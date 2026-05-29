Speichermodernisierung als Antwort auf schnellen IT-Wandel

Jahrelang ging es bei Speicherstrategien in Unternehmen vor allem darum, sicherzustellen, dass das Unternehmen über genügend Kapazität, Leistung und angemessene Ausfallsicherheit verfügte, um die wichtigsten Anwendungen und Daten des Unternehmens zu speichern, zu verwalten und zu schützen. Obwohl diese Anforderungen nach wie vor Grundvoraussetzungen sind, übt die rasante Entwicklung des gesamten technologischen Umfelds neuen Druck auf die zugrunde liegende Speicherinfrastruktur aus, was viele Unternehmen dazu veranlasst, neu zu bewerten, ob ihre Speicherumgebung für die Anforderungen der heutigen Zeit geeignet ist.

Eine neue Studie von Omdia, einem Geschäftsbereich von Informa TechTarget, unterstreicht, dass diese sich wandelnden – und wachsenden – Anforderungen bereits erhebliche Auswirkungen haben. Kurz gesagt: Die Notwendigkeit der Modernisierung ist größer denn je: 80 Prozent der IT-Führungskräfte sind der Ansicht, dass die Modernisierung der Speichersysteme mittlerweile entscheidend für die allgemeine IT-Effektivität ist.

Die Studie, die Ende 2025 unter IT-Infrastrukturverantwortlichen in mittelständischen bis großen Unternehmen in Nordamerika durchgeführt wurde, enthält wichtige Erkenntnisse wie:

KI dominiert weiterhin die Storage-Diskussion Da immer mehr Unternehmen künstliche Intelligenz (KI) als Kernstück ihrer Geschäftsprozesse einsetzen und skalieren wollen, stoßen sie auf Daten- und Infrastrukturherausforderungen, die oft neue Fähigkeiten erfordern. Dies gilt insbesondere dann, wenn Unternehmen Inferenz in großem Maßstab unter Verwendung ihrer eigenen, einzigartigen Daten nutzen wollen. Die Untersuchung zeigt, dass KI der dominierende Treiber für das Wachstum der Speicherbudgets ist, wobei die größte Herausforderung bei Speichersystemen in der Leistung liegt. Darüber hinaus stellt die Integration der Speicherinfrastruktur in die breitere Datenumgebung sowohl auf technologischer als auch auf organisatorischer Ebene eine wachsende Herausforderung dar. Nur ein Drittel beschreibt die Beziehungen zwischen Daten- und Infrastrukturteams als sehr kooperativ. Angesichts des zunehmenden Drucks auf Unternehmen, aus ihren KI-Investitionen einen sinnvollen Mehrwert zu erzielen, entwickelt sich eine effektive Integration hier zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor.

Speicherstrategien erstrecken sich zunehmend auf die Hybrid Cloud Obwohl typische Unternehmen verschiedene Speicherarten einsetzen – wie SAN, NAS, HCI, softwaredefinierte Lösungen, Public Cloud und andere –, ist Hybrid-Cloud-Speicher mittlerweile das dominierende Gesamtbereitstellungsmodell. Dies stellt eine deutliche Verschiebung gegenüber früheren Studien dar und unterstreicht das wachsende Verständnis, dass die Verwaltung von Speicher und Daten über die gesamte IT-Umgebung eines Unternehmens hinweg – sowohl On- als auch Off-Premise – für Kunden immer wichtiger wird. Dies sollte nicht überraschen, da Untersuchungen auch zeigen, dass die Daten der meisten Unternehmen stark über die hybride Cloud verteilt sind. Darüber hinaus erhöht das Aufkommen von KI-Anwendungen als wahrhaft hybride Workload den Bedarf an einer effektiven Daten-Control-Plane, die die Hybrid Cloud überspannt. Fast drei Viertel der Befragten (74 Prozent) gaben an, dass eine verbesserte Integration zwischen lokalem und Public-Cloud-Speicher erhebliche Vorteile mit sich bringen würde.

Flexibilität beim Speicher ist wichtiger denn je Eng verbunden mit dem oben genannten Punkt verändert sich auch die Beziehung zwischen der Speicherumgebung und der übergeordneten Software- und Anwendungsinfrastruktur. In den letzten zwei Jahrzehnten rückten beide näher zusammen, da Unternehmen auf einen einzigen Virtualisierungs-Stack oder Cloud-Anbieter standardisierten. Mehrere Faktoren erfordern eine erhöhte Flexibilität, darunter: Die Notwendigkeit, neue oder zusätzliche Hypervisoren zu unterstützen.

Die Notwendigkeit, neben Hypervisoren auch Containerarchitekturen zu unterstützen.

Der schnell wachsende Bedarf einiger Kunden, eine Infrastruktur bereitzustellen, die die Anforderungen an die Datenhoheit besser erfüllt. In der Vergangenheit bestand die Herausforderung für Kunden darin, dass diese Flexibilität auf Kosten der Einfachheit ging. Im Zeitalter der IT-Generalisten und einer Infrastruktur, die sich über das gesamte Unternehmen erstreckt – Kernrechenzentrum, Cloud und Edge –, wird dieser Kompromiss nicht länger toleriert.

Storage und Datensicherheit sind heute geschäftskritisch Eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis aus der Studie ist das Ausmaß, in dem Speichersysteme eine Schwachstelle darstellen können. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie ihren primären lokalen Speicher für hoch oder sehr hoch anfällig für Cyberangriffe halten. Es überrascht daher nicht, dass Käufer von Unternehmensspeichern bei ihrer nächsten Anschaffung verbesserten Sicherheitsfunktionen Priorität einräumen werden. Insbesondere Funktionen, die sowohl die physische Speicherumgebung sichern als auch die auf diesen Systemen befindlichen Daten schützen. Da die Bedrohungslage immer komplexer wird, ist die Fähigkeit, sowohl die IT-Infrastruktur zu schützen als auch schnell wiederherzustellen, falls – oder besser gesagt: wenn – ein Angriff erfolgreich ist, nicht mehr nur eine IT-Anforderung, sondern eine geschäftliche Anforderung. Allerdings herrscht unter IT-Entscheidungsträgern weniger Einigkeit darüber, wie diese Probleme am besten angegangen werden sollten, was die Notwendigkeit einer besseren Aufklärung und eines besseren Verständnisses unter IT-Entscheidungsträgern unterstreicht.