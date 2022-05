Rubrik Security Cloud soll Cybersicherheit verstärken

Die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe hat die Speicherbranche und ihre Lösungen in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Neben immer wichtiger werdenden Funktionen für das Datenmanagement fügen Hersteller ihren Produkten nun auch Security-Features hinzu.

Die Firma Rubrik arbeitet seit Jahren daran, ihr Portfolio stetig zu erweitern und zu optimieren. „Wir beobachten diesen Trend seit geraumer Zeit“, sagt Anneka Gupta, Chief Product Officer bei Rubrik. „Die zahlreichen Cyberattacken und Ransomware-Forderungen haben diese Entwicklung beschleunigt und Unternehmen haben hohe Investitionen unternommen, um ihre Daten und Infrastruktur zu schützen.“

Sie sieht auch die Notwendigkeit, dass Infrastruktursicherheit und Datensicherheit mehr verzahnt werden müssen. Dabei bezieht sie sich nicht nur auf Systeme: „Es gibt Veränderungen im Verhältnis zwischen CISOs und CIOs zu erkennen und diese sind für eine umfassende Sicherungsstrategie notwendig“, erklärt Gupta. „Das heißt, dass eine engere Kollaboration zwischen CISOs und CIOs zwingend notwendig wird.“

Der Hersteller verfolgt schon seit geraumer Zeit den Zero-Trust-Ansatz bei seinen Lösungen, allerdings aus der Sicht des Datenmanagements und nicht wie im klassischen Ansatz aus Sicht von Netzwerk oder Infrastruktur.

Um das eigene Portfolio integrierter und umfassender gestalten zu können, offeriert der Anbieter nun seine Rubrik Security Cloud. Damit soll ein neues Niveau an Cyber- und Datensicherheit erreicht werden. Die Softwarelösung basiert auf drei Säulen: Datenresilienz, Datenüberwachbarkeit (Data Observability) und Datenwiederherstellung.

Laut Gupta kommt der Zero-Trust-Ansatz in allen drei Säulen zum Tragen. Die Plattform stellt den Schirm für die gesamte Produktpalette des Herstellers dar und soll Daten standortunabhängig sichern, unabhängig, ob sie sich auf lokalen Systemen am eigenen Standort, in der Cloud oder in SaaS-Anwendungen befinden. Auch Multi-Cloud-Installationen soll die Security Cloud ermöglichen. Dafür ist die Software agnostisch und nutzt APIs sowie andere Interfaces, um eine Integration zu gewährleisten. Ein Kernthema, dass die Datenmanagement-Lösung adressiert, ist der Zugriff auf die Daten, weil dies ein Schlüsselparameter in Sachen Sicherheit darstellt.