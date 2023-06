Active-Directory-Design und -Implementierung: Planungstipps

Active Directory (AD) ist ein essenzielles Werkzeug für die zentrale Verwaltung von Ressourcen in Netzwerken. Ein optimal geplantes und durchgeführtes AD-Design erhöht die Effizienz und stärkt die IT-Sicherheit, obwohl dieses Unterfangen diverse Herausforderungen mit sich bringt. Dieser Text betrachtet Best Practices und Herausforderungen bei der Planung und Umsetzung von AD, sowie Vorschläge zur Optimierung und Skalierung.

Die Größe des Netzwerks ist relevant für die Planung

In kleineren Netzwerken ist häufig eine einzige AD-Domäne ausreichend. Dies ist besonders bei Kleinunternehmen der Fall, wo die Verwaltung und Wartung einer solchen Domäne weniger komplex ist. Der Hauptserver sollte sicher und gut belüftet platziert werden, um Hardwareausfälle zu reduzieren. Best Practices umfassen starke Passwörter, regelmäßige Backups und Updates und eine Minimierung der Administratorenrechte. Mögliche Herausforderungen sind Skalierung und Redundanz, da ein einzelner Server ein Single Point of Failure darstellen kann.

Mit wachsender Unternehmensgröße steigt auch die Komplexität der AD-Struktur. Mittelständische Unternehmen können durch die Einrichtung von Domänencontrollern an mehreren Standorten profitieren, was die Leistung verbessert und das Netzwerk bei Ausfällen an einem Standort am Laufen hält. Zu den Best Practices zählen hier die Segmentierung von Benutzern und Computern in Organisationseinheiten (OUs), die Anwendung von Gruppenrichtlinien für Sicherheitseinstellungen und die Umsetzung des Least-Privilege-Sicherheitsprinzips. Die Verwaltung einer wachsenden Anzahl von Benutzern und Ressourcen kann jedoch eine Herausforderung darstellen.

In großen Netzwerken kann die Anzahl der Benutzer und Ressourcen beträchtlich sein, wodurch ein hierarchisches AD-Design mit mehreren Domänen in einer Gesamtstruktur vorteilhaft wird. Dies ermöglicht eine granulare Verwaltung und Kontrolle. Zu den Best Practices zählen die Nutzung von Standorten zur Verbesserung der Netzwerkleistung, der Einsatz von Read-Only-Domänencontrollern zur Erhöhung der Sicherheit und die Verwendung von Automatisierungs-Tools zur Verwaltung von Benutzerkonten und Ressourcen. Die Komplexität der Verwaltung mehrerer Domänen und Standorte kann eine Herausforderung darstellen.