Tierney - stock.adobe.com
Plakar: Open Source Backup für Datenresilienz und Cloud-IT
Plakar entwickelt eine offene Backup-Plattform für Cloud-native, hybride und regulierte IT-Umgebungen – mit Fokus auf Sicherheit, Wiederverwendbarkeit und Open Source.
Im dynamischen Umfeld moderner IT-Infrastrukturen steht die Sicherung von Daten vor immer komplexeren Herausforderungen: Cloud-Wildwuchs, hybride Systeme, regulatorische Anforderungen wie DSGVO, NIS2 oder DORA, sowie die explosionsartige Zunahme von Datenvolumen durch KI-Workloads und SaaS-Anwendungen machen klassische Backup-Ansätze zunehmend unzureichend. Hier setzt das französische Unternehmen Plakar an. Die Open-Source-Lösung für Backup, Wiederherstellung und Datenresilienz, soll traditionelle Konzepte hinter sich lassen.
Unternehmensprofil und Gründer
Plakar wurde 2024 in Paris gegründet und hat sich seither als innovativer Newcomer im Bereich Data Protection etabliert. Die Firma beschäftigt derzeit ein kleines, aber hochspezialisiertes Team, das sich der Weiterentwicklung seines Backup-Ökosystems widmet.
Das Unternehmen wurde von Julien Mangeard und Gilles Chehade ins Leben gerufen – beide mit technischem und unternehmerischem Background: Julien Mangeard, der als CEO fungiert, war zuvor in leitender technischer Funktion tätig, unter anderem als Chief Technology Officer (CTO) bei Veepee, einem französischen E-Commerce-Unternehmen. Gilles Chehade, technischer Kopf und Mitgründer, bringt Open-Source-Expertise mit – unter anderem als langjähriger Contributor zu OpenBSD und Gründer des OpenSMTPD-Projekts.
Diese Kombination aus Produkt- und Open-Source-Erfahrung prägt die technologische Ausrichtung von Plakar. Die Vision des Start-ups gründet in der Überzeugung, dass Backup nicht länger ein lästiges Randthema sein darf, sondern ein integraler Bestandteil digitaler Resilienzstrategien von Unternehmen jeder Größe werden muss – insbesondere angesichts der wachsenden Risiken durch Cyberangriffe, Datenkorruption und regulatorischen Druck.
Technologie: Offene, modulare Datenresilienz
Im Zentrum der Plakar-Plattform steht eine Open Source Data Engine, die unter dem Namen Kloset entwickelt wurde. Diese Engine verfolgt eine eigene Backup-Philosophie:
- Immutable Snapshots: Jeder Backup-Punkt wird als eigenständige, unveränderliche Einheit dargestellt – mit eigener Struktur, Metadaten und Verschlüsselung. Das gewährleistet Integrität, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus der Daten.
- Ende-zu-End-Verschlüsselung und Zero-Knowledge-Prinzip: Daten werden bereits vor dem Verlassen des Ursprungsnetzwerks verschlüsselt; Schlüssel bleiben ausschließlich beim Kunden. Damit bleiben Speicherung und Management strikt getrennt von der Fähigkeit, Daten einzusehen.
- Deduplizierung und Kompression: Durch intelligente Inline-Deduplizierung und Kompression reduziert Plakar redundante Daten, was Speicherbedarf und Kosten senkt.
- Interoperabilität: Die Lösung integriert sich mit lokalen Speicherumgebungen, S3-kompatiblen Objekt-Stores, NAS/SAN-Lösungen, Tape-Systemen sowie Kubernetes-Volumes – und eignet sich damit für heterogene Architekturen.
- Wiederverwendbarkeit für KI und Audits: Mit Plakar erstellte Sicherungen können aktiv für KI-Trainingsdaten, Datenanalysen oder Compliance-Audits wiederverwendet werden – ein großer Vorteil für Teams in datenintensiven Umgebungen.
Zielgruppen und Marktpositionierung
Plakar richtet sich primär an Unternehmen und Teams, die mit modernen digitalen Arbeitslasten und komplexen Datenlandschaften arbeiten. Dazu zählen insbesondere:
- Entwicklungs- und DevOps-Teams, die robuste, automatisierte Sicherungsprozesse in CI/CD- und Cloud-native Umgebungen benötigen.
- Systemadministratoren, die Datenintegrität, schnelle Wiederherstellung und Nachvollziehbarkeit sicherstellen müssen.
- Organisationen mit regulatorischen Anforderungen, zum Beispiel aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen oder Sicherheitsprüfung – also dort, wo Backup mehr als nur eine Sicherung ist, sondern ein auditierbares Governance-Instrument ist.
- KI- und Datenwissenschaftsteams, die Versionierung, Rückverfolgbarkeit und Wiederverwendbarkeit großer Datensätze benötigen.
Durch diese breite Anwendbarkeit positioniert Plakar sich nicht nur als klassisches Backup-Tool, sondern als ganzheitliche Plattform für Datenresilienz im digitalen Zeitalter.
Fazit
Plakar steht exemplarisch für eine neue Generation von Technologie-Start-ups, die traditionelle IT-Probleme unter modernen Vorzeichen neu denken. Mit einer offenen, hochskalierbaren, und technisch anspruchsvollen Plattform will das Unternehmen Backup vom statischen Datensilo zur aktiven, strategischen Komponente machen – einen Open Resilience Standard, der Sicherheit, Effizienz und Flexibilität vereint.
Plakar stellte seine Produkte im Rahmen der IT Press Tour (in Athen) vor, die mehrmals im Jahr Besuche bei Start-ups und IT-Unternehmen organisiert.