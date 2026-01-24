Plakar: Open Source Backup für Datenresilienz und Cloud-IT

Im dynamischen Umfeld moderner IT-Infrastrukturen steht die Sicherung von Daten vor immer komplexeren Herausforderungen: Cloud-Wildwuchs, hybride Systeme, regulatorische Anforderungen wie DSGVO, NIS2 oder DORA, sowie die explosionsartige Zunahme von Datenvolumen durch KI-Workloads und SaaS-Anwendungen machen klassische Backup-Ansätze zunehmend unzureichend. Hier setzt das französische Unternehmen Plakar an. Die Open-Source-Lösung für Backup, Wiederherstellung und Datenresilienz, soll traditionelle Konzepte hinter sich lassen.

Unternehmensprofil und Gründer

Plakar wurde 2024 in Paris gegründet und hat sich seither als innovativer Newcomer im Bereich Data Protection etabliert. Die Firma beschäftigt derzeit ein kleines, aber hochspezialisiertes Team, das sich der Weiterentwicklung seines Backup-Ökosystems widmet.

Das Unternehmen wurde von Julien Mangeard und Gilles Chehade ins Leben gerufen – beide mit technischem und unternehmerischem Background: Julien Mangeard, der als CEO fungiert, war zuvor in leitender technischer Funktion tätig, unter anderem als Chief Technology Officer (CTO) bei Veepee, einem französischen E-Commerce-Unternehmen. Gilles Chehade, technischer Kopf und Mitgründer, bringt Open-Source-Expertise mit – unter anderem als langjähriger Contributor zu OpenBSD und Gründer des OpenSMTPD-Projekts.

Abbildung 1: Julien Mangeard und Gilles Chehade haben Plakar 2024 gegründet.

Diese Kombination aus Produkt- und Open-Source-Erfahrung prägt die technologische Ausrichtung von Plakar. Die Vision des Start-ups gründet in der Überzeugung, dass Backup nicht länger ein lästiges Randthema sein darf, sondern ein integraler Bestandteil digitaler Resilienzstrategien von Unternehmen jeder Größe werden muss – insbesondere angesichts der wachsenden Risiken durch Cyberangriffe, Datenkorruption und regulatorischen Druck.