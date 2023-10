Backup as a Service: Die wichtigsten Vorteile

Angesichts der zunehmenden Anzeichen des Klimawandels und der immer häufiger auftretenden extremen Wetterbedingungen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, gut gesicherte Backups zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere für Firmen, die mit Wetterbedingungen und Naturkatastrophen konfrontiert werden, mit denen sie bisher nicht konfrontiert waren. Organisationen, die ihre Infrastruktur nicht auf diese neuen Bedrohungen vorbereitet haben, sind besonders anfällig.

Unabhängig davon, ob die Bedrohung durch übermäßige Schneefälle, ausgedehnte Waldbrände, Tornados, Wirbelstürme oder Überschwemmungen besteht, entscheiden sich viele Unternehmen dafür, ihre Datensicherungen an einen alternativen Standort zu verlagern, wo sie höchstwahrscheinlich verschont bleiben.

Backup as a Service (BaaS) ist eine Möglichkeit für Firmen, ihre Daten im Katastrophenfall zu schützen. Es legt die Backups sicher in die Hände eines Dienstanbieters – der sich oft in einiger Entfernung befindet – und nimmt dem internen Backup- und IT-Personal einen Teil des Drucks ab.

BaaS ist sicher und relativ erschwinglich und verwendet mehrere Redundanzstufen, wodurch die Wiederherstellungszeit nach einer Krise verkürzt wird. Aus diesem Grund ist BaaS eine valide Option für die Vorbereitung auf Naturkatastrophen und die Anpassung an den Klimawandel.

Die Elemente eines BaaS-Pakets

BaaS ist ein in der Cloud gehostetes Servicepaket, das APIs und/oder SDKs enthält, die es einem Unternehmen ermöglichen, digitale Projekte mit Backend-Cloud-Daten zu verbinden.

Zu den Vorteilen von Backup as a Service gehören die Verkürzung der Projektbereitstellungszeit, die Auslagerung des Infrastrukturmanagements und die Senkung der Gesamtentwicklungskosten. Im Wesentlichen geht es darum, die betriebliche Effizienz und Verwaltbarkeit zu erhöhen.

„Anstatt die zusätzlichen Backups selbst zu erstellen, bezahlen Sie jemanden, der es für Sie tut. Das kann Ihre IT-Ressourcen freisetzen, so dass Sie sie für andere Aufgaben einsetzen können“, sagt Christophe Bertrand, Practice Director of Data Management and Analytics bei der Enterprise Strategy Group von TechTarget. „In vielen Fällen kann der Backup-Service eine bessere Arbeit leisten als Sie selbst. Das gilt wahrscheinlich besonders für viele kleinere Unternehmen“, so Bertrand.

Ob eine Firma eine BaaS-Vereinbarung anstreben sollte, hängt letztlich von der jeweiligen allgemeinen Data-Protection-Strategie ab. „BaaS ist definitiv ein Dienst, der immer beliebter wird. Die meisten Unternehmen nutzen heute eine Form von Backup as a Service als Teil ihrer Gesamtstrategie, auch wenn sie vielleicht noch ihr eigenes traditionelles Backupbetreiben“, erklärt Bertrand.

Kriterien für die Auswahl des richtigen BaaS-Partners

Wenn sich ein Unternehmen für BaaS entscheidet, hängt die Wahl des Anbieters von der Art der Infrastruktur und des Geschäfts des Unternehmens ab.

„Es geht darum, die Anforderungen zu verstehen, damit es funktioniert“, betont Bertrand. „Welche Plattformen werden von dem Anbieter unterstützt? Gibt es Möglichkeiten zur Kostenoptimierung? Kann der Anbieter die RTO- und RPO-Zeiten bieten, die Ihr Unternehmen benötigt, und Ihre verschiedenen Anwendungen und Umgebungen unterstützen? Sie wollen so wenig RPO und RTO wie möglich.“

Das Recovery Time Objective (RTO) ist das Ziel, das sich ein Unternehmen für die maximale Zeitspanne setzt, die zur Wiederherstellung des normalen Betriebs nach einem Stromausfall oder Datenverlust benötigt wird. Das Ziel für das Recovery Point Objective (RPO) oder den Wiederherstellungspunkt ist die maximale Datenmenge, die ein Unternehmen infolge eines Strom- oder Systemausfalls verlieren kann. Diese beiden Komponenten sind für einen Disaster-Recovery-Plan von entscheidender Bedeutung.

Weitere wichtige Merkmale eines bevorzugten BaaS-Anbieters sind wettbewerbsfähige Preise, Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und eine Vielzahl von Produktoptionen.

Um von den Vorteilen von Backup as a Service zu profitieren, sollten Sie mit einem Anbieter zusammenarbeiten, der die Anforderungen des Unternehmens unterstützt und dazu beiträgt, die Geschäftskontinuität mit so wenig Ausfallzeiten und Datenverlusten wie möglich zu gewährleisten.