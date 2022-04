Diese PaaS- und IaaS- Angebote passen zu DevOps-Unternehmen

Natürlich müssen Sie als DevOps-Unternehmen nicht zwingend auf IaaS oder PaaS setzen. In den meisten IT-Teams gibt es jedoch bereits Tools, die in diese Kategorien fallen. PaaS und IaaS können beide als Grundlage für kontinuierliche Bereitstellungs-Pipelines und die Automatisierung wichtiger DevOps-Aufgaben dienen.

In diesem Artikel erklären wir, warum Sie PaaS (Platform as a Service) oder IaaS (Infrastructure as a Service) für DevOps nutzen sollten, und helfen Ihnen dabei, zu entscheiden, welches dieser beiden Servicemodelle Ihre Anforderungen am besten erfüllt.

Was sind die Vorteile von PaaS für DevOps? PaaS ist eine Cloud-basierte Umgebung, die sowohl Entwicklungs-Tools als auch eine Infrastruktur für das Anwendungs-Hosting bereitstellt. Mit anderen Worten: Eine PaaS bietet DevOps-Teams alles, was sie zum Erstellen, Bereitstellen und Hosten von Software benötigen, in einem einzigen Paket. Einige PaaS, wie zum Beispiel Azure App Service, sind an bestimmte Public Clouds gebunden. Andere, wie Red Hat OpenShift, können sowohl in einer beliebigen Public Cloud als auch in einer selbst verwalteten privaten Cloud betrieben werden. Der Hauptgrund, warum Sie PaaS als Teil Ihrer DevOps-Strategie in Erwägung ziehen sollten, ist, dass PaaS Zeit und Aufwand sparen. Wenn Sie ein solches Angebot nutzen, müssen Sie nicht selbst Entwicklungs-Tools einrichten und Infrastrukturressourcen pflegen. PaaS bietet eine einsatzbereite Umgebung. Möglicherweise müssen Sie einige Einstellungen ändern, um die Umgebung an Ihre Anforderungen anzupassen, doch die Hauptarbeit hat der PaaS-Anbieter bereits für Sie erledigt.

Was sind die Vorteile von IaaS für DevOps? IaaS ist eine Kategorie von Cloud-Diensten, die Zugang zu Infrastrukturressourcen wie Datenspeicher, virtuellen Maschinen oder Containern bieten. Mit IaaS können Sie schnell und einfach die Infrastruktur bereitstellen, die Sie zum Hosten von Anwendungen oder Speichern von Daten in der Cloud benötigen. Im Gegensatz zu PaaS sind bei IaaS jedoch keine Entwicklungs-Tools enthalten. Sie können selbstverständlich jederzeit Ihre eigenen Entwicklungs-Tools auf IaaS installieren und ausführen. Für ein DevOps-Team besteht der Hauptvorteil von IaaS darin, dass es keine physische Infrastruktur für die Bereitstellung und das Hosting von Anwendungen erwerben und verwalten muss. IaaS erfordert aber immer noch einen gewissen Verwaltungsaufwand seitens der Benutzer. Sie müssen beispielsweise IaaS-basierte VMs oder Container auf Leistungsprobleme hin überwachen und sicherstellen, dass für Daten, die Sie in einem IaaS-Service speichern, angemessene Zugriffskontrollen konfiguriert werden. Insgesamt ist IaaS die einfachere und schnellere Möglichkeit, die für das Hosten einer kontinuierlichen Bereitstellungs-Pipeline erforderliche Infrastruktur zu erwerben. Ein weiterer Vorteil von IaaS für DevOps-Teams ist, dass IaaS-Dienste von großen Cloud-Anbietern in der Regel zuverlässiger sind als Infrastrukturen, die Unternehmen On-Premises pflegen. Public-Cloud-Anbieter geben viel Geld für den Aufbau von Redundanz und Hochverfügbarkeit in ihren Rechenzentren aus – in einem Maße, das sich die meisten anderen Unternehmen, deren Hauptaugenmerk nicht auf Cloud Computing liegt, nicht leisten. Aus ähnlichen Gründen ist auch die physische Sicherheit bei IaaS in der Regel besser als bei der eigenen Infrastruktur.

So wählen Sie zwischen PaaS und IaaS für DevOps Aus der Sicht von DevOps haben PaaS und IaaS sowohl Vor- als auch Nachteile. Bei der Entscheidung für einen der beiden Servicetypen sollten Sie die folgenden Schlüsselfaktoren berücksichtigen: Einfachheit. Wie einfach soll es sein, die Umgebung zu erstellen und zu verwalten, in der Ihre DevOps-Bereitstellungs-Pipeline und Anwendungen laufen? Wenn dieser Faktor für Sie höchste Priorität hat, ist PaaS die bessere Wahl.

