Hardware für KI und Co: Infrastrukturanforderungen kennen

Die IT verdankt ihre Existenz als professionelle Disziplin den Unternehmen, die versuchen, Daten zu nutzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Heutzutage werden Unternehmen von Daten überflutet, aber die Technologie zur Verarbeitung und Analyse dieser Daten kann mit der Flut von Echtzeitdaten oft nicht Schritt halten. Nicht nur die schiere Menge an Daten stellt eine Herausforderung dar, sondern auch die unterschiedlichen Datentypen.

Die explosionsartige Zunahme unstrukturierter Daten hat sich beispielsweise für Informationssysteme, die traditionell auf strukturierten Datenbanken basieren, als besonders schwierig erwiesen. Dies hat die Entwicklung neuer Algorithmen auf der Grundlage von maschinellem Lernen (ML) und Deep Learning ausgelöst. Dies wiederum hat dazu geführt, dass Unternehmen Systeme und Infrastrukturen für ML, Deep Learning und KI-Arbeitslasten entweder kaufen oder aufbauen müssen.

Während das Interesse an ML und Deep Learning bereits seit einigen Jahren besteht, steigern neue Technologien wie ChatGPT und Microsoft Copilot das Interesse an KI-Anwendungen für Unternehmen. IDC prognostiziert, dass bis 2025 etwa 40 Prozent der IT-Budgets der Global-2000-Organisationen für KI-bezogene Initiativen ausgegeben werden, da KI als Motivator für Innovationen führend sein wird.

Unternehmen bauen zweifellos viele ihrer KI- und ML-basierten Anwendungen in der Cloud auf, indem sie hochentwickelte ML- und Deep-Learning-Services wie Amazon Comprehend oder Azure OpenAI Service nutzen. Aber die riesigen Datenmengen, die zum Trainieren und Füttern von KI-Algorithmen erforderlich sind, die unerschwinglichen Kosten für die Verlagerung von Daten in die Cloud und deren Speicherung sowie der Bedarf an Echtzeit-Ergebnissen (oder nahezu Echtzeitergebnissen) führen dazu, dass viele KI-Systeme in Firmen auf privaten, dedizierten Systemen eingesetzt werden.

Viele dieser Systeme befinden sich in den Rechenzentren des Unternehmens. Es gibt jedoch auch KI-Systeme am Rande des Unternehmens, da diese Systeme in der Nähe der Systeme angesiedelt sein müssen, die die Daten erzeugen, die Unternehmen analysieren müssen.

Bei der Vorbereitung auf eine KI-gestützte Zukunft muss sich die IT-Abteilung mit vielen Architektur- und Bereitstellungsentscheidungen auseinandersetzen. Die wichtigste davon ist die Konzeption und Spezifikation von KI-beschleunigten Hardware-Clustern. Eine vielversprechende Option sind hyperkonvergente Infrastruktursysteme (HCI), die sich durch ihre Dichte, Skalierbarkeit und Flexibilität auszeichnen. Obwohl viele Elemente der KI-optimierten Hardware hochspezialisiert sind, ähnelt das Gesamtdesign stark der gewöhnlichen hyperkonvergenten Hardware. Es gibt sogar HCI-Referenzarchitekturen, die für die Verwendung mit ML und KI entwickelt wurden.

Zentrale Hardwareelemente und KI-Anforderungen Algorithmen für maschinelles und tiefes Lernen ernähren sich von Daten. Datenauswahl, -erfassung und -vorverarbeitung, wie zum Beispiel Filterung, Kategorisierung und Merkmalsextraktion, sind die wichtigsten Faktoren, die zur Genauigkeit und Vorhersagekraft eines Modells beitragen. Daher sind die Datenaggregation – die Konsolidierung von Daten aus verschiedenen Quellen – und die Speicherung wichtige Elemente von KI-Anwendungen, die das Hardwaredesign beeinflussen. Die für die Datenspeicherung und die KI-Berechnungen erforderlichen Ressourcen skalieren in der Regel nicht im Einklang. Die meisten Systemdesigns entkoppeln daher beide, wobei der lokale Speicher in einem KI-Rechenknoten so groß und schnell ist, dass er den Algorithmus speisen kann.

Bewährte Infrastrukturen für ML- und KI-Anwendungen Die meisten KI-Systeme laufen auf Linux-VMs oder als Docker-Container. Die meisten gängigen KI-Entwicklungsframeworks und viele Beispielanwendungen sind als vorgefertigte Container-Images von Nvidia und anderen erhältlich. Zu den populären Anwendungen gehören die folgenden: Computer Vision wie beispielsweise Bildklassifizierung, Objekterkennung (in Bildern oder Videos), Bildsegmentierung und Bildwiederherstellung.

Verarbeitung von Sprache und natürlicher Sprache, Spracherkennung und Sprachübersetzung.

Text-zu-Sprache-Synthese.

Empfehlungssysteme, die auf der Grundlage früherer Nutzeraktivitäten und Referenzen Bewertungen und personalisierte Inhalts- oder Produktvorschläge liefern.

Inhaltsanalyse, Filterung und Moderation.

Mustererkennung und Erkennung von Anomalien. Diese Systeme finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, darunter die folgenden Beispiele: Betrugsanalyse und automatisierte Handelssysteme für Finanzdienstleister.

Personalisierung im Online-Handel und Produktempfehlungen.

Überwachungssysteme für physische Sicherheitsfirmen.

Geologische Analysen für die Öl- und Ressourcengewinnung durch Gas- und Bergbauunternehmen. Algorithmen für maschinelles und tiefes Lernen erfordern eine große Anzahl von Matrixmultiplikationen und akkumulierten Gleitkommaoperationen. Die Algorithmen können die Matrixberechnungen parallel durchführen, wodurch ML und Deep Learning den Grafikberechnungen wie Pixel Shading und Ray Tracing ähneln, die durch GPUs stark beschleunigt werden. Im Gegensatz zu CGI-Grafiken und Bildern erfordern ML- und Deep-Learning-Berechnungen jedoch häufig keine doppelte (64-Bit) oder sogar einfache (32-Bit) Genauigkeit. Dies ermöglicht eine weitere Leistungssteigerung, indem die Anzahl der für die Berechnungen verwendeten Gleitkommabits reduziert wird. In der frühen Deep-Learning-Forschung wurden in den letzten zehn Jahren handelsübliche GPU-Beschleunigerkarten verwendet. Jetzt haben Unternehmen wie Nvidia eine eigene Produktlinie von Rechenzentrums-GPUs, die auf wissenschaftliche und KI-Arbeitslasten zugeschnitten sind. Kürzlich kündigte Nvidia eine neue Reihe von Grafikprozessoren (GPU) an, die speziell für die Steigerung der generativen KI-Leistung auf Desktops und Laptops konzipiert sind. Das Unternehmen hat auch eine Reihe von speziell entwickelten KI-Supercomputern eingeführt.