumfang von Kubernetes ein. Die Nutzer brauchten die Möglichkeit, Plug-ins auf der Grundlage vereinfachter Spezifikationen zu entwickeln, die nicht auf den Kubernetes-Lebenszyklus angewiesen waren. Aus diesem Grund führte Google das CSI ein, um Benutzern die Möglichkeit zu geben, neue Speichersysteme zu entwickeln, ohne den Kubernetes-Kerncode anfassen zu müssen.