Übertragbarkeit. Es ist nicht unmöglich, von einer PaaS zu einer anderen zu migrieren, aber es ist oft mit viel Arbeit verbunden, da Sie sich an neue Tools und neue Dienste anpassen müssen. Im Gegensatz dazu ist der Wechsel von einem IaaS-Angebot zu einem anderen oft recht einfach, vor allem, wenn es sich um äquivalente Servicetypen handelt. So erfordert beispielsweise das Verschieben von Daten von einem Es ist nicht unmöglich, von einer PaaS zu einer anderen zu migrieren, aber es ist oft mit viel Arbeit verbunden, da Sie sich an neue Tools und neue Dienste anpassen müssen. Im Gegensatz dazu ist der Wechsel von einem IaaS-Angebot zu einem anderen oft recht einfach, vor allem, wenn es sich um äquivalente Servicetypen handelt. So erfordert beispielsweise das Verschieben von Daten von einem Azure -IaaS-Speicherservice wie Blob Storage , zu einem anderen Speicherservice wie S3 in der AWS-Cloud , keine größere Neukonfiguration.

Kontrolle. Obwohl die meisten PaaS eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten bieten, werden DevOps-Ingenieure feststellen, dass sie hinter der Kontrolle in IaaS zurückstehen. Bei PaaS sind Sie auf bestimmte Tool- und Servicekonfigurationen beschränkt, während Sie bei IaaS praktisch alles einsetzen und ausführen und nach Belieben konfigurieren können. Darüber hinaus sollten Sie beim Vergleich von PaaS und IaaS auch die folgenden sekundären Faktoren berücksichtigen: Support. Viele PaaS-Angebote umfassen professionelle Support-Dienste, die Teams beim Beheben von Problemen mit den in die PaaS integrierten DevOps-Tools helfen. IaaS-Anbieter unterstützen ihre eigenen Infrastrukturdienste, bieten aber keinen Support für DevOps-Tools, die Sie darauf ausführen. Wenn Sie IaaS nutzen, müssen Sie also Ihre Entwicklersoftware selbst verwalten.

Kompatibilität. PaaS-Plattformen erleichtern in der Regel das Anbinden einer Vielzahl externer Tools und Ressourcen für die DevOps-Pipeline. Das erleichtert das Bereitstellen der Sicherheit und Zugriffskontrollen. Bei IaaS müssen Sie sich meistens selbst darum kümmern, wenn Sie externe Services anbinden möchten.

Kosten. Wenn Sie Ihre Ausgaben niedrig halten müssen, sollten Sie sich für IaaS entscheiden. PaaS ist im Allgemeinen teurer als IaaS, da Sie bei PaaS für DevOps-Tools, die Infrastruktur, in der diese Tools gehostet werden, und alle Anwendungen, die Sie auf der Infrastruktur ausführen, bezahlen. Abbildung 1: Um eine informierte Entscheidung zu treffen, sollten Sie die Unterschiede zwischen verschiedenen Servicemodellen kennen.

DevOps ohne PaaS oder IaaS Grundsätzlich lässt sich eine Continuous Delivery und Deployment Pipeline auch ohne PaaS oder IaaS umsetzen. Sie können DevOps-Tools auf Ihrer eigenen Infrastruktur installieren, verknüpfen und selbst verwalten. Das Ergebnis wäre eine DevOps-Umgebung, die On-Premises läuft und die Sie selbst pflegen. Der offensichtliche Nachteil dieses Ansatzes ist, dass er mehr Aufwand erfordert als PaaS oder IaaS. Außerdem muss Ihr Team über die notwendigen Fähigkeiten verfügen, um eine komplexe DevOps-Umgebung von Grund auf aufzubauen. Dafür erhalten Sie die maximale Kontrolle darüber, wie Sie Ihre DevOps-Umgebung konfigurieren und verwalten. Teilweise erleichtert dies eine Gewährleistung der Sicherheit, insbesondere weil Sie die Umgebung vom Internet trennen können, wenn Sie dies wünschen. Die Sicherheit von DevOps in der Cloud ist insofern eine größere Herausforderung, dass IaaS- und PaaS-Dienste auf einer gemeinsam genutzten Infrastruktur laufen und ständig mit dem Internet verbunden sind, so dass es mehr potenzielle Sicherheitsrisiken gibt.