Eine Data-Protection-Strategie für die Multi-Cloud erstellen

Wenn es um das Speichern von Daten geht, können Multi-Cloud-Umgebungen eine Reihe von Vorteilen bieten, wie zum Beispiel Skalierbarkeit, niedrigere Kosten und höhere Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Diese Vorteile werden jedoch ohne eine robuste Multi-Cloud-Sicherheitsstrategie unwirksam gemacht.

Die Speicherung von Daten in mehreren Clouds birgt auch einige besondere Herausforderungen für die Cybersicherheit. Mangelnde Konsistenz in Bezug auf die Art und Weise, wie Unternehmen Daten speichern und verwalten, die Unfähigkeit in einigen Fällen, Daten zentral zu überwachen und andere Probleme können Schwachstellen schaffen und Unternehmen für potenzielle Sicherheitsbedrohungen öffnen.

Mit der richtigen Data-Protection-Strategie ist es möglich, diese Herausforderungen zu meistern und die Vorteile der Multi-Cloud-Umgebung zu nutzen, ohne unangemessene Datenrisiken in Kauf zu nehmen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie sensible Daten schützen können, die in mehr als einer Cloud gespeichert sind.

Was ist Data Protection für die Multi-Cloud? Data Protection für Multi-Cloud-Umgebungen ist die Praxis des Schutzes und der Sicherung von Daten, die in mehreren Clouds gespeichert sind. Sie basiert auf denselben Grundsätzen wie lokale Data Protection, ist aber auf die besonderen Herausforderungen von Multi-Cloud-Umgebungen zugeschnitten. Multi-Cloud-Data-Protection umfasst alle Aspekte, die gewährleisten, dass Daten sicher und nutzbar sind, wie zum Beispiel die folgenden: Datensicherheit. Die Daten müssen vor unbefugtem Zugriff oder Manipulation geschützt werden.

Versehentlicher Datenverlust. Daten sollten gegen versehentliches Löschen geschützt sein, das durch menschliches Versagen oder automatisierte Prozesse, wie die Rotation von Logs, entstehen kann.

Schutz vor Datenkorruption. Daten müssen vor Änderungen geschützt werden, wie beispielsweise einer fehlgeschlagenen Konvertierung in ein neues Kodierungsformat, durch die sie unlesbar werden könnten.

Datenverfügbarkeit. Daten sollten für alle Benutzer und Anwendungen, die auf sie zugreifen müssen, verfügbar bleiben. Um dies zu gewährleisten, muss die Cloud-Infrastruktur, in der die Daten gehostet werden, vor Ausfällen geschützt werden.

Die Herausforderungen des Multi-Cloud Data Protection Es ist schon schwierig genug, die verschiedenen Komponenten der Data Protection zu berücksichtigen, wenn alle Ihre Daten in einer einzigen Cloud gespeichert sind. Wenn Sie jedoch mehrere Clouds von verschiedenen Anbietern nutzen, wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, stehen Sie vor einigen einzigartigen Herausforderungen. Inkonsistentes Tooling In den meisten Fällen funktionieren die Data-Protection-Tools der einzelnen Cloud-Anbieter nur innerhalb ihrer jeweiligen Clouds. Infolgedessen können Sie nicht alle Daten zentral überwachen oder verwalten, wenn Sie die nativen Tools der Cloud-Anbieter verwenden. So nutzen die verschiedenen Anbieter beispielsweise unterschiedliche Identitäts- und Zugriffsmanagement-Frameworks, die die Berechtigungen und die Authentifizierung für den Datenzugriff regeln. Außerdem bieten sie unterschiedliche Tools zur Automatisierung von Datensicherung, Schutz vor Datenverlust und Datenüberwachung an. Aus diesem Grund müssen die Teams mit mehreren Sicherheits-Tools jonglieren. Sie können sich nicht auf einen zentralisierten, einheitlichen Satz von Tools oder Konfigurationen verlassen, um alle Daten zu schützen. Unterschiedliche Standards für Cloud-Sicherheit und Data Protection In Multi-Cloud-Umgebungen unterliegen einige Clouds möglicherweise strengeren Sicherheitskontrollen als andere. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise eine Cloud zum Hosten aller Arbeitslasten nutzt und eine zweite Cloud nur für die Datenspeicherung verwendet, ist es wahrscheinlich, dass die erste Cloud mehr Aufmerksamkeit von den Sicherheitsteams erhält, da sie die primäre Umgebung für das Unternehmen ist. Dies bedeutet, dass die zweite Cloud anfälliger für Versäumnisse sein könnte, die Datenschutzrisiken auslösen. Mangelnde Erfahrung Techniker, die mit der Data Protection in mehreren Clouds betraut sind, sind anfälliger für Fehler, wie zum Beispiel die versehentliche Fehlkonfiguration von Datenzugriffsrichtlinien, in Clouds, mit denen sie sich nicht so gut auskennen. Darüber hinaus ist es kostspielig und zeitaufwändig, Mitarbeiter für die verschiedenen Plattformen zu schulen.