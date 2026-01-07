Kosten-Chaos: Warum die Cloud-Kalkulation schwierig ist

Mit der Einführung von Cloud-Services begann eine neue Ära der Ressourcenbereitstellung in Unternehmen. Heute gibt es kaum eine Organisation, die keine Cloud-Dienste nutzt, sei es Storage, Computing, KI-Modelle oder Datenmanagement. Neben Flexibilität und Skalierbarkeit war vor allem ein günstiges Preismodell eines der Versprechen dieser neuen Bereitstellungsoption. Und auf den ersten Blick scheint die Rechnung auch aufzugehen: Anstatt in eigene Hardware und Wartungspersonal oder -services investieren zu müssen, bezahlt ein Unternehmen Services, die günstiger sind. Diese Rechnung geht leider nicht immer auf. Hardwareinvestitionen lassen sich über einen längeren Zeitraum abschreiben, wohingegen langfristige Bindungen oft mehr Kosten als erwartet erzeugen können.

Transparenz bei Cloud-Kosten: Ja – aber Um hier Abhilfe zu schaffen und für mehr Transparenz zu sorgen, haben Cloud Service Provider (CSP) mittlerweile eine detaillierte Kostenauflistung sowie Kostenkalkulatoren auf ihren Webseiten zur Verfügung gestellt. Leider löst dies nicht wirklich das Problem. IT-Teams, die beispielsweise die Storage-Kosten kalkulieren möchten, sehen sich hier nicht einfach nur Preismodellen pro GByte pro Monat gegenüber. Bei einer solchen Berechnung fließen weitere Faktoren ein, die sich die Anbieter gut bezahlen lassen: Welcher Storage-Typ wird genutzt, wie oft werden Daten übertragen, werden zusätzliche Backup- und/oder Replikationsdienste genutzt und welche Anwendungen werden gesichert? Selbst dies sind nur einige der Preispunkte, die die Rechnung schnell in die Höhe treiben können. Bei Microsoft Azure Blob beispielsweise kommen Kosten für spezifische Vorgänge, zusätzliche Funktionen oder gar Strafgebühren für frühzeitig gelöschte Daten hinzu. Darüber hinaus verlangen alle Cloud-Dienstleister eine Gebühr, wenn Daten aus der Cloud wieder ins eigene Rechenzentrum überführt werden, die so genannten Egress-Kosten. Auch bei Google und AWS sind die Listen für mögliche anfallende Cloud-Kosten lang. Ähnlich wie bei Microsoft werden Speicherklassen, Vorgänge, Funktionen, Regionen und Transaktionen separat bepreist. Und hier reden wir nur über Speicherdienste und nicht über Datenbankservices, KI-Modelle oder andere Services, die komplexer sind. Die meisten CSP weisen auf ihren Preisübersichten gleich zu Anfang darauf hin, dass ihre angegebenen Preise nur Schätzungen sind, was verdeutlicht, dass selbst mit den Kalkulatoren nur wahrscheinliche Kostenmodelle abbildbar sind, jedoch keine reelle Preiskalkulation. Die gewünschte Transparenz bleibt auf der Strecke und IT-Verantwortliche sehen sich einem Labyrinth an Kostenoptionen gegenüber. Und es stellt sich die Frage, ob sich eine langfristige Budgetplanung mit den Preiskalkulatoren überhaupt umsetzen lässt. Im besten Falle geben Sie eine vage Idee, was Unternehmen an Cloud-Kosten erwarten können. Das stellt IT-Teams und die Finanzabteilung vor ein Problem: Anstatt einfach mal die Informationen über die eigene Umgebung in den Preisrechner einzugeben und auf ein genaues Ergebnis zu hoffen, kommt das Planungsteam nicht um zusätzliche Aktivitäten nicht herum.

Experten unerlässlich: Zeit und Nerven investieren Die Problemlösung hier scheint recht simpel: Die jeweiligen Cloud-Anbieter kontaktieren und mit einem ihrer Experten eine genaue Kalkulation anlegen. Der Nachteil liegt auf der Hand: die Entscheidungsprozesse werden in die Länge gezogen, denn Anwender wollen in der Regel nicht nur ein Angebot einholen, sondern eine Option für ihre IT-Umgebung bei mehreren Dienstleistern abfragen. Das bedeutet auch, dass IT-Teams für diese Aufgabe mehr Zeit investieren müssen und im ungünstigsten Falle Stress in Kauf nehmen müssen.