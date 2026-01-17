Enakta Labs: Storage für KI und High-Performance Computing

Enakta Labs ist ein 2023 gegründetes Start-up mit Sitz in London. Das Unternehmen adressiert einen klassischen Engpass moderner IT-Infrastrukturen: hochskalierbare, extrem schnelle und zuverlässige Storage-Lösungen, die speziell für datenintensive Anwendungen wie künstliche Intelligenz (KI), High Performance Computing (HPC) oder große Forschungsumgebungen ausgelegt sind.

Während traditionelle Anbieter auf inkrementelle Verbesserungen setzen, möchte Enakta Labs die Storage-Landschaft durch eine neue Architektur herausfordern, die Leistungsspitzen, Einfachheit und betrieblichen Einsatz vereint.

Die Firma verfolgt zwei Ziele:

Eine Lösung bereitzustellen, die die Leistung heutiger Speichersysteme maximiert, ohne proprietäre Hardware oder komplizierte Konfigurationen zu erfordern.

Eine ursprünglich spezialisierte Technologie (Distributed Asynchronous Object Storage, DAOS) in den Mainstream-Betrieb überführen – weg von Forschungs- und Supercomputer-Umgebungen hin zu breiteren Enterprise-Use-Cases.

Das Unternehmen wurde von den zwei Ingenieuren Denis Nuja (CEO) und Denis Barakhtanov (CTO) gegründet. Nuja hat einen Hintergrund in der Entwicklung und Skalierung großer Storage- und Infrastrukturprojekte. Er ist aktiv in der DAOS-Community und hat sich dafür eingesetzt, dass die Technologie über ihre ursprüngliche Nische hinaus relevant wird. Barakhtanov hat einige Jahre Erfahrung in Software- und Systementwicklung, bevor er Enakta Labs mitgründete. Seine Rolle konzentriert sich auf die Architektur, Entwicklung und technische Ausrichtung der Plattform.

Abbildung 1: Denis Nuja, Mitbegründer von Enakta Labs, ist aktiv in der DAOS-Community vernetzt und möchte die Technologie für neue Anwendungsszenarien öffnen.

Die Technologie: Enakta Data Platform und DAOS Im Zentrum der Enakta-Labs-Technologie steht die Nutzung und kommerzielle Weiterentwicklung von DAOS; ein Open Source Parallel File System, das ursprünglich von Intel für High-Performance-Umgebungen entwickelt wurde. Enakta Labs positioniert sich als einer der aktivsten technischen Förderer und kommerziellen Anwender dieser Technologie. DAOS zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Paralleler Datenzugriff mit niedrigen Latenzen und hohem Durchsatz – ideal für HPC- oder KI-Workloads.

Unterstützung für große, verteilte Systeme mit Hunderten bis Tausenden von Knoten.

Da es Open Source ist, sind Anpassungen und Integration in kundenspezifische Umgebungen möglich. Enakta Labs hat auf dieser Grundlage die Enakta Data Platform entwickelt. Dahinter verbirgt sich eine software-defined Storage-Plattform (SDS), die DAOS für den praktischen Unternehmenseinsatz öffnet. Die Plattform liefert: Hohe Performance und Skalierbarkeit über NVMe-SSDs, standardisierte Netzwerke und moderne Protokolle.

Flexibilität bei Speicherzugriffen, einschließlich Datei-, Objekt- und Blockzugriffen.

Management-Tools, die DAOS-Cluster deployment-fähiger, verwaltbarer und produktiv nutzbar machen.

Unterstützung für Schnittstellen wie SMB und (in Entwicklung) S3, um klassische Enterprise-Workloads zu bedienen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal ist, dass Enakta Labs Deployment- und Lifecycle-Management-Funktionalität auf einem Niveau anbietet, das über die typische Open-Source-Community-Erfahrung hinausgeht – so können ganze Cluster in Stunden statt Tagen eingerichtet werden und Recovery-Prozesse werden deutlich beschleunigt. Diese Architektur ist insbesondere darauf ausgelegt, GPU-Cluster im KI-Training kontinuierlich mit Daten zu versorgen, ohne dass Rechenressourcen wegen Datenengpässen im Leerlauf stehen.

Marktstrategie und Alleinstellungsmerkmale Enakta Labs verfolgt eine eher technologie- und produktgetriebene Strategie, die auf folgende Prinzipien setzt: Technische Exzellenz über Marketing-Hype: Fokus auf technische Tiefe und Performance statt großer Werbekampagnen.

Offenheit und Open Source: Der Kern ihrer Lösung basiert auf DAOS, dessen Open-Source-Charakter strategisch genutzt wird, um Kunden Flexibilität und Zukunftssicherheit zu bieten.

Pragmatische Kommerzialisierung: Statt teurer und komplexer Enterprise-Verträge setzt Enakta Labs auf einfache Lizenzmodelle und direkten Support mit engem Kontakt zu Ingenieuren.