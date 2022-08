Diese Quanten-Computing-Entwicklungen sollten Sie beobachten

Quantencomputer werden eine Reihe von Problemen lösen können, für die es momentan noch kein Werkzeug gibt. Zu den Anwendungsgebieten gehören unter anderem Verschlüsselung, Optimierung von Lieferketten, Finanzmodellierung und Arzneimittelforschung. Darüber hinaus kann das Quanten-Computing Aufgaben im Zusammenhang mit Web 3.0, immersiver virtueller Realität, erweiterter Realität und Video in einem digitalen Universum ergeben.

Die Welt des Quanten-Computings entwickelt sich rasch weiter. In der gegenwärtigen Phase gibt es eine Reihe verschiedener Ansätze, Bezugsmodelle und Produkte auf dem Markt, was zu einer Menge Verwirrung rund um Quantensysteme führen kann. Hier sind zum Beispiel einige häufig gestellte Fragen:

Was ist Quantenkohärenz und warum ist sie wichtig?

Chris Ballance, Mitbegründer von Oxford Ionics, erklärte, wie die Zusammenarbeit mit Infineon einen schnelleren Zugang zu kommerziellen QPUs ermöglichen wird. Ziel ist es, die Zahl der Qbits zu verringern, die zum Lösen eines Problems notwendig sind. Infineon und Oxford Ionics erreichen dies durch das Verringern der Fehlerrate und Skalierung, was eine wiederholbare, zuverlässige Zusammenstellung ermöglichen soll. Über diesen beschleunigten Ansatz sollen Datenwissenschaftler schneller die Fähigkeit erlangen, aktuelle Herausforderungen zu lösen.

Quantum Computing Inc.

Eine weitere interessante Veröffentlichung stammt von Quantum Computing Inc. (QCI) und befasst sich mit der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Quantencomputern.

In einem Briefing erläuterte Rebel Brown, Vice President of Marketing bei QCI, dass Optimierung ein vielversprechendes Anwendungsgebiet für Quanten-Computing ist. In einem realen Anwendungsfall, bei dem es um die Platzierung von Fahrzeugsensoren ging, stellte QCI eine neue Quanten-Hardwaretechnologie namens Entropy Quantum Computing (EQC) vor. EQC löste dieses Optimierungsproblem mit über 3.854 Variablen und 500 Randbedingungen.

Andere Angebote liefern eine maximale Leistung von etwa 400 Variablen. EQC ist 70-mal schneller als die Konkurrenz und bietet die nötige Stabilität für Wiederholbarkeit, da es die Quantenkohärenz berücksichtigt.