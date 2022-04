Mit HCI und Software Defined Infrastructure Kosten sparen

Mit Technologien wie Hyper Converged Infrastructure (HCI) und Software Defined-Komponenten lassen sich beim Modernisieren und Einrichten des Rechenzentrums einige Investitions- und Betriebskosten einsparen. Die Digitalisierung stellt deutsche Unternehmen vor Herausforderungen.

Studien belegen die schnellere Amortisierung und niedrigere Kosten von HCI

Das zeigt die Studie IT-Modernisierung 2021 von IDG Research Services. So stufen fast drei Viertel der Firmen eine Modernisierung ihrer IT-Umgebung als wichtig ein, damit sie diese digitalen Prozesse und Services in Zukunft besser unterstützt. IT-Abteilungen können mit flexiblerer Hardware in Zeiten starker Veränderungen besser auf schwankende Geschäftsanforderungen reagieren:

Stärkerer Fokus von Richtlinien auf Workloads statt auf Hardware.

Schnellere Bereitstellung von Services durch Automatisierung

Einheitliche und erweiterbare Managementlösung für einen einfacheren Einstieg

Reduktion von Technologie-Silos

Der IDC Technology Spotlight Hyperkonvergente Infrastruktur fasst das so zusammen: "Moderne HCI-Lösungen (Hyperconverged Infrastructure) bieten reale Vorteile im Zusammenhang mit einer größeren betrieblichen Einfachheit und geringeren Rechenzentrumskosten.". Laut der Studie kann HCI die Anwendungsleistung um 62 Prozent verbessern und den Zeitaufwand bei der Bereitstellung um 54 Prozent reduzieren.