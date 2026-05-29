KI-Strategie: So erzielen Unternehmen nachhaltigen ROI

Künstliche Intelligenz (KI) prägt das Geschäftsumfeld wie kaum eine andere Technologie. Unternehmen investieren erhebliche Ressourcen in KI-Initiativen, doch das Budget allein reicht nicht aus, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Komplexe Implementierung, meistens eingebettet in notwendige IT-Modernisierungsvorhaben und der Druck, schnell messbare Ergebnisse zu erzielen, stellen Führungskräfte vor große Herausforderungen.

Der Schlüssel liegt in einer konsequenten, strategisch abgestimmten Herangehensweise: One Workforce, One Strategy bedeutet, dass technologische Innovationen nicht isoliert betrachtet werden, sondern als integraler Bestandteil der Gesamtstrategie. Der Erfolg von KI-Projekten hängt maßgeblich davon ab, wie gut Fachbereiche, IT und Management zusammenarbeiten. Erst wenn alle Beteiligten gemeinsame Ziele definieren und kontinuierlich an der Umsetzung arbeiten, kann KI ihr volles Potenzial entfalten.

Fokus auf die richtigen Anwendungsfälle Die Praxis zeigt: Wer nachhaltigen ROI mit KI erzielen will, muss die passenden Use Cases identifizieren und priorisieren. Statt sich in zu vielen ambitionierten Projekten zu verzetteln, sollten Unternehmen gezielt dort ansetzen, wo der größte geschäftliche Nutzen entsteht. Besonders bewährt haben sich Anwendungen, die auf vorhandene Datenbestände in hoher Qualität aufsetzen. Hier lassen sich mit KI schnell Effizienzgewinne und Prozessverbesserungen erzielen – etwa durch Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, intelligente Kundeninteraktion oder optimierte Vertriebs- und Marketingprozesse.

Skalierbare Technologien für schnelle Ergebnisse Es empfiehlt sich, auf skalierbare, cloud-basierte KI-Services zu setzen. Sie ermöglichen einen schnellen Einstieg, verringern den Implementierungsaufwand und bieten die Flexibilität, innovative Lösungen zügig in den Regelbetrieb zu überführen. Unternehmen, die Pilotprojekte rasch ausweiten und Erfolge systematisch messen, schaffen die Basis für nachhaltiges Wachstum und kontinuierliche Innovation.

Change-Management und Kompetenzaufbau als Erfolgsfaktoren Auch die besten Technologien bleiben wirkungslos, wenn sie isoliert eingeführt werden. Entscheidend sind eine klare Zielsetzung, definierte KPIs und ein aktives Change-Management. Mitarbeitende müssen eingebunden und befähigt werden, um neue Lösungen in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Kontinuierliche Weiterbildung und gezielter Kompetenzaufbau im Bereich KI sichern langfristigen Erfolg.

Bereichsübergreifende Taskforce Der nachhaltige Erfolg von KI-Initiativen hängt zudem davon ab, dass das Management, Fachabteilungen und IT von Anfang an eng zusammenarbeiten. Bilden Sie ein interdisziplinäres Team, das den gesamten Prozess – von der Zieldefinition über die Use-Case-Auswahl bis hin zu Umsetzung und Skalierung – gemeinsam verantwortet. Dieses Gremium sollte regelmäßig kommunizieren, Ziele und KPIs abstimmen und als zentrale Steuerungsinstanz agieren. „Der Erfolg von KI-Projekten hängt maßgeblich davon ab, wie gut Fachbereiche, IT und Management zusammenarbeiten. Erst wenn alle Beteiligten gemeinsame Ziele definieren und kontinuierlich an der Umsetzung arbeiten, kann KI ihr volles Potenzial entfalten.“ Jens Löhmar, Workday