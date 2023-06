Sicherheitsbedrohungen erfordern Data Protection für Backups

SaaS-Backup-Anbieter werben oft damit, dass sie einfache und intuitive Möglichkeiten zur Verwaltung von Datensicherungen bieten und den einst mühsamen Prozess des Austauschs von Platten und Bändern in ein paar Klicks in einer Webkonsole verwandeln. Aber dieselben SaaS-Produkte haben auch neue Angriffsflächen für Cyberangriffe, unbeabsichtigte menschliche Fehler und sogar höhere Gewalt geschaffen.

Backup-Experten und -Anbieter stellen seit Jahren fest, dass Anbieter von Backup as a Service (BaaS) in den meisten Fällen nicht für verlorene oder gestohlene Daten haften. Sie stehen auch vor der Herausforderung, eine schnelle Produktentwicklung mit der Datensicherheit in Einklang zu bringen.

Cyberkriminelle suchen nach Sicherheitsschwachstellen von BaaS-Anbietern, da Kundendaten nicht nur für das anvisierte Unternehmen, sondern auch für den Anbieter wichtig sind und ein Verlust dieser auch dessen Ruf aufs Spiel setzt.

Somit wird jeder BaaS-Anbieter zu einem lukrativen Angriffsziel und Hacker werden Service-Provider ins Visier nehmen, die Teil der Lieferkette für eine Firma sind. Allein schon aus diesem Grund müssen Backup-Systeme als Komponente der Sicherheitsstrategie angesehen werden.

Zerstören und Zugreifen Zu den jüngsten Angriffen auf Backup-Dienste gehören die Datenverletzungen bei Rubrik, einem Anbieter von Cybersicherheits- und Backup-Diensten, und bei Western Digital, dem Betreiber des Dienstes My Cloud für die Sicherung von Kundendaten einschließlich Fotos und Videos. Rubrik führte die Sicherheitsverletzung auf eine bekannte Zero-Day-Schwachstelle in der GoAnywhere Managed File Transfer Software von Fortra, einem anderen Cybersicherheitsunternehmen, zurück. Diese Schwachstelle betraf nicht nur Rubrik, sondern auch andere Unternehmen wie die Hatch Bank, Procter and Gamble und Saks Fifth Avenue. Eine kriminelle Gruppe, die sich auf russische Verbindungen stützt, erklärte sich für die Angriffe auf die Fortra-Schwachstelle verantwortlich und drohte damit, Informationen aus diesen Hacks auf einer Website für Datenlecks zu veröffentlichen. Western Digital behauptet unterdessen, einen Netzwerksicherheitsvorfall erlitten zu haben, der dazu führte, dass Angreifer Daten aus den Systemen des Unternehmens erbeutet haben. Obwohl My Cloud und andere Western-Digital-Dienste nach 11 Tagen wieder zur Verfügung standen, muss das Unternehmen noch bestätigen, welche Daten auf welche Weise entwendet wurden. Selbst wenn die SaaS-Backup-Daten eines Unternehmens sicher in einem Rechenzentrum gespeichert sind, besteht immer noch die Möglichkeit, dass sie durch eine Naturkatastrophe verloren gehen. OVHCloud, ein europäischer Anbieter von Cloud- und Datenspeichern, musste mit ansehen, wie sich die Daten von mehr als 100 seiner Kunden in Rauch auflösten, als eines seiner Rechenzentren in Straßburg, Frankreich, vor einigen Jahren in Brand geriet. Jetzt sieht sich das Unternehmen mit Klagen von Kunden konfrontiert, da die örtlichen Feuerwehren unter anderem auf fehlende Brandschutzsysteme vor Ort hinwiesen. Abbildung 1: IT-Verantwortliche sollten abschätzen, wie hoch das Bedrohungsrisiko für ihre SaaS-Anwendungen und -Daten ist.

Aus Erfahrungen lernen Michael Mestrovich, Vice President und CISO bei Rubrik, der die Sicherheitslücke in einem Blogbeitrag bekannt gab, erklärte, dass die betroffenen Daten keine Kundendaten oder Daten, die unter dem Schutz von Rubik-Produkten stehen, sind. Stattdessen ermöglichte die Schwachstelle Angreifern den Zugriff auf Informationen in einer nicht produktiven IT-Testumgebung. Nach dem Angriff führte Rubrik eine forensische Analyse durch, um mögliche Eintrittspunkte für Hacker aufzuspüren, einschließlich einer Überprüfung von Daten-Snapshots und einer Prüfung durch eine dritte Partei, sagte Mestrovich. Als ehemaliger CISO der CIA und des US-Außenministeriums sagte Mestrovich, dass Rubrik sich seiner Bedeutung in den Technologie-Stacks der Kunden bewusst ist, einschließlich der Tatsache, dass es als letzte Verteidigungslinie vor einem Angriff dienen kann. Aber der anhaltende Druck auf die Anbieter, neue Produkte auf den Markt zu bringen, sowie menschliches Versagen auf Seiten des Kunden oder des Anbieters lassen immer noch einige Sicherheitslücken offen. „Wir sitzen im selben Boot wie jedes Unternehmen oder jede öffentliche Einrichtung“, so Mestrovich. „Es gibt viel mehr Dinge, die man schützen muss, als man Zeit oder Geld hat, um dies zu tun. Die Möglichkeit für jeden, Rechte oder Privilegien in einer anderen Umgebung zu haben, ist stark eingeschränkt.“