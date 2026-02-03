Storage die Schwachstelle der Cyberresilienz-Strategie?

Cyberangriffe legen regelmäßig Unternehmen lahm. Bekannt wird es häufig nur, wenn es Unternehmen der öffentlichen Hand oder Behörden sind. Die anderen leiden still und zahlen gegebenenfalls das Lösegeld. Ein groß angelegter Cyberangriffe ist für jede Organisation oft nur eine Frage des Wann, kaum eine Frage des Ob. Deshalb benötigen Unternehmen eine umfassende Strategie für ihre Cyberresilienz. Angriffe wie Ransomware zielen direkt auf die Daten eines Unternehmens ab. Sie rücken die Daten – und die Speicherinfrastruktur – in den Fokus strategischer Entscheidungen über die Speicherinfrastruktur.

Ein guter Indikator dafür ist die Käuferaktivität im Informa TechTarget-Netzwerk. Eine Analyse des Segments Speicher und Data Protection im ersten Halbjahr 2025 zeigt, dass Cyberresilienz die Aufgabe ist, die insgesamt die meisten Kaufaktivitäten auslöst. Darüber hinaus übertrifft diese Aktivität das zweitplatzierte Thema – künstliche Intelligenz (KI) – um mehr als das Doppelte. Weitere sicherheitsbezogene Themen – Cloud-Sicherheit, Ransomware, Zero Trust, Datensicherheit, Kontinuitätsmanagement und Sicherheits-Frameworks – tummeln sich in den Top 10.

Die Käufer beginnen, sich nicht mehr nur über Sicherheitsmaßnahmen auf Speicherebene zu unterhalten, sondern sie recherchieren aktiv zu Cyberresilienz-Strategien, die sich spezifisch mit der Speichertechnologie-Strategie beschäftigen. Mit anderen Worten: Die Kaufabsicht scheint zu steigen.

Herausforderungen bei der Einführung von Cyberresilienz Ist das tatsächlich der Fall, so ist das eine sehr ermutigende Entwicklung. Leider investieren zu viele Unternehmen erst dann strategisch in ihre Cyberresilienz, wenn sie die Folgen erlebt haben, die sich aus dem Fehlen solcher Maßnahmen ergeben. In den letzten Monaten habe ich mit mehreren IT-Führungskräften gesprochen, die gerne auf die Vorzüge und die Bedeutung der Implementierung verschiedener Resilienz-Technologien auf der Speicherebene hinweisen. Was hatten all diese Unternehmen gemeinsam? Sie alle hatten bereits schlechte Erfahrungen gemacht – hauptsächlich durch Ransomware-Angriffe, bei denen sie den Zugriff auf wichtige Daten und Systeme verloren hatten. Es überrascht nicht, dass keiner von ihnen diese Erfahrung noch einmal machen möchte. Es liegt zwar in der Natur des Menschen, dass wir uns gegen Veränderungen sträuben, bis sie notwendig sind, aber es gibt einen feinen, aber deutlichen Unterschied zwischen notwendig und zu spät. Dementsprechend ist es auch sinnvoll, zu überlegen, was Unternehmen konkret davon abhält, die notwendigen Investitionen im Voraus zu tätigen. Letztendlich ist das eine Reihe von Bedenken. Die Kosten sind sicherlich ein Thema. Solche Technologien sind selten kostenlos. IT-Verantwortliche stehen dann vor der Herausforderung, in einer IT-Welt mit immer neuen Bedrohungen die Prioritäten für ihre Sicherheits- und anderen IT-Investitionen richtig zu setzen. Ein Mangel an fähigen IT-Mitarbeitern kann ebenfalls bei vielen ein Problem sein. Unternehmen stehen zudem vor organisatorischen Herausforderungen: Sind die Speicher- und Infrastrukturteams ausreichend mit den Sicherheitsteams vernetzt? Kann man sich auf eine Strategie zur Cyberresilienz auf Speicherebene einigen? Gibt es die Ressourcen, diese als Teil einer umfassenderen Sicherheitsbemühungen zu verwalten? Geht womöglich ein Team einfach davon aus, dass sich ein anderes Team sich darum kümmert? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Beschaffenheit der Plattformen selbst. Hier beobachten wir eine rapide Entwicklung, die letztendlich dazu beitragen dürfte, Kunden besser zu bedienen.