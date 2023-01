Unternehmen sollten Quantenexpertise früh erwerben

Eine Umfrage unter mehr als 500 Quantenexperten zeigte kürzlich die Vielfalt der Möglichkeiten auf, die sich Unternehmen durch den Einsatz von Quanten-Computing erhoffen – darunter massive Kosteneinsparungen und neue Einnahmequellen. Die Studie hat jedoch auch gezeigt, dass der Mangel an qualifizierten Ingenieuren und Wissenschaftlern, die Quantencomputer programmieren können, nach wie vor eines der größten Hindernisse für den Einsatz von Quantencomputern darstellt.

Quanteninformatik wird die Art und Weise, wie Unternehmen künftig Herausforderungen meistern, grundlegend verändern. Was noch vor einigen Jahren reine Fiktion war, wird in naher Zukunft greifbare Realität: Die Technologie, die für die Quantenrevolution notwendig ist, steht in den Startlöchern. Große Unternehmen wie IBM machen bereits jetzt erste, wichtige Schritte bei der Entwicklung von sogenannten Supercomputern, die auf Quanten-Computing basieren.

Während Ingenieure die technologischen Herausforderungen der Quantencomputer also nach und nach meistern, hält sich der Fachkräftemangel in diesem Bereich hartnäckig. Das ist ein großes Problem, denn was bringt die beste und modernste Technologie, wenn es keine Leute gibt, die sie bedienen können? Diese Qualifikationslücke hindert Unternehmen nicht nur daran, die Möglichkeiten des Quantencomputings für sich zu nutzen, sondern führt auch zu einem zeit- und kostenintensiven Wettbewerb um die wenigen Quantenfachkräfte am Arbeitsmarkt.

Wie konnte es überhaupt zu einer solchen Qualifikationslücke kommen? Auf diese Frage kommt vielen im ersten Moment eine berechtigte Gegenfrage in den Sinn: Können nicht einfach die vorhandenen Programmierer und Computeringenieure den Bedarf an Quantenkompetenz decken? Die Antwort ist: Leider nein. Denn es fehlen nicht nur die rein technischen Fähigkeiten zum Programmieren auf Quantencomputern, wie beispielsweise für das Entwickeln von Quantenschaltungen und -software. Vielmehr mangelt es an Know-how, wenn es darum geht, Geschäftsprobleme mit einem Quantencomputer zu lösen. „Natürlich können Sie eine Stelle ausschreiben oder Headhunter auf die Personalsuche ansetzen. Doch wie vorher bereits erwähnt, ist das keine nachhaltige Option. Angesichts dieser Umstände müssen Sie umdenken: Überlegen Sie, wie Sie Ihr eigenes Personal ausbilden und fortbilden können.“ Erik Garcell, Classiq Die meisten Programmierer, die eine klassische Informatikausbildung absolviert haben, könnten leicht ein Programm zur Portfolio-Optimierung entwerfen. In der Regel haben sie jedoch – mangels Spezifizierung – keine Ahnung, wie sie das Gleiche mit einem Quantencomputer bewerkstelligen können. Denn das Schreiben eines Codes für Quantencomputer ist komplizierter als für traditionelle Computer. Da jedes Qubit gleichzeitig Eins und Null sein kann, während ein Bit immer nur einen Wert hat, gestaltet sich das Schreiben von Quantencodes eher komplex. Coder müssen die neuen Quantenkonzepte verstehen, was wiederum neue Denkweisen über Herausforderungen im Unternehmenskontext sowie neue Arbeitsweisen erfordert. Letzteres wird durch eine technologische Lücke verschärft: Die Quantenprogrammierung befindet sich größtenteils noch auf der Ebene der Assembler-Sprache. Auf dieser Ebene ist es zwar möglich, ein paar Dutzend Zeilen Quantencodes zu schreiben, dies ist jedoch sehr zeitaufwändig, so dass das Erstellen komplexer Quantenprogramme mit Hunderten oder Tausenden von Zeilen schier unmöglich ist.