KI-Governance setzt Führungskräfte unter Druck

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) bietet Unternehmen enorme Chancen und Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass ihr Einsatz verantwortungsvoll und rechtskonform erfolgt – gerade auch, weil die regulatorische Landschaft in diesem Bereich sehr dynamisch ist und immer mehr und immer neue Vorschriften auf die Unternehmen zukommen.

Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderungen liegt in KI-Governance, die sich mit der ethischen, rechtlichen und sozialen Kontrolle von KI-Systemen befasst. Viele der heutigen Daten- und Analyseteams verfügen jedoch nicht über die Zeit und die Ressourcen, um mit den Anforderungen der Data Governance Schritt zu halten. Diese Diskrepanz wird durch den aufkommenden Trend der generativen KI noch verstärkt, was eine eingehende Betrachtung und Implementierung von KI-Governance unumgänglich macht.

Hat ein Unternehmen seine Data Governance jedoch nicht im Griff, gefährdet es nicht nur die Qualität und Sicherheit seiner Daten, es läuft auch Gefahr, gegen die immer zahlreicher werdenden Datenschutzgesetze zu verstoßen. Ein Verstoß gegen diese Gesetze kann zu einem erheblichen Vertrauensbruch führen. Kunden und Stakeholder könnten das Vertrauen in das Unternehmen verlieren, was darüber hinaus eine Imageverschlechterung mit sich ziehen kann. Laut Gartner kostet mangelhafte Datenqualität Unternehmen durchschnittlich jedes Jahr 12,9 Millionen Dollar.

Um all dem gerecht zu werden, wird ein strategischer Ansatz im Bereich der KI-Governance unabdingbar. Denn auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz wird sich in 2024 von einem reaktiven zu einem strategischen Ansatz entwickeln. Die strategische Ausrichtung ermöglicht nicht nur die Einhaltung von Regeln und Bewältigung der unmittelbaren Herausforderungen, sondern stärkt auch die Argumente für eine proaktive und gut unterstützte KI-Governance in der Zukunft.

Doch wie lässt sich KI-Governance nun erfolgreich im Unternehmen umsetzen? KI-Governance ist eine kollektive Anstrengung. Sie erfordert funktionsübergreifende Zusammenarbeit, um die ethischen, rechtlichen, sozialen und betrieblichen Auswirkungen von KI zu berücksichtigen. Die Einführung neuer KI-Vorschriften erhöht die Komplexität zusätzlich, da sich CDOs ( Chief Data Officer ) mit einer sich entwickelnden Regulierungslandschaft auseinandersetzen müssen, in der bei Nichteinhaltung erhebliche Geldstrafen drohen, die möglicherweise in die Millionen gehen.

Die Zukunft der KI-Governance

Kollektive Anstrengung, die Einbindung von Experten aus verschiedenen Bereichen und eine klare strategische Ausrichtung sind entscheidend, um den Herausforderungen der KI-Governance erfolgreich zu begegnen. Doch auch der Weg in die datengetriebene Zukunft wird kontinuierliche Anpassungen an sich ändernde Regulierungen und Technologien erfordern. Hier wird deutlich, wie wichtig eine voll ausgestattete KI-Governance-Taskforce ist. Unternehmen, die in KI-Governance investieren, werden nicht nur in der Lage sein, den aktuellen regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden, sondern auch agiler auf zukünftige Entwicklungen reagieren können.

Auch der richtige Partner kann dazu beitragen, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen und gleichzeitig die ethischen, rechtlichen und sozialen Auswirkungen zu berücksichtigen. Gerade Unternehmen aus der Finanz- und Gesundheitsbranche sind teilweise gesetzlich verpflichtet, vertrauliche und persönliche Daten auf ihren eigenen Servern vorzuhalten und zu verarbeiten und sie nicht in die Cloud zu migrieren. Um dennoch die immer größer und komplexer werdenden Datenmengen in höchster Geschwindigkeit verarbeiten zu können, braucht es Lösungen, die Daten aus der Cloud ebenso zuverlässig und schnell verarbeiten können wie die, die On-Premises liegen oder in hybriden Lösungen gespeichert und verarbeitet werden.

Helena Schwenk ist als Vizepräsidentin des Chief Data & Analytics Office bei der Exasol AG für den Bereich Analyst Relations verantwortlich. Sie verfügt über mehr als 26 Jahre Erfahrung im Bereich Datenanalyse und war 18 Jahre lang als Branchenanalystin mit den Schwerpunkten Big Data, Advanced Analytics und AI tätig. Als Data-Evangelist beschäftigt sie sich mit den Auswirkungen von Technologie auf Wirtschaft und Gesellschaft.

