Die Rolle der KI für Maschinenidentitäten

Die beeindruckende Entwicklung der generativen künstlichen Intelligenz hat weltweit großes Interesse geweckt. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Technologie, um das persönliche und geschäftliche Leben zu optimieren, scheinen schier grenzenlos zu sein. Viele Menschen setzen KI bereits erfolgreich ein, um Prozesse zu automatisieren, Inhalte zu erstellen und sogar Code zu schreiben. Allerdings, wie es in der Technologiewelt üblich ist, verwenden auch Personen mit böswilligen Absichten KI für illegitime Zwecke.

Eine kürzlich durchgeführte Studie von Sapio Research ergab, dass 75 Prozent der Sicherheitsexperten eine Zunahme von Cyberangriffen verzeichnen, wovon 85 Prozent diese auf „böse Akteure, die generative KI einsetzen“ zurückführen.

Bedrohungsakteure nutzen KI in verschiedenen Taktiken, um Cyberangriffe mit den folgenden acht Taktiken zu optimieren:

Normalerweise erfolgt die Untersuchung möglicher Angriffsziele manuell. Künstliche Intelligenz automatisiert diesen Prozess und ermöglicht eine rasche Sammlung von Informationen aus öffentlichen Webquellen. Durch KI kann all diese Daten in kurzer Zeit zusammengestellt werden, sodass Bedrohungsakteure sie nicht kaufen oder selbst mühsam zusammentragen müssen. Stattdessen haben sie mehr Zeit und Energie zur Verfügung, um effektivere Malware zu entwickeln oder weitere Angriffe durchzuführen.

Mithilfe von KI können Bedrohungsakteure personalisierte E-Mail-Texte erstellen, die nur schwer von legitimen E-Mails zu unterscheiden sind. Dies steigert die Erfolgschancen von Spear-Phishing -Angriffen, vereinfacht sie und macht sie für Angreifer erheblich kostengünstiger. In Kombination mit Informationen aus einem Leak können betrügerische Rechnungen erstellt werden. Beispielsweise von Hotels, die selbst vom Support des Reisebuchungsservices nicht identifiziert werden können, wie es ein Kollege von mir leider erst kürzlich erleben musste.

Fälschungen von politischen Persönlichkeiten oder Prominenten in Fotos oder Videos können Unruhen und Fehlinformationen verbreiten.

Generative KI zum Schreiben bösartiger Codes

KI kann verwendet werden, um bösartigen Code zu generieren und sogar polymorphe Malware zu entwickeln, die sich anpassen kann. Das kann wiederum die Arbeit von Antivirensystemen von Unternehmen erschweren.

Unabhängig davon, welchen Code die KI für diese Bedrohungsakteure generiert, ist es für Unternehmen wichtig, ihre Systeme regelmäßig zu aktualisieren, um sich vor Malware zu schützen. Dafür ist es wichtig, sichere Code-Signierungsvorgänge zu implementieren, um zu verhindern, dass nicht autorisierter Code oder KI-bezogene APIs überhaupt auf Ihren Systemen ausgeführt werden.

Künstliche Intelligenz vereinfacht das Reverse Engineering von Code und unterstützt Bedrohungsakteure dabei, Muster und Schwachstellen zu identifizieren, um sich auf zukünftige Angriffe vorzubereiten. Die Manipulation von LLMs (Large Language Model) durch das Einspeisen von vergifteten Daten stellt eine Gefahr für die Zuverlässigkeit der Modelle dar. Um sich gegen diese Bedrohungen zu verteidigen, sind regelmäßige Schulungen und sichere Code-Signierungsvorgänge erforderlich. Dabei ist es entscheidend, sich bewusst zu sein, welche Eingaben Nutzer in das KI-System einbringen. Wenn sie geschützte Informationen oder andere sensible Daten verwenden, kann es sein, dass diese in der Konversation eines anderen Nutzers auftauchen.