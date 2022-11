Anleitung: Ein Heimlabor für Windows Server 2022 bauen

Eine neue Windows Server-Version ist ein guter Grund, ein Heimlabor einzurichten, um die neuen Features und die Umgebung kennenzulernen.

Heimlabore sind eine altehrwürdige Tradition unter IT-Fachleuten. Dort können Sie Ihre IT-Kenntnisse abseits der wachsamen Augen Ihrer Kollegen verbessern und auch mal ungewöhnlichere Ideen ausprobieren. Das ist für eine Reihe technischer Aufgaben nützlich, von der Vorbereitung auf eine Zertifizierungsprüfung bis zum Üben eines Verfahrens, bevor Sie es in der Produktionsumgebung einsetzen. Die Veröffentlichung einer neuen Windows-Server-Version ist ein weiterer guter Grund, ein Heimlabor einzurichten, um zu sehen, was es Neues gibt und was aktualisiert wurde.

Ein weiterer Vorteil einer lokalen Laborumgebung ist die Flexibilität: Sie können Ihr Labor so konfigurieren, wie Sie es wünschen, und Änderungen vornehmen, wann immer Sie wollen. Cloud-Anbieter legen Beschränkungen fest, um die Integrität der zugrunde liegenden Infrastruktur zu schützen. Daher gibt es einige Konfigurationen, die in der Cloud nur schwer zu emulieren sind.

Was sind die Vorteile eines Windows Server 2022-Heimlabors?

Der Hauptvorteil eines Heimlabors ist, dass Sie in dieser Umgebung mit jeder beliebigen Konfiguration experimentieren können. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie etwas simulieren möchten, das möglicherweise in einer Zertifizierungsprüfung oder in einer realen Umgebung behandelt werden soll.

Ein Heimlabor gibt Ihnen die Option, mit Diensten zu arbeiten, die Sie in Ihrem geschäftlichen Umfeld nie benutzen würden, und hilft Ihnen so, Ihre Fähigkeiten zu verbessern. In einem Heimlabor können Sie beispielsweise mit einer fortgeschrittenen Netzwerkkonfiguration, Active Directory, Disaster Recovery oder so ziemlich allem anderen experimentieren, was Sie ausprobieren möchten. Windows Server 2022 hat beispielsweise seine Speicherfunktionen verbessert. Es könnte daher interessant sein, Server-Message-Block-Komprimierung (SMB) zu testen.

Eine Heimlaborumgebung ist vollständig isoliert. Dadurch vermeiden Sie, dass Sie versehentlich die Produktionsumgebung Ihres Arbeitgebers beschädigen, wenn Sie versuchen, mit einem an das Netzwerk angeschlossenen System zu lernen.

Die Isolierung erleichtert es Ihnen auch, verschiedene Fertigkeiten und Techniken zu üben, ohne dass Ihre Kollegen etwas davon mitbekommen. Diese Art von Privatsphäre hilft, Fragen oder Kommentare von Kollegen zu vermeiden, die Ihre Bemühungen beurteilen oder spekulieren, ob Sie neue Fähigkeiten erwerben, um sich nach einem neuen Job umzusehen.