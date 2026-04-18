Storware: Backup für Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen

Das polnische Unternehmen Storware ist spezialisierter Anbieter von Enterprise-Lösungen für Backup, Disaster Recovery und Datenmanagement. Seit seiner Gründung 2013 hat sich das Unternehmen zu einem global agierenden Anbieter im Bereich Datensicherungslösungen entwickelt, mit Fokus auf hybride IT-Infrastrukturen, Cloud-Umgebungen und containerisierte Workloads.

Storware adressiert ein zentrales Problem moderner IT-Landschaften: die zunehmende Fragmentierung von Datenbeständen über verschiedene Plattformen hinweg. Mit einem integrierten Ansatz verfolgt das Unternehmen das Ziel, Datenverfügbarkeit, Sicherheit und Business Continuity über sämtliche Infrastrukturebenen hinweg sicherzustellen.

Technologie und Produktportfolio Kern des Portfolios ist die Plattform Storware Backup and Recovery, eine agentenlose Enterprise-Lösung zur Sicherung und Wiederherstellung von Daten in heterogenen IT-Umgebungen. Die Plattform hat folgende Eigenschaften: Plattformübergreifende Datensicherung : Storware unterstützt eine breite Palette an Workloads, darunter virtuelle Maschinen, Container (zum Beispiel Kubernetes), Cloud-Instanzen sowie SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365. Dadurch ermöglicht die Lösung eine zentrale Steuerung von Backup-Prozessen über verschiedene Systeme hinweg.

: Storware unterstützt eine breite Palette an Workloads, darunter virtuelle Maschinen, Container (zum Beispiel Kubernetes), Cloud-Instanzen sowie SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365. Dadurch ermöglicht die Lösung eine zentrale Steuerung von Backup-Prozessen über verschiedene Systeme hinweg. Agentenlose Architektur : Die Software arbeitet ohne klassische Backup-Agenten, was Implementierung und Betrieb vereinfacht und gleichzeitig Ressourcen spart.

: Die Software arbeitet ohne klassische Backup-Agenten, was Implementierung und Betrieb vereinfacht und gleichzeitig Ressourcen spart. Cloud- und Hybrid-Integration : Storware ist auf hybride und Multi-Cloud-Szenarien ausgelegt. Die Plattform integriert sich in Public- und Private-Cloud-Umgebungen und ermöglicht flexible Backup-Strategien über verschiedene Infrastrukturen hinweg.

: Storware ist auf hybride und Multi-Cloud-Szenarien ausgelegt. Die Plattform integriert sich in Public- und Private-Cloud-Umgebungen und ermöglicht flexible Backup-Strategien über verschiedene Infrastrukturen hinweg. Sicherheits- und Compliance-Funktionen : Zu den zentralen Features zählen Immutable Backups, Air-Gap-Technologien (IsoLayer), Multi-Faktor-Authentifizierung sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC). Diese Funktionen adressieren insbesondere Risiken wie Ransomware-Angriffe.

: Zu den zentralen Features zählen Immutable Backups, Air-Gap-Technologien (IsoLayer), Multi-Faktor-Authentifizierung sowie rollenbasierte Zugriffskontrollen (RBAC). Diese Funktionen adressieren insbesondere Risiken wie Ransomware-Angriffe. Storage- und Performance-Optimierung: Mechanismen wie inkrementelle Backups, synthetische Vollbackups und automatisierte Snapshot-Verwaltung reduzieren Speicherbedarf und Recovery-Zeiten. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal ist das Konzept One platform, one license, das laut Storware eine einheitliche Lizenzierung für unterschiedlichste Plattformen ermöglicht und den Vendor-Lock-in reduzieren soll.

Go-to-Market-Strategie Storware verfolgt eine partnerzentrierte Go-to-Market-Strategie mit mehreren Säulen: Channel- und Partnervertrieb : Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen weltweit über Distributoren, Systemintegratoren und Managed Service Provider (MSPs). Partnerschaften dienen der internationalen Skalierung.

: Das Unternehmen vertreibt seine Lösungen weltweit über Distributoren, Systemintegratoren und Managed Service Provider (MSPs). Partnerschaften dienen der internationalen Skalierung. OEM- und Technologiepartnerschaften : Storware arbeitet eng mit Infrastruktur- und Plattformanbietern (zum Beispiel OpenStack-, Kubernetes- oder Storage-Ökosysteme) zusammen, um seine Lösung in bestehende IT-Stacks zu integrieren.

: Storware arbeitet eng mit Infrastruktur- und Plattformanbietern (zum Beispiel OpenStack-, Kubernetes- oder Storage-Ökosysteme) zusammen, um seine Lösung in bestehende IT-Stacks zu integrieren. Fokus auf Enterprise- und Service-Provider-Segment : Die Zielgruppen umfassen insbesondere mittelständische und große Unternehmen, Cloud- und Managed-Service-Provider sowie Organisationen mit komplexen Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen.

: Die Zielgruppen umfassen insbesondere mittelständische und große Unternehmen, Cloud- und Managed-Service-Provider sowie Organisationen mit komplexen Hybrid- oder Multi-Cloud-Umgebungen. Produktorientierte Wachstumselemente: Mit Testversionen, Demo-Zugängen und vergleichsweise einfacher Implementierung unterstützt Storware einen produktgetriebenen Vertriebsansatz. Abbildung 1: Paweł Mączka ist Mitbegründer von Storware und fungiert als Geschäftsführer.