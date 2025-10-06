Das ist eines der Ergebnisse des Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025. Dieser zeigt Lücken in der IT-Sicherheit bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Bei dieser Befragung wurden die Ergebnisse von 134 Befragten aus deutschen Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden berücksichtigt.

Demnach wurden bereits 38 Prozent dieser Unternehmen von Cyberattacken betroffen. Zum Vergleich: Bei den größeren Organisationen waren dies 52 Prozent. Das Schutzniveau der kleinen und mittleren Unternehmen liegt allerdings nach Einstufung des genannten Index etwas niedriger als bei großen Firmen. So würden gerade mal zwei Prozent dem höchsten Schutzstatus entsprechen, verglichen zu neun Prozent bei den größeren Unternehmen.

Wie KMU in Cybersicherheit investieren Offensichtlich ist den KMU ihre Situation durchaus bewusst. So würden 43 Prozent in den kommenden ein bis zwei Jahren eine umfassende Modernisierung ihrer IT-Infrastruktur planen. So hätten 43 Prozent vor ihrer bestehenden Sicherheitslösungen upzugraden. 46 Prozent wollen in KI-basierte-Systeme investieren und 31 Prozent setzen auch auf Training und Neueinstellungen. Die Werte liegen durch die Bank etwas niedriger als bei Großunternehmen. Das gilt auch für eine rückblickende Betrachtung: So seien bei kleinen und mittleren Unternehmen die Security-Budgets bei 31 Prozent signifikant gestiegen. Großunternehmen haben diese Frage zu 40 Prozent bejaht. Abbildung 1: Kleine und mittlere Unternehmen verfügen über steigende Budgets für Cybersicherheit und investieren in ihre Abwehr, aber in moderaterem Umfang als größere Unternehmen.