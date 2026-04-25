NGX Storage: Unified-Storage-Lösungen für Big Data und KI

Der globale Markt für Enterprise Storage ist stark umkämpft und wird von etablierten Anbietern wie Dell Technologies, NetApp oder Pure Storage dominiert. NGX Storage tritt in diesem Umfeld als Herausforderer an. Besonders im Kontext wachsender Datenmengen und steigender Anforderungen durch KI-Workloads gewinnt die Fähigkeit zur Skalierung und Integration zunehmend an Bedeutung. Hier setzt NGX Storage mit seiner Technologie an.

NGX Storage ist ein 2015 in Ankara, Türkei, gegründetes Technologieunternehmen, das sich auf leistungsfähige, skalierbare Datenspeicherlösungen für Enterprise‑ und Data-Center-Umgebungen spezialisiert hat. Gründer und Geschäftsführer ist Beyhan Caliskan, der das Unternehmen mit dem Anspruch aufgebaut hat, Speichertechnologien zu entwickeln, die den Anforderungen moderner Dateninfrastrukturen – insbesondere in Bezug auf Performance, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz – gerecht werden.

Mit rund 100 Mitarbeiter gehört NGX Storage zu den kleineren, aber technologisch fokussierten Anbietern in diesem Segment. Das Unternehmen operiert international über Vertriebspartner und Reseller, bedient jedoch vorwiegend Kunden in der Türkei, im Nahen Osten und zunehmend in Europa.

Unified Storage und Software-defined Architektur Im Zentrum des Produktportfolios steht eine Unified-Storage-Architektur, die Block-, File- und Object-Storage in einer Plattform integriert. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität klassischer Speicherinfrastrukturen und unterstützt Unternehmen dabei, Datensilos aufzubrechen. NGX Storage adressiert damit zentrale Herausforderungen moderner IT-Umgebungen wie Datenwachstum, Performance-Anforderungen und Betriebsaufwand. Das Portfolio umfasst All-Flash-Systeme für maximale Performance, hybride Speicherlösungen sowie softwaredefinierte Scale-out-Architekturen, die sich bis in den Exabyte-Bereich skalieren lassen. Technologisch setzt NGX Storage auf NVMe-basierte Architekturen, Inline-Deduplizierung und Kompression sowie Funktionen wie Thin Provisioning. Ergänzt wird die Plattform durch Predictive Analytics, automatisiertes Monitoring und Self-Healing-Mechanismen, die eine hohe Verfügbarkeit und Betriebseffizienz gewährleisten. Diese Kombination macht die Lösungen besonders attraktiv für Workloads wie Datenbanken, Virtualisierung, Big Data Analytics sowie Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning.

Produktstrategie und Entwicklungsfokus Ein zentraler Differenzierungsfaktor von NGX Storage ist die Verbindung von hardwarenaher Performance mit softwaredefinierter Skalierbarkeit. Während klassische Storage-Anbieter häufig spezialisierte Systeme für einzelne Anwendungsfälle bereitstellen, verfolgt NGX einen integrativen Ansatz. Unternehmen profitieren dadurch von einer konsolidierten Infrastruktur, die sowohl traditionelle als auch moderne Workloads effizient unterstützt. Abbildung 1: Laut Beyhan Çalışkan, CEO von NGX Storage, legt das Unternehmen seinen Fokus nun auch verstärkt auf europäische und asiatische Märkte. Der Innovationsfokus liegt auf der Weiterentwicklung von High-Performance-Storage für KI- und datengetriebene Anwendungen. Damit adressiert NGX Storage einen der wichtigsten Wachstumstreiber im Storage-Markt.

Go-to-Market-Strategie und Partnernetzwerk Der Verkauf erfolgt primär über ein Channel-getriebenes Go-to-Market-Modell. NGX Storage arbeitet eng mit Distributoren und Systemintegratoren zusammen, um seine Lösungen effizient in den Markt zu bringen. Dieses indirekte Vertriebsmodell erlaubt eine schnelle Skalierung, ohne eine große eigene Vertriebsorganisation aufbauen zu müssen. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie ist der Aufbau eines Partnerökosystems, das durch Trainings- und Enablement-Initiativen unterstützt wird. Programme wie die NGX Storage Academy tragen dazu bei, technisches Know-how bei Partnern zu etablieren und die Implementierungskompetenz zu stärken. Regional liegt der Fokus zunächst auf der Türkei als Heimatmarkt, während gleichzeitig die Expansion in europäische Märkte sowie in den Nahen Osten vorangetrieben wird. Damit positioniert sich NGX Storage gezielt als Anbieter für den EMEA-Raum.