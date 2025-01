Cloud-Sicherheit: Die Anzahl der eingesetzten Tools prüfen

Viele Unternehmen haben bei Lichte betrachtet zu viele Security-Tools im Einsatz, insbesondere wenn es um Cloud-Sicherheits-Tools geht. Zu viele Cloud-Sicherheits-Tools sind nicht nur schwierig einzusetzen und zu verwalten, sondern führen auch zu potenziellen Lücken und Schwachstellen in der Abdeckung.

Grund genug. einmal näher zu betrachten, warum zu viele Cloud-Sicherheits-Tools ein Problem für Unternehmen sein können und wie man den Konsolidierungsprozess der Cloud-Sicherheit beginnen kann.

Der Einsatz so vieler Instrumente kann zu Lücken in der Abdeckung und zu Schwachstellen in den folgenden Bereichen führen:

Zu berücksichtigende Cloud- Sicherheits-Tools

Viele Cloud-Sicherheitskontrollen und -konfigurationen sind mit zunehmender Reife zu einer einzigen Plattform oder Service-Fabric verschmolzen. Dies hat den Bedarf an mehreren Tools weiter reduziert, da einige redundant wurden. Mit Kontrollen, die die Pipeline, die Workload-Sicherheit, die Konfiguration der Cloud-Umgebung, IaC-Vorlagen, die Laufzeit und vieles mehr abdecken, entwickeln sich Cloud-Tools und -Services zu einem viel stärker konsolidierten Satz von Produkten und Plattformen.

Die primäre Tool-Kategorie, die viele dieser Anforderungen erfüllt, sind Cloud-native Anwendungsschutzplattformen (CNAPP, Cloud-native Application Protection Platform). CNAPPs vereinen Cloud Access Security Broker (CASB), CSPM (Cloud Security Posture Management), Cloud Workload Protection Platforms (CWPP) und DevOps Pipeline Security Controls in einer Plattform.

Dieses Modell eignet sich für viele Anwendungsfälle, deckt aber nicht immer die Endnutzerseite der Cloud ab, nämlich die Nutzer, die auf SaaS-Plattformen zugreifen. In diesen Fällen benötigen Unternehmen möglicherweise einen speziellen SaaS-Sicherheitsdienst, wie beispielsweise SaaS Security Posture Management (SSPM) - ein Instrument, das erst noch in CNAPPs integriert werden muss.

Ebenso decken CNAPPs nicht den Zugriff von Endbenutzern auf die Cloud und das Internet ab - man denke nur an die klassische Proxy-Funktionalität vor Ort -, die jetzt von ZTNA-Tools abgedeckt (Zero Trust Network Access) wird. Diese beginnen ebenfalls zu konvergieren, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass ZTNA-, CNAPP- und SSPM-Produkte in einem Netzwerk koexistieren.

Obwohl dies die heutigen Konsolidierungstrends sind, sollten Sie die Cloud-nativen Angebote der jeweiligen Cloud-Anbieter nicht außer Acht lassen. Die Vorteile der Cloud-Protokollierung und -Überwachung, der Netzwerk- und Identitätszugriffskontrollen und anderer spezifischer Dienste, wie beispielsweise dem Schutz vor Datenverlusten, sind immens, sofern sie verfügbar sind. Diese lassen sich nicht über Clouds hinweg skalieren und sind daher eher selektiver Natur.

Obwohl dies die aktuellen Konsolidierungstrends sind, sollten Sie die Cloud-nativen Angebote der jeweiligen Cloud-Anbieter nicht außer Acht lassen. Die Vorteile der Cloud-Protokollierung und -Überwachung, der Netzwerk- und Identitätszugriffskontrollen und anderer spezifischer Dienste, wie beispielsweise dem Schutz vor Datenverlusten, sind immens, sofern sie verfügbar sind. Diese lassen sich nicht über Clouds hinweg skalieren und sind daher eher selektiver Natur.

Wenn Sie ein Projekt zur Konsolidierung der Cloud-Sicherheit in Angriff nehmen, sollten Sie unbedingt die Anwendbarkeit in mehreren Clouds in Betracht ziehen. Schauen Sie sich die Roadmaps und Abdeckungsmodelle der Anbieter an, um herauszufinden, wo Ihr Unternehmen mehr Kontrollen mit weniger unterschiedlichen Produkten ermöglichen kann.