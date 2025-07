RON: Die nächste Generation der Weitverkehrsnetze

Zwar sind Weitverkehrsnetze (Wide Area Networks, WAN) etabliert, doch Telekommunikations-, IaaS-, SaaS- und KI-Anbieter sowie Organisationen mit eigenen WAN-Netzen benötigen aufgrund des steigenden Datenvolumens für die zu erwartenden Geschäftsanforderungen immer höhere Übertragungskapazitäten und mehr Flexibilität. Weitere Forderungen sind gesteigerte Effizienz, Unterstützung von Automatisierung und Transparenz, Cybersicherheit, Compliance und Zukunftssicherheit. Dabei sollen die Lösungen einen Vendor-Lock-in vermeiden, langlebig sein und auch mit älteren Schnittstellen funktionieren. Diese vielfältigen Anforderungen können durch aktuelle Entwicklungen erfüllt werden.

Die klassische Struktur von Transportnetzen der Carrier besteht aus mehreren Schichten. Die Basis (Layer 1) bilden Glasfaserleitungen zur Übertragung unterschiedlicher Daten und Signale. Eine direkte Verbindung, die von dieser Schicht zur Verfügung gestellt wird, besteht aus einer Wellenlänge oder Dark Fiber. Um diese Wellenlänge nutzen und im Netzwerk verzweigen zu können, kommen optische Multiplexer (ROADM) zum Einsatz. Optische Verstärker überbrücken dabei große Distanzen.

In der nächsten Schicht (Layer 2) werden Protokolle wie Synchrone Digitale Hierarchie (SDH), optisches Transportnetz (OTN) oder Ethernet verwendet. Sie dienen dazu, in einer Wellenlänge Nutzdaten zu übertragen. Die Grundfunktion dieser Schicht ist die Kopplung einer Upstream-Schnittstelle (graues Licht) aus der dritten Schicht zu einer Wellenlänge (farbiges Licht). Je nach Kapazitätsanforderungen werden Transponder im 1-zu-1-Modus oder Muxponder im 1-zu-n-Modus eingesetzt.

Die dritte Schicht (Layer 3) stellt über Routing-Plattformen Kommunikationsverbindungen auf IP-Basis für interne oder externe Kunden bereit. Die verwendeten Technologien stammen aus den Bereichen IP/MPLS, Ethernet VPN (EVPN) oder Segment Routing (SR).

Diese über viele Jahre bewährte Struktur führt jedoch zu einigen Herausforderungen:

Eine einfache Steigerung der Bandbreite je Wellenlänge ist durch den Einsatz der kohärenten optischen Übertragung möglich. Sie unterstützt mehr als ein Terabit pro Wellenlänge. Zudem lassen sich leistungsfähigere Komponenten im Layer-3-Bereich zur gleichzeitigen Nutzung mehrerer Wellenlängen in einem ASIC /Chip einsetzen. Hierdurch werden höhere Kapazitäten mit immer weniger Geräten oder mit einem Gerät erreicht.

Diese Herausforderungen lassen sich durch eine Konsolidierung der verschiedenen Schichten bewältigen. Eine hohe Integration von optischen Verstärkern und Bauteilen in die Komponenten der oberen Schicht unterstützt die Konsolidierung der Geräte und Ebenen.

Technologien aus dem Bereich Private Line Emulation (PLE) ermöglichen den Transport von nicht IP-nahen Protokollen wie SDH, OTN oder Fibre Channel über IP-Netze. Sie vermeiden damit Redundanzen und bieten eine hohe Flexibilität für die Überwachung und Wegewahl. So können Routen zum Beispiel dynamisch nach unterschiedlichen Bedingungen, wie Auslastungen oder Latenzen, gewählt werden. Zudem lassen sich für Applikationen feste und statische Wege realisieren.

Im Bereich optischer Transport stehen durch Integration und Miniaturisierung inzwischen Komponenten für optische Verstärkung und Signalverarbeitung inklusive Fehlerkorrektur in der Größe eines QSFP-DD-Moduls zur Verfügung. Die dabei eingesetzte kohärente optische Übertragung von Daten unterstützt Bandbreiten von mehr als 400 GBit/s je Wellenlänge. Eine Standardisierung durch die OpenZR+ Alliance bietet hier Interoperabilität.

Die Kapazitäten der ASICs in aktuellen Routing-Systemen übertreffen die je Wellenlänge zur Verfügung stehende Bandbreite früherer Versionen um ein Vielfaches. Dadurch wird eine hohe Integrationsdichte von Services der Layer-2- und Layer-3-Ebenen ermöglicht.

Der Hauptunterschied zu bisherigen Architekturen liegt im Einsatz der kohärenten Optik für die Verbindung mit benachbarten Standorten und Systemen. Sie enthält alle nötigen Funktionen wie Tuneable Laser, EDFA-Verstärker und Fehlerkorrektur. Dazu wird etwa in den Router über ein gestecktes QSFP-DD-Modul eine Schnittstelle mit 400 GbE integriert. Externe Transponder oder Muxponder sind dann nicht mehr nötig.

Bei der Einführung von RON sollte die Routing-Instanz im Mittelpunkt des Konzeptes stehen. In Richtung der Kundenschnittstellen stellt sie die notwendigen Services mit der angeforderten Qualitätsklasse zur Verfügung. Sie erlaubt die Überwachung des Systems und der KPIs der bereitgestellten Services. Die Kommunikation mit benachbarten Systemen kann über IP/MPLS, SR/MPLS oder auch SRv6 mit allen Optionen dieser Protokolle erfolgen.

Die RON-Technologie im Feldtest

Inwieweit sich RON-Technologien schon jetzt für den praktischen Einsatz eignen, haben Cisco und Amprion getestet. Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Das 11.000 Kilometer lange Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen, in dem ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt wird.

Abbildung 3: 400 G Transceiver-Modul für RON

Zur Optimierung der Systemsteuerung kommen heute zunehmend IT-Analysen, KI und Automatisierung zum Einsatz: Aus Wetter-, Produktions- und Verbrauchsdaten wird die Auslastung der Stromnetze prognostiziert. Auf dieser Basis werden die Energieflüsse dynamisch vom IT-Netzwerk gesteuert. Laut dem Report 2024 State of Industrial Networking Report 2024 von Cisco sind KI und Cybersicherheit die beiden wichtigsten Technologien für Investitionen in Betriebstechnologien in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Dies wird die zu übertragenden Datenmengen weiter deutlich erhöhen.

Bislang erfolgt die Datenübertragung für Operational Technology (OT)- und IT-Netze von Amprion über Glasfasern, welche die Hochspannungs-Freileitungen begleiten. Sie besitzen im Normalfall eine Regelgeschwindigkeit von 10 GBit/s. Da RON bis zu 40-mal mehr Datenvolumen über die Glasfaserleitung transportieren kann, wurde ein Proof of Concept durchgeführt, ob die 400-Gbit-Module von Cisco auf der Bestandsinfrastruktur funktionieren. Hierbei waren die Glasfaserkabel unterschiedlichen Alters auf den 60 Kilometer langen Freileitungen der Teststrecke vielen mechanischen, energietechnischen und umwelttechnischen Belastungen ausgesetzt. Alle gemessenen Werte blieben im normalen Bereich und zeigten keine Fehlersituationen oder kritischen Zustände.